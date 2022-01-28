Как у соседей? Литва и Эстония двигаются по направлению к отмене "ковидных" сертификатов

Премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните заявила, что на следующей неделе правительство примет решение по "паспорту возможностей" — аналогу нашего сертификата Covid-19. Ранее отказаться от "паспорта возможностей" призвал президент Литвы Гитанас Науседа. Эстонии следует готовиться к отмене коронавирусных сертификатов внутри страны, заявил в свою очередь спикер Ркиикогу Юри Ратас. В Латвии дискуссии на эту тему инициирует скорее "снизу" бизнес.

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Необходимо отметить, что речь идет во всех случаях о применении "ковидного сертификата" именно внутри страны. В рамках Европейского союза сертификат Covid-19, подтверждающий вакцинацию или перенесенную болезнь, остается своего рода проездным билетом со сроком годности в 270 дней.

Литва: на пороге принятия решения

На этой неделе президент Литвы Гитанас Науседа критически оценил пользу, которую в последнее время приносит "паспорт возможностей". "Я думаю, его характер и польза значительно меняется, когда речь идет об "омикроне", вы прекрасно видите, что болеют и привитые, и непривитые, поэтому это искусственное разделение граждан, которые могут получать определенные услуги, и которые их не могут себе позволить, в первую очередь вносит раздор в общество, а во-вторых, не дает много пользы в деле управления пандемией", — сказал Науседа.

Президент Литвы призвал делать упор на тестировании, которое в случае с "омикроном" имеет куда большее значение. Как и Латвия, Литва сталкивается с тем, что желающих протестироваться очень много, а лаборатории не справляются с наплывом клиентов. В этих обстоятельства Гитанас Науседа наложил вето на закон о платном тестировании.

В пятницу премьер Литвы Ингрида Шимоните заявила: "Если вы спрашиваете конкретно о "паспорте возможностей", могу сказать, что у правительства уже несколько недель есть план по остановке его действия. Просто на этой неделе согласовывали решения главы Минздрава, обсуждали этот вопрос с бизнесом, говорили о том, какие требования могли бы его заменить. Я думаю, правительство примет решение по этому вопросу в среду".

Эстония: предложение прозвучало — решений пока нет

"Мы должны начать серьезную подготовку к тому, что внутри страны коронавирусные справки будут отменены. В одночасье этого не случится, это займет время. Но, по моему мнению, нам следует двигаться в этом направлении", — написал на этой неделе в соцсетях спикер парламента, председатель Центристской партии Эстонии Юри Ратас. По его словам, использование таких сертификатов было правильным шагом в свое время, но они себя изжили: "В качестве документа для путешествий они еще какое-то время продолжат действовать".

Как и литовские коллеги, Ратас считает, что в нынешней эпидемиологической ситуации важно уделять больше внимания организации тестирования.

Эстонский политик подчеркнул, что отмена сертификатов стало бы шагом на пути к открытию общества, которое было расколото на привитых и тех, кто по какой-то причине не вакцинировался.

Латвия: бизнес намекает — политики пока молчат

Первые государственные лица Латвии не рискнули прямым текстом — в отличие от коллег из Литвы и Эстонии — озвучить готовность отменить внутри страны сертификаты Covid-19.

В то же время Министерство здравоохранения на этой неделе объявило о том, что работает над планом постепенного выхода из режима чрезвычайной ситуации и готовит, соответственно, предложения по смягчению ограничений. Министерство экономики сегодня заявило о том, что представит правительству во вторник план по снятию ряда ограничений. Анонсируя свое предложение, ведомство указало, что речь идет о снятии лимита на количество квадратных метров, которые, например, должен предоставить каждому посетителю магазин, ограничений на численность частных собраний и число человек, которые могут сидеть за одним столиком в кафе.

В то же время в Латвии нарастает давление бизнеса на политиков. В пятницу, 28 января, Альянс девелоперов (NĪAA) от имени крупнейших торговых центров Латвии обратился к правительству с открытым письмом. NĪAA призывает оценить последние тенденции и данные о заболеваемости и принять соответствующие изменения — отменить требование ковид-сертификатов в местах торговли.