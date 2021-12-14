"Каток" на улицах Риги, задержания на митинге Гобземса и борьба с нечестными торговцами. 14 декабря: главное

Жители столицы страдают от обледеневших тротуаров и дорог, хотя Рижская дума утверждает, что службы активно посыпают улицы противоскользящими материалами. На акции протеста акции Гобземса задержали 16 человек, в целом в митинге участвовали более тысячи жителей. Минэкономики приняло новые правила, которые запретят продавцам искусственно повышать цены, а в Беларуси к 18 годам лишения свободы приговорили блогера и оппозиционера Сергея Тихановского. Delfi обобщает главное и рассказывает о других событиях 14 декабря.

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Во вторник, 14 декабря, Латвийский центр окружающей среды, метеорологии и геологии распространил желтое предупреждение о ледяном дожде: слой льда появится на дорогах, проводах, ветвях деревьев и других поверхностях.

С утра льдом уже начала покрываться взлетно-посадочная полоса Рижского аэропорта, а жители тем временем выражают свое возмущение скользкими улицами в соцсетях. Столичные улицы и тротуары стали по-настоящему опасными для пешеходов, поскольку для передвижения по ним больше подходят коньки, чем обычная обувь.

В Рижской думе порталу Delfi сообщили, что ответственные за содержание дорог службы работают "на полную мощность", а улицы обрабатываются противоскользящим реагентом. Столичное самоуправление призвало жителей более осторожно передвигаться по улицам, поскольку при нынешних погодных условиях даже только что посыпанный специальным веществом участок дороги может стать скользким за очень короткое время.

Картина дня



В Латвии выявлено 930 новых случаев Covid-19, скончались 14 пациентов. Все умершие были старше 50 лет, 11 из них были не привиты или не завершили курс вакцинации. Трое умерших были вакцинированы от Covid-19. Большинство из заболевших в понедельник не были привиты или не завершили курс вакцинации.

На акции Гобземса у Рижского замка задержали 16 человек, возбуждено четыре уголовных дела за нападение на полицию. Шесть человек были задержаны за мелкое хулиганство, а другие - за нарушения, связанные с ковидными ограничениями. В митинге участвовали более тысячи человек, а на заправке у площади Пилс даже прошла несанкционированная дискотека.

Впредь права потребителей в Латвии будут защищены еще сильнее. Приняты поправки к правилам об установлении цен на товары и услуги. Таким образом государство будет бороться с нечестными торговцами, которые повышают цены перед скидками, а потом якобы снижают их. Впредь продавцы будут обязаны указывать первоначальную цену товара, по которой его покупали в течение 30-дневного периода до снижения стоимости.

Правительство, скорее всего, не продлит после 11 января режим чрезвычайной ситуации из-за Covid-19. Решение о том, продлевать ли режим чрезвычайной ситуации будет принято после того, как специалисты озвучат свои заключения об эпидемиологической ситуации в стране.

Больница Страдиня может быть вынуждена перенести плановые операции. Причина - критический уровень запасов крови в Госцентре доноров крови. Пока резервы еще не исчерпаны, но, возможно, медучреждению придется перенести плановые операции.

Латвийские гостиницы могут не выжить. Гостиничный бизнес в Латвии уже почти два года существует в условиях ковидных ограничений. В особенно тяжелой ситуации находятся региональные отели - им грозит закрытие. Трудности переживают и рижские гостиницы, которые рассчитаны на прием иностранных туристов.

Rīgas satiksme вместе с CSDD будет напоминать водителям о неоплаченных парковках. Перед тем как приступать к принудительному взысканию долгов, водителю будет отправлено оповещение об имеющейся задолженности. Напоминание поступит на адрес электронной почты водителя и появится в личном кабинете на портал CSDD.

В Рижской думе появится отдел велоинфрастуктуры. Новый департамент будет отвечать за развитие велоинфраструктуры в городе и разработку новых проектов, а также соединение велодорожек между Ригой и Пририжьем. Планируется, что отдел будет также заниматься вопросами электросамокатов.

В Зиепниеккалнсе отец убил трехлетнего сына, а после пытался покончить с собой. Трагедия произошла в субботу, 11 декабря. По словам соседей, мужчина нанес три удара ножом своему ребенку, а после вонзил холодное оружие себе в глаз. Неофициально известно, что инцидент произошел из-за конфликта в семье мужчины - его супруга была беременна вторым ребенком, рассматривалась возможность аборта.

Банк Латвии даст налоговой службе инструмент для поиска скрытых зарплат. Разработана специальная программа, которая позволяет применять искусственный интеллект для выявления "зарплат в конвертах". Система будет использовать данные об образовании, опыте работы и данные фирмы.

Малоимущие в Латвии более чем в шесть раз беднее богатых. В 2020 году самые маленькие доходы были у латгальцев. Они составили 445 евро в месяц на одного члена семьи. В столице и ее окрестностях доходы на члена одного домохозяйства составили 751 евро и 718 евро в месяц.

Сергей Тихановский приговорен к 18 годам лишения свободы. Мужа лидера белорусской оппозиции Светланы Тихановской обвинили по четырем статьям, отбывать срок он будет в колонии усиленного режима. Тихановский обвинения не признает и считает их политически мотивированными.

В США растет число погибших при разрушительных торнадо. Число жертв стихийного бедствия в штате Кентукки составляет как минимум 74 человек, еще 100 числятся пропавшими без вести. Пострадали также штаты Миссисипи, Миссури, Арканзас, Иллинойс и Теннесси, где погибли еще по меньшей мере 14 человек

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Пандемия изменила рынок труда в Латвии. Уже сейчас большинству сотрудников для работы необходим ковид-сертификат, а с середины декабря правила будут ужесточены. В связи с этим изменился и рынок труда в Латвии - безработных станет больше, увеличится и количество экономически неактивных людей. Портал Delfi поговорил с экспертами в сфере экономики о том, как пандемия повлияла на рынок труда в нашей стране.

В поисках елочки: 15 питомников, где можно купить выращенную в Латвии ель. Рождество и Новый год немыслимы без их главного атрибута – елки. Поэтому в преддверии праздников Дом&Сад предлагает своим читателям не просто пойти к ближайшему пункту торговли елками рядом с домом, но поддержать местные хозяйства, занимающиеся выращиванием этих вечнозеленых деревьев. Мы собрали 15 различных питомников, в которых можно купить выращенные в Латвии ели.