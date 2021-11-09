Комендантский час отменят, строгие ограничения для привитых снимут. 9 ноября: главное

Правительство утвердило правила, по которым Латвия будет жить после 15 ноября. Для привитых и переболевших снимут многие ограничения, жизнь непривитых легче не станет. При этом соблюдать осторожность стоит всем, так как Латвия сейчас находится в "очень хрупкой ситуации". Как сложились судьбы жильцов денационализированных домов и редкие кадры бывшей эстонской тюрьмы Румму. Delfi обобщает главное и рассказывает о других событиях 9 ноября.

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Во вторник Кабинет министров утвердил правила, по которым страна будет жить с 15 ноября, после выхода из локдауна. Коротко о том, какие ограничения и кому нужно будет соблюдать:

Все школьники возвращаются к очному обучению. В 7-12 классах разрешено отправлять учащихся на удаленку на 5 рабочих дней в месяц. Решение школы или классов об уходе на удаленное обучение из-за вспышки Covid-19 оставлено администрации учебного заведения и самоуправлению.

К 15 ноября у всех работников общественного сектора должен быть на руках годный сертификат Covid-19. Те работники частного бизнеса, к которому выдвинуто требование привиться, должны предъявить сертификат не позже 15 декабря - при условии, если они начали вакцинацию не позже 15 ноября.

Вакцинированные контактные лица могут не соблюдать карантин и работать, если тестирование показало негативный результат на Covid-19. Такое тестирование организует работодатель за свой счет перед началом рабочего дня или смены.

Непривитым жителям будут доступны только небольшие магазины товаров первой необходимости (продуктовые, аптеки, АЗС и так далее). Также непривитые смогут получать основные услуги, связанные с соблюдением прав человека и базовыми потребностями. В "зеленом режиме" - для привитых и переболевших - будут работать остальные магазины, оказываться остальные услуги. Полностью запрещены для всех жителей только очные услуги в помещениях, связанные с развлечениями, азартными играми, аттракционами. По выходным будут закрыты большие торговые центры (кроме небольших магазинов товаров первой необходимости, находящихся внутри)

Льготы на проезд в общественном транспорте будут применяться только к совершеннолетним привитым или переболевшим жителям. Самоуправления вправе при этом устанавливать скидки на проезд для школьников.

Премьер-министр Кришьянис Кариньш подчеркнул, что в случае, если эпидемиологическая ситуация после локдауна изменится в худшую сторону, правительство будет реагировать.

Картина дня

Подтвержден 1451 новый случай Covid-19, скончались 46 пациентов. Из выявленных зараженных - 941 человек не был вакцинирован или не прошел полный курс вакцинации, а 510 - были вакцинированы. Из общего числа умерших - 42 человека были не привиты, а 4 — вакцинированы. Всего сделано 16 447 тестов, доля положительных результатов составила 8,8%. Количество пациентов с Covid-19 в больницах за прошедшие сутки уменьшилось с 1605 до 1530 человек и пока не планируется увеличивать количество больничных коек. По словам инфекциониста Клинической университетской больницы Паула Страдиня Уги Думписа, в ближайшие недели в больницах не должно увеличиваться число "ковидных" пациентов, но стремительно оно и не уменьшится.

Получено почти 2400 жалоб на возможную "побочку" вакцин от Covid-19. Чаще всего ведомство получало сообщения об уже известных и указанных в инструкции к вакцинам реакциях организма, например, о боли в месте инъекции, повышенной температуре, ознобе и усталости. Информация обо всех возможных побочных эффектах вакцин доступна в инструкциях, размещенных на сайте Государственного агентства лекарств.

Расширен круг лиц, которые могут получить третью дозу вакцины. С 9 ноября ее могут получить: жители старше 50 лет; жители старше 18 лет с хроническими заболеваниями; жители старше 18 лет, которые работают в сфере повышенного риска и находятся в длительном контакте с Covid-19 пациентами и людьми, невакцинированными от Covid-19.

Учителя и полицейские получат доплаты. Деньги получат сотрудники образовательных учреждений, которые участвуют в обеспечении эпидемиологически безопасной учебной среды с сентября этого года. Доплаты за период с 1 по 30 сентября также получат пограничники и полицейские, которые контактировали с инфицированными Covid-19 или возможно инфицированными, а также за участие в мероприятиях, связанных с обеспечением общественного порядка и контролем за соблюдением ограничений.

Почта предупреждает о новом виде мошенников. Клиенты получают электронное письмо с просьбой совершить платеж, чтобы получить посылку. Клиентам напоминают, что электронный адрес латвийской почты всегда заканчивается на pasts.lv, все остальное можно считать подделкой.

Индустрия заграничного туризма понемногу приходит в себя. Дела идут лучше, чем в 2020 году, хотя и по-прежнему не дотягивают до уровня 2019 года. Латвийцы для своих поездок более охотно выбирают теплые страны с минимальными ограничениями на развлечения. А вот групповые поездки, требующие длительного предварительного планирования, не особо востребованы.

Литва вводит чрезвычайное положение на границе с Беларусью. Причина - миграционный кризис на внешних границах ЕС с Беларусью. Режим ЧП будет введен с полуночи 10 ноября сроком на один месяц. Он будет действовать в пятикилометровой полосе на всем протяжении литовско-белорусской границы, а также в пунктах регистрации и содержания беженцев и в радиусе 200 метров вокруг них. Накануне в одном из таких пунктов вспыхнули беспорядки, правоохранительные органы применили слезоточивый газ.

Что почитать?

Шесть историй о том, как сложились судьбы жильцов денационализированных домов. "Дома с мясом" — так в народе называли денационализированные дома, которые в 90-е годы перепродавались вместе с жильцами. Домовладельцы часто не слишком интересовались, в каких условиях живут эти люди. Гораздо важнее был сам факт обладания имуществом и доход, который они с этого имели. За три десятилетия судьбы жильцов сложились по-разному: кому-то пришлось жить в нечеловеческих условиях, кто-то смог выкупить свою же квартиру, а кто-то до сих пор живет в таком доме и борется за свои права.

Редкие кадры: как жила тюрьма Румму 20 лет назад. Во время обыска в тюрьме Румму в 2004 году у одного из заключенных была изъята фотокамера. Фотографии подлежали уничтожению, однако надзирателю Марии Морозовой удалось их сберечь.

Как латвийские компании избавляются от ручного управления. Считается, что не менее 30% процессов на любом предприятии могут быть автоматизированы, что значительно сокращает время, затрачиваемое на работу, и экономит трудовые ресурсы. Кроме того, виртуальные сотрудники работают без выходных и праздников – 24 часа 7 дней в неделю, не болеют и не ходят в отпуск. И еще они не совершают ошибок, свойственных человеку. Эксперты считают, что автоматизация процессов сегодня – это уже не роскошь, а предъявленная плохой демографией суровая реальность, без которой уже через 10-15 лет не выжить никому.

Сто лучших сериалов XXI века: какие из них нельзя пропустить? Портал BBC Culture выпустил обширный рейтинг лучших сериалов XXI века, составленный при помощи 206 экспертов. В перечень вошла сотня шоу почти из полтысячи телевизионных проектов, выходивших с начала 2000 года. Список получился неоднозначным.

Руины необычной церкви Смайжу в Приекульском крае. К сожалению, в Латвии достаточно мест, которые время не пощадило. Среди них встречаются и руины бывших усадеб, и остатки разнообразных домов отдыха и школ, и развалины церквей. Руины церкви Смайжу – одно из таких мест.