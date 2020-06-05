Кому дать — бедным или экс-депутатам? Главный госконтролер о кризисных тратах, пенсиях и дорогах

Что важнее — выплатить пособия бывшим председателям и их замам в 15 самоуправлениях или обеспечить гарантированный минимальный доход людям в 69 самоуправлениях? До сих пор в Латвии выбирали первое. Есть опасения, что и выделенные на преодоление кризиса миллиарды могут пойти не по адресу. Госконтролер Элита Круминя в передаче "Действующие лица" на LR-4 рассказала ведущей Юлианне Шкагале и журналисту портала Delfi Кристине Худенко, как ее ведомство контролирует денежные потоки.

Недавно Госконтроль провел объемную ревизию в министерствах и центральных госучреждениях. Вывод: надо перестать тратить деньги на непредусмотренные для этого цели. Подобный призыв озвучивается уже не первый год, но порочная практика продолжается. Например, уже несколько лет подряд выделяют деньги на демонтаж ядерного реактора в Саласпилсе. Он может стать опасным. Но реактор остается на месте, а средства уходят на другие нужды, не столь важные. "Это неправильно, — считает Круминя. — Если по каким-то причинам цель не может быть достигнута, деньги надо вернуть в общий бюджет".

В свое время Госконтроль ввел рейтинг, в котором отмечает, как разные государственные службы реагируют на замечания в свой адрес. Два года назад среди плохишей были министерства здравоохранения и образования. "Сейчас общая готовность улучшать свою работу есть, — говорит Элита Круминя. — Но именно министерства здравоохранения и образования вовремя свои отчеты в этом году не сдали, оправдав опоздание пандемией. Так что мы свои выводы по их реальной работе еще выскажем".

Почему надо пересмотреть пенсии по выслуге?



В этом году государство впервые подсчитало объем возможных пенсий по выслуге лет — 4,5 млрд евро. Эти деньги Латвия должна будет выплатить в последующие годы людям, которые могут претендовать на такие пенсии. Мы предложили пересмотреть систему. Уж очень многие факторы изменились. Например, возраст выхода на пенсию по старости вырос до 65 лет, а возраст выслуги остался таким же, каким был десять и больше лет назад. Причем, многие люди, выйдя на такую пенсию, продолжают работать. Очень разнятся возраст и объем этих пенсий. Такая практика сложилась за годы: каждое министерство боролось за лучшие условия. В итоге такие пенсии получают дипломаты, судьи и другие. Еще многие хотят их получать — педагоги, работники приграничных служб и т. д…

В Европе многие страны отказываются от таких пенсий и разрабатывают альтернативные механизмы — выплаты в третий пенсионный уровень, переквалификация, улучшение рабочих условий, повышение зарплаты (ведь один из аргументов пенсий по выслуге звучит так: потому что низкие зарплаты). Изначальная цель этих пенсий — облегчить жизнь людей, которые работают в тяжелых и рискованных условиях, а после определенного возраста не могут так продолжать…

Людям такая система нравится. Пенсия получается раньше и гораздо выше, чем по возрасту. Желающих попасть в список — все больше. Аргументов, почему их не включить, остается мало. Например, преподаватели спорта говорят, что с возрастом им все труднее показывать разные упражнения… Надо все это пересмотреть и решить комплексно.

Куда уйдут выделенные на преодоление кризиса миллиарды?



Еще в начале апреля Госконтроль предложил Кабинету министров свою помощь — анализировать данные, куда направляются бюджетные средства, чтобы принимались обоснованные решения. А также куда уходят средства на непредвиденные расходы — оттуда на разные министерства распределяются очень большие суммы. Посмотрим, насколько правильно определен объем денег на конкретные цели, действительно ли деньги пошли, на что заявлены…

Посмотрим также были ли мероприятия, которые не осуществились по причине пандемии, а деньги на них выделялись. Куда они пошли? Присмотримся к доплатам, которые начислялись разным работникам — были ли они обоснованы? Нужна ли, к примеру, доплата маленькой институции за переход на удаленную работу? Проверки будем делать в ускоренном режиме, не дожидаясь сроков наших обычных майских финансовых отчетов. Как проверим — сразу проинформируем.

Кто проверит закупки дорогих и некачественных масок и дезинфекторов?



Мы начали ревизию министерств здравоохранения и обороны, которое переняло функции закупок защитных средств. Надеемся уже в конце июня высказать обществу свое мнение насчет масок.



Кто проверит трату 365 тысяч евро на учебный телеканал Tava Klase?



Это финансировалось из средств на непредвиденные расходы и непременно попадет в поле внимания наших аудиторов. Все проверим.



Кто проверит, как закатают в асфальт выделенные на дороги 75 млн евро?



Два года назад у нас была объемная ревизия дорог Латвии — там было очень непонятно с выделением финансирования, почему ремонтируется та, а не другая дорога… Будем и сейчас смотреть и информировать, изменилась ли ситуация.



Как государство помогает самым нуждающимся?



На эту тему мы недавно завершили объемную ревизию. Заключения не самые приятные. На декларативном уровне политических документов борьба с бедностью — один из лозунгов. Но когда смотришь, как это происходит в реальной жизни… Наше государство — на одной из самых низких позиций. Мы увидели большой хаос в системе социальной помощи. Государство, самоуправления и разные учреждения — все действуют по своим понятиям. Нет даже точных данных обо всех нуждающихся. Помощь часто идет не тем, кому она действительно нужна.

Скажем, самоуправления каждый год выделяют большие суммы на решение социальных вопросов, но чуть ли не половина из них уходит на праздники и поздравления для всех. Понятно, что это всем нравится, но наше государство не самое богатое, чтобы такое себе позволить. При этом самые бедные остаются на заднем плане. Государство (конкретно Минблаг) должно создать единую систему, чтобы довольно большие средства (в целом муниципалитеты выделяют на это 249 млн евро) доходили по адресу… А пока самоуправления действуют по своему усмотрению. Например, платят пособия бывшим председателям Дум и их замам в размере двух минимальных зарплат… Почему им, а не, скажем, многодетным семьям?

Из ревизии Госконтроля:

"Самоуправления утверждают, что у них нет средств, чтобы увеличить Гарантированный минимальный доход (ГМД), но многие самоуправления из средств на социальную защиту финансируют разные политические инициативы и праздники… В 2018 году из 21 проверенных самоуправлений в 15 выплачивалось пособие бывшим председателям и их замам в размере двух минимальных зарплат. Этих денег хватило бы, чтобы финансировать ГМД минимум в 69 латвийских самоуправлениях".

Почему Госконтроль проверяет закрытые уголовные дела?



Месяц назад была начата большая ревизия, как происходит расследование экономических нарушений в стране. К сожалению, пока такие преступления редко заканчиваются конкретным судебным решением с наказанием и возвратом преступно нажитых или неправильно использованных средств. Мы приглашаем экспертов, которые специализировались на таких вопросах, — все же такие преступления посложнее кражи булочки. Также сотрудничаем с OECD (организация экономического сотрудничества и развития). Надо, создать в Латвии оптимальную структуру, которая способствовала бы тому, чтобы все получили по заслугам. Будем искать самые уязвимые места.

