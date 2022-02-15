Конец красно-зеленого режима в магазинах, дети без сертификатов и провал латвийских хоккеистов. 15 февраля: главное

С 1 марта все магазины будут открыты для вакцинированных и невакцинированных. Дети смогут везде проходить без сертификата. Павлютс предупреждает о новой волне коронавируса осенью. За сутки в Латвии зарегистрировано более 11 000 новых случаев заболевания Covid-19.. Партия "Республика" выразила недоверие сопредседателю Вячеславу Домбровскому. Сборная Латвии по хоккею проиграла датчанам и покидает Олимпиаду в Пекине. Delfi обобщает главное и рассказывает о других событиях 15 февраля.

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Картина дня

Латвия с 1 марта выходит из режима ЧС. Магазины будут вновь открыты для всех жителей, вне зависимости от статуса вакцинации. Требование предъявить сертификатах сохранится для клиентов кафе, салонов красоты, спортклубов, на всех мероприятиях, где в силу специфики нельзя носить маску. Требование иметь сертификат Covid-19 теперь выдвигается только к тем работникам, которые тесно работают с людьми или выполняют значимые для общества услуги. Детей повсюду будут пускать без сертификата.

Павлютс предупредил об угрозе новой волны Covid-19. По мнению главы Минздрава, никто с уверенностью не может сейчас сказать, как именно будут развиваться события, и вполне вероятно, что осенью может последовать еще одна волна пандемии. Поэтому необходимо использовать последующие месяцы, чтобы подготовиться к будущему и отреагировать на различное развитие событий.

Covid-19 за минувшие сутки: 11 105 новых случаев Covid-19, скончались 12 пациентов. Умершие входили в возрастные группы от 30 до 89 лет. Среди умерших — 10 не прошли или не завершили курс вакцинации, два человека были вакцинированы. Двухнедельный кумулятивный показатель заболеваемости на 100 000 населения в Латвии вырос до 6976,4 случая.

В Латвии снижается смертность от Covid-19, реже болеют дети. При этом за минувшую неделю заболеваемость коронавирусом возросла на 12,1% и продолжает расти количество повторных случаев заболевания Covid-19. Болеют как привитые, так и непривитые жители. Однако среди тех, кто уже получил даже бустер, количество случаев на 100 тысяч таких же получивших бустер жителей ниже — 1841.

Сборная Латвии вылетела с Олимпиады после поражения от датчан. Латвийские хоккеисты уступили датчанам в матче за выход в четвертьфинал олимпийского турнира в Пекине. Команда Харийса Витолиньша вела в счете и могла увеличить преимущество, но не использовала ряд хороших возможностей и завершила Олимпиаду на 11-м месте в конкуренции 12 команд.

Латвия не станет отзывать военнослужащих с Украины. В течение нескольких лет Латвия регулярно направляет на Украину инструкторов, которые проводят обучение украинских вооруженных сил. В настоящее время инструкторов отзывать не будут, но НВС вместе со своими партнерами постоянно следят за развитием событий и проводят анализ рисков.

Партия "Республика" выразила недоверие сопредседателю Вячеславу Домбровскому. На 5 марта назначено собрание с целью изменить устав партии. Официальным поводом для выражения недоверия стало то, что Домбровский якобы мешал вступлению в партию 300 человек, из которых примерно 250 представляли республиканский фланг. Однако конфликт между лидерами произошел в январе, когда стали известны подробности "телефонного дела".

Cезон ям открыт: в феврале количество заявок о повреждении машин выросло в пять раз. По данным страховщиков, средняя сумма возмещения составляет 500 евро. Общая сумма заявленных в 2022 году компенсаций уже перевалила за 130 000 евро и продолжает стремительно расти. Традиционно наибольшее количество заявок приходится на Ригу.

Конфискованный в Латвии Ferrari продан на аукционе по "интересной" цене. Служба госдоходов продала конфискованный суперкар Ferrari 458 Italia Spider, который был объявлен государственным имуществом. Победителем была признана эстонская компания, предложившая самую высокую цену — более 137 000 евро (без НДС).

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