Ковид-диссиденты заражаются коронавирусом, синоптики обещают "рекордное" тепло. 25 октября: главное

В течение недели почти все лидеры движения против "ковидных" ограничения признали, что заразились Covid-19. К счастью, все на данный момент болеют в легкой форме. Delfi обобщает главное и рассказывает о других событиях 25 октября.

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В течение недели три политика, выступавших либо против вакцинации от Covid-19 в целом, либо против эпидемиологических ограничений, либо против обязательной вакцинации, заявили о том, что заразились "коронавирусом". Четвертый — генеральный секретарь новой партии Айнара Шлесерса Арнис Цимдарс — скончался из-за связанных с Covid-19 осложнений.

Телеканал TV3 сообщил о том, что у бывшего главы Центральной избирательной комиссии Цимдарса, возможно, был поддельный "ковидный" сертификат. Семья Цимдарса в пятницу выступила с письмом, в котором опровергла эту информацию, а также потребовала от канала публичных извинений.

В тот же день лидер партии "Закон и порядок" Алдис Гобземс сообщил, что получил положительный результат теста на Covid-19. Судя по публикациям в соцсетях, никаких серьезных проблем со здоровьем у него не возникло. 13-го октября Гобземс публиковал фото без маски в магазине, а 14-го участвовал в акции протеста около здания Сейма. Своего мнения по поводу Covid-19 он не изменил.

Лидер партии "Латвия на первом месте" Айнарс Шлесерс сообщил о том, что заболел Covid-19 в понедельник. Сейчас он находится в Дубае (Объединенные Арабские Эмираты), где ему необходимо соблюдать десятидневный карантин. Он не вакцинировался от Covid-19, и у него не было ковид-сертификата.

Факт заражения Covid-19 подтвердил и предприниматель, председатель общества "За ответственность" Арнольд Бабрис. Он тоже участвовал в мероприятиях сторонников "добровольной вакцинации".

Картина дня

887 новых случаев Covid-19, кумулятивный показатель — 1647 случаев на 100 000 населения. За последние сутки скончался 21 пациент с "ковидом". В 628 выявленных за сутки новых случаях люди не были привиты или не завершили курс вакцинации, 259 человек были вакцинированы. С точки зрения отраслей экономики хуже всех вакцинируются крестьяне и работники лесной отрасли 34%, а также строители (49%), лучше всех — медики и сотрудники учреждений соцухода (87%). Количество пациентов в больницах за сутки выросло до 1444 — и это новый рекорд.

В Центре и Видземском предместье риск Covid-19 чуть ниже. Cреди всех районов Риги самый высокий риск подхватить вирус Covid-19 в сентябре был зафиксирован в Земгальском предместье, свидетельствуют подсчеты портала Delfi на основе данных, полученных от Центра профилактики контроля и заболеваний (SPKC).

Министр: самолеты будут летать и во время локдауна. Никаких ограничений в авиационной отрасли не будет, заявил министр сообщения Талис Линкайтс. Жители Латвии и сейчас активно путешествуют, а те, кто может себе позволить, отправляются пережидать локдаун в теплые страны.

Поджигатель у дверей здания Кабинета министров. Полиция задержала мужчину, который пытался поджечь двери здания правительства, протестуя против ограничений из-за Covid-19. Инцидент произошел в субботу вечером. Мужчина 1978 года рождения находился в состоянии алкогольного опьянения. При нем были три пятилитровых бутылки с жидкостью желтоватого цвета с запахом горючего и зажигалка.

В Латвию прибыл новый посол России. Михаил Ванин был назначен на эту должность в конце сентября. Как отмечают в российском посольстве, Ванин "настроен на активную работу по развитию взаимовыгодного сотрудничества во всех областях", в которых латвийские соседи будут к этому готовы. C 2004 по 2009 год Ванин был дипломатическим представителем России в Словении, с 2012 по 2018 годы занимал должность посла РФ в Дании.

Синоптики обещают аномально теплую неделю. Во вторник и в среду температура воздуха после обеда достигнет +7…12 градусов, во второй половине недели воздух прогреется до 15 градусов, а в пятницу в Курземе и Земгале — до +15. Впрочем, рекорд национального масштаба маловероятен (самая теплая последняя неделя октября — до +18 градусов).

"Блуждающему" медведю не дадут третьего шанса. В сентябре и октябре в окрестностях Валки разгорелось противостояние между парой медведей и специалистами, которые пытаются отвадить животных от прогулок вблизи жилых домов. Медведей пробовали отпугнуть, потом пару отловили, разлучили и доставили в разные леса. Тем не менее один из медведей по-прежнему возвращается к жилым домам. Не исключено, что животное придется ликвидировать, заявил руководитель Видземской региональной администрации Управления по защите природы Роландс Аузиньш.

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