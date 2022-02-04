Ковид-ограничения могут отменить 1 марта, Путин стал особым гостем на олимпиаде в Пекине. 4 февраля: главное

В Латвии количество новых случаев Covid-19 снова превысило 10 тысяч, но Всемирная организация здоровья считает, что скоро станет лучше. В Латвии ограничения могут отменить 1 марта. Кариньш поднял зарплату начальнику KNAB. Министр юстиции предлагает Германии переместить московский офис Deutsche Welle в Латвию. Путин дружит с Си Цзиньпинем — поэтому вместо персоны нон-грата стал особым гостем на олимпиаде в Пекине. Delfi обобщает главное и рассказывает о других событиях 4 февраля.

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Картина дня



В выходные дни в Латвии наступит оттепель и будет много осадков, в феврале в стране начнется метеорологическая весна. В первой половине следующей недели погода будет временами проясняться, максимальная температура воздуха днем составит до +6 градусов.

Всемирная организация здоровья считает, что Европа получила шанс взять пандемию под контроль. Тем временем Латвия приблизилась к десяти худшим странам Европы по уровню заболеваемости Covid-19. В четверг количество случаев снова превысило 10 тысяч, от коронавируса скончались 11 человек. В больницах — 983 ковид-пациента. Эксперт считает, что реально случаев Covid-19 может быть гораздо больше ​​– просто лаборатории достигли своего предела.

Отменить почти все "ковидные" ограничения могут 1 марта. Об этом заявил советник министра здравоохранения. Останутся маски, сертификаты и ограничение количества посетителей для крупных мероприятий.

Премьер-министр Кариньш повысил зарплату начальника KNAB. С февраля Екабс Страуме будет получать на 150 евро больше — с 4664 до 4814 евро до уплаты налогов.

Министр юстиции Янис Борданс предложил Германии переместить московский офис Deutsche Welle в Латвию. Он напомнил, что в Риге уже успешно работает "Медуза" — одна из крупнейших новостных площадок в России и в русскоязычной диаспоре по всему миру. Ранее сообщалось, что Россия ввела запрет на вещание Deutsche Welle в Москве.

Газовые котлы пока не тронут. Министерство охраны окружающей среды и регионального развития увидело много недочетов в предложении Рижской думы запретить установку газовых отопительных котлов с 2025 года.

Путин — особый гость на открытии Игр-2022. Вообще-то, ему запретили посещать Олимпиады из-за допингового скандала в 2020 году, но помогло личное приглашение от Си Цзиньпина.

Ради одного из богатейших людей страны разберут исторический мост в Роттердаме. Основатель Amazon Джефф Безос строит в Нидерландах роскошную яхту. Высота яхты не позволит ей пройти к морю, поэтому власти намерены разобрать национальный памятник страны — бывший железнодорожный мост Конингсхейвен.

Имена политиков, ответственных за ошибки в борьбе с Covid-19 и в закупках вакцин, названы не будут. Такое решение в ходе голосования приняла парламентская комиссия по расследованию деятельности правительства в борьбе с пандемией.

Что почитать?

Латвийские министры рассказали, сколько платят по счетам и как экономят на энергоресурсах. Поделиться цифрами были готовы почти все — категорическим отказом ответил только глава МИД Эдгар Ринкевич, сославшись на личную информацию.

Большое интервью с главой Даугавпилсской больницы Григорием Семеновым. Руководитель больницы рассказал, как Даугавпилсская больница не лишилась 300 непривитых сотрудников и почему выполняет функцию вытрезвителя, как регионы заманивают молодых врачей и чем закончилась история с женщиной, которую не удалось спасти от бешенства.

Чем заняться в выходные?

В Сигулде засиял впечатляющий фестиваль шелковых фонарей "В стране чудес". 4 февраля в Сигулде стартовал один из самых ярких праздников света в Северной Европе — шоу шелковых фонарей "В стране чудес", на котором можно встретить не только героев из всемирно известной сказки Льюиса Кэррола — кролика, чеширского кота, огромных светящихся грибов, волшебный цветочный лес, но и множество других сказочных существ и существ.

4 февраля в Елгаве появился 21 новый объект из льда. В этом году — так же, как и прошлой зимой — Елгава останется без своего традиционного фестиваля ледовых скульптур. Однако посмотреть на объекты все равно будет возможно: 4 февраля на улицах Елгавы появится 21 скульптура из льда. Все они объединены одной темой — "Зоо" — и отображают многообразие живого мира.

Удивительный мир Гауди — в Digital Art House открылась новая выставка. С 29 января в Digital Art House пройдет иммерсивная выставка "Чудесный мир Гауди", посвященная известному архитектору Антонио Гауди. Это будет единственная возможность увидеть эту выставку в странах Балтии.

5 февраля в Приморском музее Вентспилса пройдет древний праздник ожидания весны — Метени. Вентспилсский Центр культуры в сотрудничестве с Приморским музеем под открытым небом 5 февраля с 12:00 до 16:00 приглашает посетить древний праздник ожидания весны — Метени. Будете в ВЕнтспилсе — заезжайте.

Ищем, где погулять на выходных: семь малоизвестных троп в окрестностях Юрмалы. Если вы любитель природных троп и длительных прогулок и уже прошлись по многим наиболее популярным маршрутам, то отправляйтесь на выходных в Юрмалу, где помимо всем известных пешеходных мостков на Кемерском болоте, есть еще несколько таких же красивых, но чуть менее известных маршрутов.

Как выглядит единственная в Латвии церковь из железа и чугуна. В латвийском поселке Ерсика, на невысоком холме, прямо возле шоссе, стоит необычная православная церковь. Стены, наружная обшивка, крыша, купол и его подножие, стропила, даже оконные рамы церкви во имя Преображения Господня сделаны из железа или чугуна.

Три места в Даугавпилсе, где можно насладиться зимними развлечениями. Февраль — последний месяц зимы, когда еще можно успеть насладиться зимними радостями. Вот несколько мест, где можно это сделать в Даугавпилсе.