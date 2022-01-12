Ковид: снова более 1000 случаев на 100 000 жителей. 12 января: главное

Снова 1000 случаев "ковида" на 100 000 жителей. Дискуссия об обязательной вакцинации не исключена. Что произошло в Казахстане и что будет дальше? Delfi обобщает главное и рассказывает о других событиях 12 января.

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Снова 1000 случаев "ковида" на 100 000 жителей. За сутки выявлено 2439 новых случаев Covid-19, скончались 22 пациента с коронавирусом, сообщил Центр профилактики и контроля заболеваний. Всего в минувшие сутки было произведено 14 053 теста, доля позитивных результатов — 17,4%. Впервые с ноября двухнедельный кумулятивный показатель превысил 1000 случаев на 100 000 жителей.

Дискуссия об обязательной вакцинации не исключена. Президент Латвии Эгилс Левитс надеется, что Латвии не придется вводить обязательную вакцинацию для пожилых людей. Но если охват вакцинации среди старшего поколения останется низким, к дискуссии о введении обязательных прививок от Covid-19 придется вернуться. Сейчас в Латвии прививку от Covid-19 получили 80% пожилых людей.

Латвийская федерация пенсионеров призывают выплатить пособие в 200 евро пожилым людям. Как указано в письме федерации к правительству, Сейму и президенту, "многие сообщают, что ежемесячные балансирующие платежи за электричество удвоились", к тому же растут расходы на коммунальные услуги и транспорт.

Кариньш: война России с НАТО практически немыслима. Премьер-министр Латвии заявил, что Россия не сможет диктовать НАТО, какие страны должны или не должны входить в ее состав, а также где НАТО может размещать войска. "Хорошая новость заключается в том, что западный мир держится вместе, и это очень хорошая новость для нас", — сказал политик.

Служба госдоходов и страховщики устранят пробел, позволявший подавать чеки дважды. Служба госдоходов и страховщики разработают новую систему с целью выявлять недобросовестных налогоплательщиков, которые для получения компенсации подают чеки за медицинские услуги одновременно и в страховую компанию, и в государственным фискалам.

Где в Латвии больше всего платят за отопление? Самые высокие тарифы на отопление в этом отопительном сезоне зафиксированы в Озолниекском крае, а самые низкие — в Кекавском крае, свидетельствуют данные Комиссии по регулированию общественных услуг (КРОУ). Тарифы колеблются в пределах 40-100 евро за мегаватт-час в разных самоуправлениях. В Риге — 66,76 евро за мегаватт-час.

Латвийцы обеспокоены ростом цен на вывоз мусора. В Латвии ожидается рост цен на вывоз мусора с территорий жилых домов и предприятий. Несмотря на то, что 58% латвийцев слышали об изменениях, лишь немногим более половины из них точно или приблизительно знают, на какую сумму вырастут платежи за эту услугу. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного Latvijas Zaļais punkts в сотрудничестве с Eco Baltia vide.

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