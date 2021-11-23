Кто оплатит обязательные тесты на Covid-19 для работающих очно? Массовых гуляний на Новый год не будет. 23 ноября: главное

Кабинет министров решил обязать жителей, работающих очно, не реже двух раз в неделю тестироваться на Covid-19. Вероятно, затраты на тестирование погасит государство. Министр обороны Артис Пабрикс предложил не требовать у жителей вместе с "ковидным" сертификатом удостоверение личности. За все время пандемии в Латвии с Covid-19 скончались более 4000 человек. Будет ли отменен режим чрезвычайной ситуации из-за Covid-19, станет ясно не раньше 18 декабря. Delfi обобщает главное и рассказывает о других событиях 22 ноября.

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Если сейчас обязательное массовое скрининговое тестирование проводится в школах, то с 6 декабря аналогичные методы контроля заболеваемости Covid-19 будут применяться почти на всех очных рабочих местах.

Правительство обязало тестироваться не реже чем раз в неделю всех очно работающих сотрудников, если они контактируют друг с другом, клиентами, получателями услуг, посетителями. Если работники трудятся удаленно, и не вступают в такие контакты — могут не тестироваться.

Требование будет применяться ко всем сотрудникам — и вакцинированным, и не вакцинированным от Covid-19.

Будут использоваться так называемые антигенные тесты для самостоятельного использования. То есть, результат будет мгновенным, лабораторные анализы проводить не надо.

В основном за тесты заплатит государство, заявил директор Госканцелярии и руководитель Группы оперативного руководства Янис Цитковскис. По его словам, уже сейчас Министерство обороны осуществляет закупку тестов. Решение о проведении закупки было принято еще тогда, когда антигенные тесты самостоятельного использования было решено использовать в школах. Тогда предполагалось, что стоимость закупки составит 14-15 млн евро. Теперь Янис Цитковскис предполагает, что результатом закупки может стать так называемый открытый договор: государство сможет дополнительно приобретать тесты, если в них будет необходимость. В условиях чрезвычайной ситуации, которая сейчас действует в Латвии, применяется упрощенная процедура госзакупок. В частности, в случае с закупками тестов предусматривалось применить процедуру переговоров. Это процедура закупки,при которой заказчик, ранее не публикуя сообщение о договоре, обсуждает закупку с выбранными поставщиками и согласовывает условия договора о закупке с одним или несколькими из них", — гласит Закон "Об общественных закупках".

В среду, 24 ноября, будет объявлен победитель госзакупки антигенных тестов. Всего было получено 30 заявок от претендентов. Первая поставка — 4 миллиона тестов.

До 6 декабря, по словам главы Госканцелярии, правительство разработает механизм распространения тестов, чтобы они были доступны всем работникам. Пока ясности нет.

Картина дня:

За минувшие сутки скончались 40 пациентов с Covid-19. Число умерших пациентов с Covid-19 в Латвии за все время пандемии превысило 4 тысячи человек. Вчера коронавирус подтвердился у 1293 жителей страны. Всего в минувшие сутки было произведено 13477 тестов, доля позитивных результатов — 9,6%. Из 1293 заболевших большинство — 794 человек — не были привиты или не завершили курс вакцинации. А более трети заболевших — 499 жителей — прошли вакцинацию.

Только 18 декабря может стать понятно, будет ли отменен режим чрезвычайной ситуации из-за Covid-19 после 11 января. Об этом заявил советник министра здравоохранения Каспарс Берзиньш. Если к 18 декабря число инфицированных превысит показатель в 1000-1200 человек в день, а в Рождество число заболевших резко пойдет вверх, то в преддверии Нового года потребуются дополнительные меры безопасности, предупредил советник министра.

Новогодние праздники страна в любом случае встретит в режиме чрезвычайной ситуации. До 11 января государственным и муниципальным учреждениям не разрешается проводить массовые мероприятия (включая фейерверки), способствующие неконтролируемому скоплению людей. Разрешены будут только камерные торжества и празднества. Например, можно будет подсветить городское пространство, разместить праздничные декорации, организовывать уличные экспозиции.

Распространение фейков, в том числе про Covid-19, может стать уголовно наказуемым. Министерство юстиции подготовило поправки к Уголовному закону, которые предусматривают введение наказания за распространение ложной информации, в том числе в связи с эпидемиологической ситуацией. Сейчас министерство рассматривает два варианта: ввести отдельную статью за распространение фейков или внести поправки в статью о хулиганстве.

От работы отстранены 857 госслужащих и 1300 муниципальных работников без ковид-сертификата. Количество отстраненных составляет чуть менее 1% работников госуправления. Те, кто начал процесс вакцинации до 15 ноября, но еще не получил сертификат, может предоставить документ до 15 декабря.

Государство выделило дополнительно 4,5 млн евро на покупку препарата Veclury (с активным веществом ремдесивир) для дальнейшего лечения пациентов с Covid-19. Дополнительное финансирование требуется с учетом значительного увеличения числа пациентов с Covid-19, находящихся в больницах. Многим из них нужно лекарство.

Следует отказаться от проверки удостоверения личности вместе с ковид-сертификатом в общественных местах, с таким предложением выступил министр обороны Артис Пабрикс. Он пояснил, что во многих местах в Европе не требуется удостоверение личности вместе с сертификатом. Министр культуры Наурис Пунтулис отметил, что "правда где-то посередине". "Я знаю много, много случаев, когда этим злоупотребляют. Люди просто отправляют сертификаты друг другу и заходят в помещение, зная, что у них не спросят удостоверение личности", — подчеркнул Пунтулис. Кабинет министров пока не принял решение о том, следует ли отказаться от требования предъявлять вместе с сертификатом документ, удостоверяющий личность.

Спасение жизни скончавшегося от Covid-19 лыжного тренера Ингуса Эйдукса было начато вовремя, утверждает глава Службы неотложной медицинской помощи Лиене Ципуле . Дочь тренера ранее заявила, что при первом вызове "Скорой" отцу было отказано в госпитализации. Лиене Ципуле сообщила, что уровень сатурации у пациента при первом вызове "Скорой" не требовал госпитализации. Тренер Эйдукс скончался в начале ноября, после нескольких недель борьбы с Covid-19. Бывший спортсмен прошел полный курс вакцинации Astra Zeneca, однако в октябре тест показал положительный результат.

Общая ситуация с Covid-19 и разделением общества была бы другой, если социальные сети были ответственными. Об этом заявил директор Центра стратегических коммуникаций НАТО Янис Сартс. Он пояснил, что проблема дезинформации остается актуальной в пандемию. Глава Центра НАТО отметил, что людям, к сожалению, нравятся теории заговора. Особенно в случаях, когда человек чувствует себя беспомощным, а информация такого рода всегда объясняет, что виноват кто-то другой. Исследования показали, что есть страны, которые используют эту ситуацию.

Представители ряда профессий, отказавшиеся вакцинироваться от Covid-19, оказываются в незавидной ситуации на рынке труда, считают эксперты. Точной статистики, сколько таких людей в Латвии пока нет, но уже очевидно, что возможностей на рынке труда у таких жителей немного. Министерство экономики указывает на то, что уровень вакцинации среди трудоустроенных растет стремительно. Профессор Михаил Хазан отмечает, что жители страны уже ищут работы за пределами Латвии. Правда, все больше и больше европейских стран также запрашивают сертификаты о вакцинации.

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