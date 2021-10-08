Латвия дождалась чрезвычайную ситуацию, в Риге всем подключат тепло. 8 октября: главное

Правительство Латвии приняло принять пакет мер, направленных на ограничение распространения Covid-19. Между тем, в Риге всем домам, в том числе с долгами, дадут тепло — Rīgas siltums не будет начислять должникам пени. Delfi обобщает главное и рассказывает о других событиях 8 октября.

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Кабинет министров принял решение около 20.30 вечера. Режим чрезвычайной ситуации в стране будет действовать с понедельника, 11 октября. О базовых решениях министры концептуально договорились в ночь на пятницу, на заседании Совета по кризисному управлению. На заседании правительства премьер Кариньш неоднократно подчеркивал, что фактически единственная альтернатива предложенным ограничениям — локдаун.

Картина дня

1695 новых случаев Covid-19 за сутки, скончались 4 пациента. Все умершие старше 50 лет. Доля положительных результатов составила 9,2%.

За год потребительские цены выросли на 4,8%. Дорожает практически все: продукты питания, коммунальные услуги, бензин, одежда, обувь, услуги общепита, парикмахерских, салонов красоты, стройматериалы.

Во всех домах-должниках Риги будет подключено отопление. Rīgas siltums призвал дать тепло в эти дома, невзирая на долги, из-за высокой заболеваемости Covid-19. Предприятие обязуется не начислять пени за просрочку платежа во время чрезвычайной ситуации.

На дорогах Латвии снова действует ограничение скорости до 90 км/ч. Летом на некоторых участках можно было разгоняться до 100-110 км/ч, но после 8 октября на шоссе изменен скоростной режим. Теперь на государственных автомагистралях максимальная скорость ограничена 90 км/ч.

Обнаружен подпольный цех по производству мясных продуктов. Там в условиях антисанитарии готовили заказы клиентам по всей Латвии.

8 и 9 октября в Латвии — плохое качество воздуха. В атмосфере — повышенное содержание пыли, которую поднимает и разносит ветер.

Нобелевская премия мира журналистам. В этом году награду получат главный редактор российской "Новой Газеты" Дмитрий Муратов и основательница филиппинского издания Rappler Мария Ресса за их "усилия по защите свободы слова и самовыражения, что является основополагающим условием для демократии и прочного мира".

Что почитать?

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Корейская сенсация. Фантастический хоррор-антиутопия "Игра в Кальмара" (Squid Game, премьера на Netflix) стала для современного зрителя тем, чем "Брат" и "Брат-2" Балабанова стали для русскоязычного поколения девяностых: гиперболизированным, но болезненно точным отражением процессов, происходящих в обществе и целой отдельной эстетикой. Рассказывает Влада Шевелева.

Чем заняться на выходных?

ТОП-10 мест возле Риги, где можно отлично провести выходные. Прогулки — это главное, что позволяет сохранить настроение, когда в стране бушует вирус. Рижане, в часе езды от столицы много прекрасных живописных мест — Огре, Бирини, Гарциемс, остров Доле. Выбирайте маршруты!