Латвия готовится к "литовскому сценарию" борьбы с Covid-19, детектив вокруг Римшевича. 21 сентября: главное

Целый месяц Кабинет министров Кришьяниса Кариньша никак не мог прийти к компромиссу между необходимостью сдерживать распространение Covid-19 и нежеланием ставить на паузу экономику. 21 сентября правительство должно было принять новые правила игры, но так и не утвердило их. Delfi обобщает главное и рассказывает о других событиях 21 сентября.

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13 смертельных случаев за сутки; плюс 30% случаев заболевания по сравнению с прошлой неделей; 72% предназначенных для ковидных пациентов коек уже заняты. На фоне этих цифр правительство вновь не приняло никаких решений. Планируется, что "ковидные" ограничения будут утверждены в следующий вторник. Тем не менее, в ходе дискуссии в Кабинете министров были обозначены главные методы борьбы с Covid-19:

Обязательной вакцинации — быть. Уже в ноябре к работникам сфер здравоохранения, образования и социального ухода может быть выдвинуто требование обязательно привиться.

Тесты на Covid-19 могут стать платными для представителей ряда профессий (список будет утвержден на следующей неделе, но ясно, что это профессии, которые требуют работы с клиентами). Без негативного теста этим людям будет запрещено работать. Неудобства создаются осознанно, чтобы мотивировать жителей вакцинироваться.

Непривитых не пустят в супермаркеты. Планируется поделить все общественные помещения на зоны — "зеленую" (безопасную), "желтую" (частично безопасную), "красную" (небезопасную). В "зеленой" зоне будут обслуживать только обладателей сертификата Covid-19. В "желтой" — обладателей сертификатов и тех, кто может предъявить негативный тест на Covid-19. В "красной" — всех жителей. Не исключено, что в "красную" зону попадут лишь маленькие магазины и аптеки. Альянс девелоперов недвижимости уже призвал правительство не закрывать торговые центры для непривитых.

Каким будет юридический механизм утверждения новых правил, пока неясно. Летом Сейм отверг предложение ввести обязательную вакцинацию для ряда профессий. В парламенте принятие "ковидных" ограничений блокирует оппозиция. Скорее всего, ответственность за непопулярные решения придется брать на себя правительству. Есть ли у Кабмина такое юридическое право — вопрос спорный. Ранее президент Латвии Эгилс Левитс призывал Сейм делегировать такое право правительству.

Очередное дело против Римшевича: было ли давление на покойного банкира?

Экс-президент Банка Латвии Илмар Римшевич может стать фигурантом нового уголовного процесса. KNAB потребовал начать уголовное преследование Римшевича в связи с возможным давлением на теперь уже покойного Игоря Буймистера — бывшего крупнейшего акционера Trasta komercbanka. Буймистер был одним из ключевых свидетелей обвинения против Римшевича. Он скончался в августе 2021 года в возрасте 57 лет.

Один из самых влиятельных и высокооплачиваемых латвийских госслужащих Илмар Римшевич был задержан в феврале 2018 года. Вместе с ним KNAB задержал и предпринимателя, фигуранта списка латвийских миллионеров Мариса Мартинсонса. Римшевичу было предъявлено обвинение во взяточничестве, Мартинсонсу — в посредничестве.

Генпрокуратуре удалось установить, что в 2010 году один из акционеров Trasta komercbanka обратился к Римшевичу с просьбой помочь в вопросах, связанных с Комиссией по надзору рынка финансов и капитала. В обмен Римшевичу оплатили поездку на Камчатку. В 2012 году акционер снова обратился к Римшевичу, и тот якобы запросил за услугу 500 000 евро. Полностью обещание он не выполнил, поэтому получил 250 000 евро. Посреднику Мартинсонсу досталось 10% суммы. Генеральная прокуратура полагает, что на полученные деньги Римшевич через свою компанию приобрел недвижимость в Юрмале.

KNAB полагает, что Буймистеру неоднократно предлагали заплатить за изменение показаний. 20 августа бюро провело обыск в доме Римшевича. После этого адвокат Римшевича Нормунд Дулевскис утверждал, что Буймистер был агентом KNAB и сам пытался спровоцировать Римшевича, чтобы тот заплатил за смену показаний. Римшевич, по словам Дулевскиса, не поддался. Игорь Буймистер, по данным Timenote, умер 19 августа. Причина его смерти не раскрывается.

История с Trasta komercbanka — не единственный эпизод в "деле Римшевича". О том, что в отношениях с экс-главой БЛ была коррупционная составляющая, говорили в свое время акционер Norvik Banka Григорий Гусельников и совладелец AB LV Эрнест Бернис. Рассмотрение дела Римшевича затянулось. Рижский районный суд обратился в Суд Европейского союза в связи с тем, что Римшевич как члена совета Европейского Центрального банка имел иммунитет против уголовного преследования. Пока ответ от суда ЕС не получен.

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