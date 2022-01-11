Латвия переходит на медицинские маски и задерживает шпионов. 11 января: главное

По мере роста заболеваемости Covid-19 Латвия готовиться запретить тканевые маски в публичных местах. В Риге резко подорожало серийное жилье. Пьяный автоводитель за день собрал штрафы на 3350 евро. Delfi обобщает главное и рассказывает о других событиях 11 января.

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Тканевые маски под запретом. С 25 января Латвия планирует отказаться от применения тканевых масок в публичных местах. Будут разрешены только медицинские маски и респираторы FFP2.

Задержаны два "шпиона". Служба государственной безопасности и Служба военной разведки и безопасности задержали двух человек, подозреваемых в многолетнем сотрудничестве с российской военной разведкой.

2241 новый случай Covid-19 за сутки. В Латвии скончались семь пациентов с коронавирусом (пять пациентов не были вакцинированы или не завершили процесс вакцинации). За всю пандемию в Латвии Covid-19 был подтвержден у 290 956 человек.

В Эстонии от Covid-19 умер ребенок. За сутки в Эстонии зафиксирован 1981 случай заражения коронавирусом. Умерли три человека, в том числе 7-летний мальчик. В Литве за сутки выявлено 2680 новых случаев, скончались девять человек.

С сертификатом на границе тест не нужен. С 12 января, привитым и переболевшим Covid-19 лицам, имеющим сертификат, для въезда в Латвию не нужен отрицательный результат теста на Covid-19. Исключение — страны с высоким уровнем риска.

Умерла сбитая на переходе в Плявниеках девочка. Восьмилетняя девочка, сбитая вместе с мамой и бабушкой на пешеходном переходе в Риге, скончалась в больнице. Авария произошла на пешеходном переходе на ул. А.Сахарова 9 января. Водитель, совершивший наезд, скрался с места происшествия. Полиции удалось задержать водителя по горячим следам. Выяснилось, что он находился за рулем без прав и в состоянии алкогольного опьянения.

Кариньш обратился к старшему поколению с призывом вакцинироваться. По словам Кариньша, и латвийская, и общемировая статистика свидетельствует о том, что непривитые люди в возрасте гораздо чаще заболевают, попадают в тяжелом состоянии в больницы и умирают. При этом премьер подчеркнул, что не видит смысла вводить обязательную вакцинацию от Covid-19 для жителей старше 60 лет, если на политическом уровне не удастся достичь договоренность о санкциях для невакцинированных людей этой возрастной группы.

Rail Baltica: начинается строительство на Рижском автовокзале. На этой неделе начнется снос навеса, а в феврале — снос железнодорожной насыпи. На участке от улицы Прагас до Даугавы железнодорожная насыпь будет полностью снесена к 2026 году.

Серийное жилье в Риге резко подорожало. Квадратный метр жилья в серийной квартире в Риге в декабре стоил, в среднем, 902 евро. По расчетам Arco Real Estate, за год цены выросли на 12%. Наибольший рост показали Кенгарагс (+14,6%), Иманта (+14,3%), Болдерая (+ 14,2%) и Вецмигравис (+13,9%). Исторический максимум был зафиксирован 1 июля 2007 года: стоимость серийной квартиры без ремонта достигла тогда 1 620 евро за кв. Метр.

Автоводитель собрал 3550 евро штрафов за день. 9 января сотрудники Госполиции после погони задержали в Екабпилсском крае автомобиль Audi. Водитель нарушил множество правил дорожного движения: начато 11 административных процессов, сумма штрафов составила 3550 евро.

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Переболеют все. Скорее всего, около половины жителей Латвии уже переболели Covid-19, но это явно не предел. Рано или поздно мы все столкнемся с вирусом, вопрос только в том, когда это произойдет и как это отразится на обществе в целом. Delfi поговорил с иммунологами и эпидемиологами о том, стоит ли готовиться к четвертой вакцине.

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Авиация восстанавливается? За 11 месяцев этого года аэропорт "Рига" обслужил 2,05 млн пассажиров. Это по-прежнему заметно меньше, чем до пандемии, но в целом ситуация меняется к лучшему. Авиакомпании открывают новые маршруты и путешествия с сертификатами становятся все более привычными. Чего ждать от 2022 года? Delfi Bizness изучил новую авиационную реальность.