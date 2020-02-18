Латвия ужесточит контроль за иностранными инвестициями

C 1 октября 2020 года в Латвии будет ужесточен контроль за иностранными инвестициями. Отныне государство будет обязано регулярно докладывать Еврокомиссии обо всех сомнительных финансовых операциях и обмениваться данными с другими странами ЕС.

10 апреля прошлого года в силу вступила новая Регула ЕС о регулировании иностранных прямых вкладов. Документ описывает новый единый порядок, как страны ЕС должны контролировать и обмениваться информацией о подозрительных инвестициях. Как отмечается в докладе Министерства экономики, который будет рассмотрен на заседании правительства во вторник, 18 февраля, национальные власти по-прежнему смогут сами принимать решения о создании механизмов проверки и оценки конкретных инвестиционных проектов, однако полученная ими информация теперь будет доступна всему Евросоюзу.

Регула предусматривает, что каждая страна-член ЕС должна создать контактный пункт, через который будет происходить обмен данными с Еврокомиссией и другими государствами. Раз в год страна должна подавать Еврокомиссии специальный доклад о результатах проверок. Если Еврокомиссия сочтет, что какой-то инвестиционный проект может угрожать безопасности и общественному порядку сразу в нескольких странах ЕС, то она будет в праве направить стране, которая проводит оценку проекта, свое заключение. Еврокомиссия и другие страны ЕС смогут также запросить у Латвии информацию о любой, согласно критериям, подозрительной инвестиционной сделке, которая уже совершена или только планируется, даже если сама Латвия не планировала проводить проверку, или предоставить дополнительные сведения, если проверка уже проведена.

Как отмечает Минэкономики, у всех комментариев и заключений будет только рекомендательный характер. Окончательное решение о законности инвестиционной операции будет принимать та страна, на территории которой сделка проводится.

Информация, которой будет обмениваться государство и Еврокомиссия, включает в себя данные об иностранном инвесторе и его деятельности в данной стране и за рубежом, объем инвестиций, происхождение капитала, дата планируемой или уже реализованной операции. Новый порядок контроля за иностранными инвестициями начнет действовать в ЕС 1 октября 2020 года.

От Latvenergo до ПБК



В Латвии механизм оценки прямых иностранных инвестиций действует с 2017 года после внесения поправок в Закон о национальной безопасности. В законе оговорены ограничения в отношении сделок с критической инфраструктурой, так и для сделок с участием важных для национальной безопасности предприятий. Среди этих предприятий: коммуникационные компании (Latvijas Mobilais telefons, Tele 2, BITE Latvija, Tet), общественные и коммерческие СМИ (Latvijas Radio, Radio SWH, Latvijas Televīzija, All Media Latvia, Pirmais Baltijas Kanāls и др.), компании газовых поставок (Gaso, Conexus Baltic Grid), предприятия электроснабжения и теплоснабжения (Latvenergo, Rīgas Siltums, Ventspils siltums,Daugavpils Siltumtīkli, Augstsprieguma tīkls и т.д.).

На момент подготовки доклада Кабинет министров принял пять решений, которые разрешали или отказывали в разрешении осуществить крупные иностранные вложения в стратегические предприятия. Как указывает Минэкономики, для внедрения требований Регулы потребуется внести ряд изменений в Закон о национальной безопасности.

За последние пять лет объем годовых иностранных инвестиций в латвийскую экономику сократился на полмиллиарда. Если в 2015 году он составлял 7,53 млрд. евро, то в 2019-м — только 7,03 млрд., свидетельствует обобщенная информация базы данных Lursoft. Самое большое падение иностранных инвестиций в прошлом году пережил сектор транспорта и складского хранения — почти на 30%.