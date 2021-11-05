Латвия в лидерах ЕС по смертности от Covid-19 и рискует 15 ноября не выйти из локдауна. 5 ноября: главное

За минувшие сутки в стране выявлен 1821 новый случай заболевания Covid-19 и скончались 43 человека. Латвия вышла на первое место в ЕС по смертности от Covid-19. Министр образования и науки Муйжниеце заболела Covid-19. Латвия рискует не выйти из локдауна 15 ноября. Скончался известный бизнесмен Владислав Дриксне. В ДТП возле Ботанического сада пострадали медики "неотложки". В Елгаве негде хоронить людей. "Подрывник" из Гулбене направлен на психиатрическую экспертизу. В Беларуси ухудшилась ситуация с правами человека. Мировые цены на продукты бьют все рекорды. Delfi обобщает главное и рассказывает о других событиях 5 ноября.

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Картина дня

За минувшие сутки выявлен 1821 новый случай заболевания Covid-19, скончались 43 человека. Из общего числа зараженных — 1272 человека не были вакцинированы или не прошли полный курс вакцинации, а 549 были вакцинированы. Всего в четверг проведено 25 814 тестов, доля положительных результатов составила 7,1%.

Очередной антирекорд: Латвия на первом месте в ЕС по смертности от Covid-19. За период с 18 по 31 октября уровень смертности от коронавируса в стране достиг 244,8 случая на миллион жителей. Между тем, средний уровень смертности от диагноза Covid-19 в ЕС и ЕЭЗ за этот период составил всего 27,2 случая на миллион жителей.

Министр образования и науки заболела Covid-19. Глава МОН Анита Муйжниеце вакцинирована от коронавируса и сообщила, что чувствует себя уже лучше и продолжает выполнять свои обязанности в удаленном режиме.

Власти Латгале ошиблись, призвав подождать с вакцинацией от Covid-19 и пообещав российскую вакцину. Нарколог и депутат Резекненской думы Язеп Корсакс заявил, что некоторые чиновники наращивают политический капитал, призывая не прививаться от болезни, хотя сами они уже вакцину получили. Политик уверен, что людей можно уговорить на вакцинацию, общаясь в индивидуальном порядке.

Латвия рискует не выйти из локдауна после 15 ноября. Пульмонолог Резекненской больницы Константин Щербаков заявил, что люди продолжают собираться, а охват вакцинацией по-прежнему низкий, особенно в Латгале. Эксперт призвал "не играть в русскую рулетку" и надеяться на естественный иммунитет, а отбросить сомнения и предрассудки, которые не выдерживают никакой критики, и срочно прививаться от Covid-19.

В больнице им.Страдиня начнут работу волонтеры. 30 добровольцев из разных районов Латвии помогут медикам в уходе за пациентами с Covid-19. В их обязанности входит оказание психоэмоциональной и практической помощи больным Covid-19, а также вспомогательная работа. Им предстоит поворачивать пациентов, кормить их, перестилать кровати, помогать в передвижении. У всех добровольцев есть ковид-сертификаты.

В Елгаве негде хоронить людей, но жители категорически выступают против строительства крематория. В городе девять кладбищ, но открыто только одно, остальные закрыты: полностью или частично. Городская дума видит решение вопроса в строительстве крематория. К участку ведет узкая гравийная дорога, но улучшение дорожной инфраструктуры пока не предусмотрено. Кроме того, там нет и газопровода. Местные жители обеспокоены возможным соседством и заявили, что не хотят каждый день смотреть на транспортировку трупов.

В ДТП возле Ботанического сада пострадала бригада "неотложки". Полиция установила, что автомобиль Службы неотложной медицинской помощи и Volvo столкнулись на перекрестке улиц Кандавас и Дзирциема. После удара микроавтобус оперативной службы опрокинулся на бок. С места аварии в больницу доставлены два пострадавших медика.

Гулбенский "подрывник", едва не убивший полицейских, направлен на психиатрическую экспертизу. Хулигану, который взорвал свою машину, а после этого попытался угнать полицейский автомобиль, также назначена и психологическая экспертиза. В Уголовном законе Латвии указано, что лицам, совершившим преступление, но страдающим психическим заболеванием, можно назначить принудительные меры медицинского характера.

Скончался известный предприниматель Владислав Дриксне. Бизнесмена неоднократно включали в списки ста богатейших жителей Латвии. Причины смерти коммерсанта не разглашаются. Дриксне был одним из соучредителей Ditton Grupa, главой правления Ditton Nams, вице-президентом Hydro Texaco Operators Latgale, а также президентом Федерации футбола Даугавпилса.

Мировые цены на продукты бьют рекорды. По данным ООН, в октябре мировые цены на продовольственные товары выросли на 3% и приблизились к максимуму с июля 2011 года. Индекс цен на растительное масло подскочил на 9,6%, на молочные продукты — на 2,6%, на зерновые — на 3,2%. Больше всего подорожала пшеница. При этом отмечается падение цен на мясо и сахар.

Страны ОБСЕ требуют от Беларуси ответов по ситуации о правах человека. От Минска просят в течение десяти дней ответить на вопросы, касающиеся пыток, преследования критиков правительства и подстрекательств к насилию со стороны государственных СМИ. Эксперты отмечают, что в течение года "вместо решения кризиса в Беларуси ситуация ухудшилась".

Саакашвили стало хуже во время голодовки. Состояние здоровья экс-президента Грузии, который более месяца продолжает голодовку в тюрьме,значительно ухудшилось. У него начались провалы в памяти, он теряет логическую связь и не может написать письмо. Ранее консилиум врачей, рекомендовал перевести политика в многофункциональную клинику смешанного типа, эту же позицию поддержали и адвокаты Саакашвили.

На выходных ожидаются грозы и первый снег. По прогнозам синоптиков, из-за влияния циклонов в субботу и воскресенье на всей территории Латвии возможны осадки и усиление ветра. В субботу в нескольких районах на смену дождю придет град который будет сопровождаться грозой. В воскресенье температура воздуха опустится ниже нуля: дороги обледенеют, а к вечеру может выпасть снег.

Что почитать?

Я не могла не кричать. Молодая мама Анна (имя изменено) провела четыре дня в Даугавпилсской психоневрологической больнице. Ее доставили туда силой — тащили за руки и за ноги, но в итоге первоначальный диагноз — послеродовая депрессия — не подтвердился. Как выглядит принудительная госпитализация в Латвии и все ли в порядке с этой системой?

Кто и сколько платит артистам за простой? Что грозит артистам, которые против вакцинации? Как потрачены "ковидные" деньги на культуру? Какие 300 картин купили у местных художников на 550 тысяч евро? Какие выводы из скандала с муралом Бректе? Отвечает заместитель госсекретаря Министерства культуры Латвии Улдис Зариньш.

Чем заняться на выходных

Маршрут выходного дня: 10 мест вдоль Даугавы, которые обязательно нужно увидеть. Суббота и воскресенье, пожалуй, единственные дни на неделе, когда большинство из нас может позволить себе расслабиться и отдохнуть. И если нам повезет с погодой на выходных и на улице прекратиться надоедливый дождь, то мы придумали интересный маршрут вдоль Даугавы и обратно, по которому можно проехаться как за один день, так и просто выбрать два-три объекта на свой вкус.