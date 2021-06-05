Латвия выбирает самоуправления в условиях Covid-19. Инструкция для тех, кто голосует

В субботу, 5 июня, в 40 самоуправлениях страны граждане избирают депутатов 6 городских и 34 краевых дум. Избирательные участки будут работать с 7.00 до 20.00, граждане голосуют на основании декларации места жительства. Выборы в самоуправления пройдут в условиях необходимости соблюдать ограничения, связанные с Covid-19.

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Кто и где голосует?



Граждане Латвии, достигшие 18 лет, голосуют по месту официальной декларации места жительства. Если вы фактически проживаете, например, в Риге, но официально до сих пор задекларированы в Даугавпилсе — вы можете участвовать в выборах Даугавпилсской городской думы. Если же вы фактически проживаете в Даугавпилсе, но официально задекларированы в Даугавпилсском крае, то проголосовать вы можете только в Даугавпилсском крае.

Голосовать могут и граждане других стран ЕС при условии, что за три месяца до дня выборов они задекларировали свое место жительство в одном из избираемых самоуравлений и числятся в Регистре избирателей.

Любой гражданин может выяснить, где он голосует, по телефону 6 7049999 или на сайте Управления по делам гражданства и миграции. Проголосовать можно только в одном самоуправлении!

На избирательном участке гражданин должен предъявить паспорт или ID-карту. Никакие другие документы, включая водительские права — не годятся.

Гражданин сможет проголосовать можно на любом избирательном участке самоуправления, в котором он задекларировал место жительства. Нет привязки к конкретному избирательному участку! То есть, если вы, будучи юрмальчанином, например, захотите проголосовать в Майори, куда выбрались на прогулку, а не в Каугури рядом с домом — препятствий нет.

На выборах в самоуправления, как и на парламентских, граждане голосуют за списки кандидатов в депутаты. Гражданин должен выбрать один список из выданного комплекта, запаковать его в конверт и опустить в урну для голосования. Внутри выбранного списка гражданин может поставить плюсы напротив фамилий кандидатов в депутаты, выражая им поддержку, или же напротив, вычеркнуть фамилии и имена кандидатов, которых бы не хотел видеть в новой думе самоуправления.

Маски, дезинфекция и соблюдение дистанции



Поскольку в стране по-прежнему действуют ковидные ограничения, то соблюдать правила необходимо и на избирательном участке.

Находиться на избирательном участке можно только в маске, прикрывающей рот и нос. Маску нужно будет снять на короткий момент — при предъявлении паспорта или ID-карты — чтобы работник комиссии избирательного участка удостоверился, что гражданин предоставил свой документ.

Работники и члены избирательных комиссий тоже должны постоянно быть в масках. Работать на избирательных участках запрещено людям с симптомами заболеваний дыхательных путей или же тем, кому надо соблюдать самоизоляцию и карантин.

Центральная избирательная комиссия рекомендует взять с собой на избирательный участок личную ручку для пометок в бюллетене. Забывчивым будут выдавать индивидуальные ручки и маски.

На избирательных участках должно быть доступно средство для дезинфекции рук. На каждом избирательном участке по возможности будет обеспечиваться двухметровая дистанция между столами регистрации, кабинками для голосования. Центральная избирательная комиссия рекомендует не использовать кабинки для голосования, отгороженные занавесками. Поскольку к занавеске прикасается очень много людей, и ее сложно дезинфицировать по правилам. Поэтому закрытость голосования лучше обеспечивать, отгородив избирателя ширмами.

Максимальное число посетителей избирательного участка будет высчитываться, исходя из того, что на одного избирателя должны приходиться минимум 4 квадратных метров площади. В случае наплыва граждан, поток избирателей будет регулироваться, могут возникать очереди.

Члены комиссии избирательного участка будут отмечать, во сколько был зарегистрирован каждый гражданин. Это делается для того, чтобы в случае, если выяснится, что на участке находился человек с Covid-19, можно было оперативно определить, кого он невольно мог заразить.

Голосование на дому и в больницах



Граждане, которые не могут по состоянию здоровья сами прибыть на избирательный участок, имеют право подать заявку для обеспечения голосования на дому. В том числе, такая возможность есть у избирателей, находящихся в самоизоляции или на карантине из-за Covid-19.

При обеспечении голосования по месту жительства избирателя, а также в больницах и центрах социального ухода правила безопасности будут соблюдаться особо тщательно. Центральная избирательная комиссия обещает, что голосование в таких условиях будет производиться так, чтобы по возможности избежать прямого контакта между членом избирательной комиссии и голосующим. В случае, если прямого контакта не избежать, члены избирательных комиссий должны будут использовать респиратор, комбинезон, резиновые перчатки и, по возможности, защитные очки.

К обеспечению голосования на дому ЦИК обещает подключать членов участковых избирательных комиссий с хорошим здоровьем и уже прошедших вакцинацию от Covid-19.

Подробнее о том, как организовать для себя или близких голосование на дому.

Как Covid-19 повлияет на активность избирателей?



9,1% опрошенных избирателей признались, что на их решение участвовать в выборах в большой степени повлияет пандемия Covid-19. Об этом свидетельствует опрос, проведенный SKDS по заказу Центральной избирательной комиссии в марте этого года (подробнее). Еще 27% респондентов признались, что пандемия окажет какое-то влияние на решение голосовать. Подавляющее большинство (52,1%) — заявили, что на решение об участии в выборах риск заразиться никакого влияния не окажет, определяющими будут иные факторы.

В 2017 году на выборах в самоуправления средняя явка по стране составила 50,39% по всей стране, самая высокая — в Риге. Без учета столицы (в Риге проголосовали более 58% граждан), во всех остальных регионах страны явка была ниже 50%.