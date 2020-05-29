Латвия запустила приложение для борьбы с распространением Covid-19

29 мая в Латвии вышло мобильное приложение Apturi Covid (установить можно здесь). Эта система позволяет информировать людей о том, что они оказались в группе риска после контакта с кем-то, у кого был выявлен Covid-19. Delfi рассказывает о том, что нужно знать потенциальным пользователям Apturi Covid.

Латвия стала первой страной в мире, запустившей созданное на базе совместной разработки Google и Apple приложение для ограничения распространения Covid-19. Об этом заявил в пятницу президент принимавшей участие в разработке приложения компании LMT Юрис Бинде.

Центр контроля и профилактики заболеваний (SPKC) надеется, что приложение установят на телефоны около 10% населения страны, и это существенно облегчит борьбу с новыми очагами заболевания. Приложение разработал консорциум, в который вошли госструктуры (Канцелярия президента, SPKC, Министерство здравоохранения, Госинспекция данных, Латвийский университет и NATO StratCom), а также частные компании LMT, Mak IT, TestDevLab, Zippy Vision и ITcentrs при участии сооснователя TechHub Riga Андриса Берзиньша.

Как работает Apturi Covid



Коротко. Телефон человека, у которого выявлен Covid-19, позволяет определить, с кем он был в контакте. Эти люди находятся в зоне риска. Они получат сообщение и смогут уйти на самоизоляцию.

Подробно. Первое, что нужно понимать: установка и использование Apturi Covid — добровольное решение пользователя. Телефоны, на которых установлено приложение, в фоновом режиме обмениваются зашифрованными анонимными кодами, которые хранятся в устройстве в течение 14 дней, а затем стираются. Для рассылки кодов используется беспроводная технология Bluetooth. Мощность сигнала позволяет установить расстояние между устройствами — то есть определить, был ли человек в контакте с заболевшим. Точно так же определяется и время контакта (не менее 15 минут). Разработчики утверждают, что использование приложения не сильно повлияет на заряд батареи. Передача данных не будет постоянной: устройство будет принимать и отправлять сигнал раз в пять минут.

Если человек сдает положительный тест на коронавирус, то его телефон по сути становится источником информации о тех, кто оказался в группе риска. Он может ввести код, полученный от SKPC. После этого контактные лица получают сообщение с предупреждением. Далее они могут уйти на самоизоляцию или обратиться за помощью (в том числе и с помощью встроенных в приложение контактов).

Технически система построена на решении, разработанном Google и Apple — их операционные системы Android и iOS использует большинство современных смартфонов. В Латвии система была локализована с учетом местной специфики (интерфейс, язык, коммуникация с SPKC). Приложение поддерживают телефоны на Android 6-й версии и выше, а также "айфоны" на iOS 13.5 и выше. На планшетах Apturi Covid работать не будет.

Интерфейс доступен на латышском, русском и английском языках.

Что с личными данными?



Коротко. Создатели приложения утверждают, что данные будут собираться в анонимном и зашифрованном виде, храниться — в основном, в телефонах, а не центральном сервере. Сигналом станет сам факт контакта, а не имя или местоположение человека.

Подробно. Больше всего вопросов у пользователей вызывает вопрос защиты личных данных. Какую информацию будет собирать приложение? Кто будет иметь доступ и как ее можно будет использовать? Авторы проекта утверждают, что для опасений нет оснований.

Данными будет управлять единственный владелец приложения — SPKC. Директор Госинспекции данных Екатерина Мацюк говорит, что система собирает как можно меньше данных. Человеку не нужно указывать ни имя с фамилией, ни возраст или адрес. При регистрации можно указать номер телефона для того, чтобы в случае заражения с человеком могли связаться врачи. Приложение не будет собирать данные о местоположении человека и не получит доступа к контактам в телефоне. По сути, оно фиксирует только то, что зашифрованные сигналы, которыми обмениваются два смартфона, совпадают — то есть в течение 14 дней у вас был контакта с человеком, который заболел Covid-19.

Это все, что вы узнаете, отмечает советник президента Латвии Иева Ильвес: "Приложение не станет колокольчиком на шее, который будет звенеть, когда вы войдете в контакт с носителем Covid-19 или заболеете сами. Собранные контакты будут выявлены только в тот момент, когда подтвердятся результаты вашего теста и вы введете код в свой телефон. Дальнейшие действия — ваш выбор и ваша ответственность".