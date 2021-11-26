Латвию ждут снегопады, в ЮАР новый вариант вируса, Кариньш сомневается в статистике смертности. 26 ноября: главное

В Латвии показатель заболеваемости Covid-19 падает. А в ЮАР обнаружили особо агрессивный вариант коронавируса. Кариньш предполагает, что к смертности от ковида могут причислять и жертв автоаварий. В выходные ожидается снегопад. Delfi обобщает главное и рассказывает о других событиях 26 ноября.

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Ученые из Южно-Африканской Республики сообщили, что они идентифицировали новый вариант Covid-19 с большим количеством мутаций, ответственных за быстрое увеличение числа инфекций. В пятницу ситуация стала развиваться стремительно.

Великобритания и Израиль запретили въезд из шести южноафриканских стран. Европейская комиссия также объявила, что предложит приостановить полеты в Евросоюз из южной части Африки.

Кабинет министров Латвии запретил въезд на свою территорию из восьми южноафриканских стран.

Вечером в пятницу стало известно, что первый в ЕС случай заражения новым штаммом коронавируса зафиксирован в Бельгии. Заболевший ранее побывал в Египте.

Пока рано судить о том, насколько опасен новый штамм, нет ответа и на вопрос, о том, насколько к нему восприимчивы применяемые сейчас вакцины от Covid-19. На этот вопрос еще предстоит искать ответ ученым.

Картина дня

В пятницу в Латвии выявлено 874 новых случая Covid-19, от коронавируса умерли 30 человек. Все умершие были старше 40 лет, большинство входили в возрастную группу 80-89 лет (11 человек). 25 пациентов были не вакцинированы от Covid-19, а пятеро завершили курс вакцинации. Кумулятивный показатель заболеваемости на 100 000 жителей снизился с 706 до 679 случаев.

Премьер Кариньш усомнился в точности статистики смертности от Covid-19. Премьер Кариньш усомнился в точности статистики смертности от Covid-19. Что если человеку в больнице ставят диагноз Covid-19, но он попадает в аварию и умирает через некоторое время? Кариньш полагает, что, возможно, этого человека также включат в статистику смертей пациентов с Covid-19.

Бустерную дозу вакцины получили 56 тысяч жителей Латвии. Это 3% населения страны. А завершили процесс вакцинации 1,17 млн латвийцев — 62% населения.

В выходные обещают сильный снегопад. Во многих местах Латвии появится снежный покров в 2-4 сантиметра, а к первым дням декабря высота сугробов может достигать 25 сантиметров.

В ЮАР обнаружили новый вариант коронавируса SARS-CoV-2, Латвия собирается ввести ограничения на поездки в африканские страны. Ученых беспокоит, что у этого вируса зафиксировано не менее десяти мутаций. Для сравнения, у дельта-варианта их только две, а у бета-варианта — три.

Кариньш признал, что в прошлом году Минздрав случайно отказался от 800 тысяч вакцин от Covid-19. По словам премьера, из-за этого жителям Латвии пришлось дольше терпеть ограничения.

В Талси на 50-450% подняли зарплаты высшему руководству думы. Представители оппозиции были категорически против, но их не послушали.

Президент Украины Зеленский заявил, что Россия готовит военный переворот. И подчеркнул, что Украина полностью контролирует границы и готова к обострению конфликта.

Португалия вернет коронавирусные ограничения. С 1 октября жители страны наслаждались свободой, но два месяца спустя португальцам снова придется носить маски и предъявлять сертификат при входе в кафе или в кинотеатр.

В Литве нельзя будет получить китайскую визу. Посольство Китая заявило, что дело в "технических причинах", но это более вероятно связано с открытием Тайваньского представительства в Вильнюсе.

Что почитать?

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Как в 2022 году продвигать товары и услуги? Консультант по маркетингу рассказывает, почему маркетологи настроены оптимистично, хоть экономические перспективы из-за пандемии не очень.

Чем заняться на выходных?

10 мест вокруг Лиепаи, которые стоят того, чтобы потратить на них все выходные. Сегодня пятница и впереди нас с вами ждут последние осенние выходные. Каким будет предстоящий декабрь – пока непонятно, так почему бы не посвятить пока еще ноябрьские выходные поездке в Лиепаю и ее окрестности? Древняя долина, самая высокая дюна и крупнейший в Латвии чистый родник, необычная детская площадка и заброшеный аэродром - есть из чего выбрать!

Тропа и смотровая вышка в заповеднике "Большие Кангари". Когда на выходных не хочется ехать далеко. Заповедник "Большие Кангари" находится в получасе езды от Риги, а там вас ждет недолгая прогулка по деревянным мосткам и смотровая башня с отличным видом на окрестности.

Руины поместья Вецмоку с самой длинной в Латвии аллеей голландских лип. Возле Тукумса можно посетить множество замков и усадеб. Наверняка вам известны замки Яунпилс и Яунмоку, поместья Шлокенбека и Кукшу… Но немногие знают о еще одном поместье рядом с Яунмокским замком — Вецмоку. Несмотря на то, что от некогда красивой усадьбы остались одни руины, она по-прежнему пользуется популярностью благодаря своей аллее лиственных деревьев.

Симпатичная природная тропа в Закюмуйже. Закюмуйжа — это небольшой поселок в 25 километрах от Риги. Когда-то здесь находилось имение барона Фридриху фон Вульфу — замок Закюмуйжас (Валденроде). К сожалению, валденродский господский дом до нашего времени не сохранился, но парк поместья живее всех живых и прогуляться по нему можно, в том числе и по природной тропе Закюмуйжа.

Фантастически красиво украшенные на новогодние праздники улицы Вильнюса. Для рождественского настроения совсем не обязательно ждать огней на главной елке страны — именно так решили в Вильнюсе и за месяц до Рождества украсили город так, что Рига с Таллинном могут только молча завидовать. Не верите? Езжайте сами.

Зимняя сказка: самый высокий водопад в Балтии покрылся льдом. Миллионы сосулек, ледяные фигуры и восторженные вздохи — такую картину можно было наблюдать 23 ноября у водопада Валасте.