Когда весной латвийские студенты выезжали из России к родным, им говорили, что будет возможность въехать по студенческой визе. Но ее нет. Часть лекций можно послушать дистанционно, но большую часть занятий они пропускают, из-за чего можно не получить допуск к сессии. У многих в России остались вещи, и что теперь с ними будет, непонятно. Портал Delfi поговорил с несколькими студентами и записал их истории.

Более 40 латвийских студентов из разных вузов объединились в общий чат в Telegram, чтобы вместе пытаться достучаться до инстанций и добиться разрешения на въезд в Россию. Однако пока что ответственные учреждения отвечают отписками и посылают в другие инстанции. Посольство России в Латвии отвечает, что ничем не может помочь.

Никита Иванов с истфака Санкт-Петербургского государственного университета (СпбГУ) еще в конце августа написал обращение к правительству РФ. Его переадресовали в МИД РФ, оттуда в Министерство науки и высшего образования. Министерство образования ответило, что вопросом занимается правительство, и порекомендовали обратиться в университет — заверив, что, конечно, когда въезд станет возможным, студентов допустят к учебе после 14-дневной самоизоляции и отрицательного результата теста на коронавирус.

При этом в Федеральной службе безопасности Российской Федерации неизменно отвечают, что "въезд в Российскую Федерацию иностранных граждан и лиц без гражданства временно ограничен, за исключением отдельных категорий граждан, к которым иностранные граждане, следующие в Российскую Федерацию в целях обучения, не относятся".

Нам не удалось выяснить, сколько именно латвийских студентов учатся в России — такую цифру не смогли дать и в российском посольстве. По данным пресс-службы МГУ, там учатся 20 латвийцев, а пресс-служба СПбГУ ответила, что только в этом году к ним поступило 36 латвийцев, а еще 43 учатся на других курсах. По всей видимости, в неприятной ситуации, похожей на описанные ниже, оказалось не меньше сотни латвийцев.

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Лана учится на третьем курсе в Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ. Ее специальность называется "Экономическое и политическое развитие стран Востока (Китай)".

Учебников, по которым там учатся, в Латвии не достать, и в электронном виде их тоже нет. Многие преподаватели — люди старшего поколения, они не разбираются в компьютерах и не могут ни выслать материалы, ни организовать удаленные занятия. Да и те трансляции лекций, которые есть, не всегда можно послушать. "Пара выглядит следующим образом: все студенты сидят в аудитории, а для меня включают трансляцию, слышно только преподавателя и то, если он стоит рядом с компьютером. Часто возникают проблемы со связью, то у меня, то у преподавателя в аудитории. Много раз были такие случаи, что преподаватель просто не мог подключиться, и даже не пытался уладить этот вопрос, так как не хотел терять время.