Левитс рекламирует вложения в Latvenergo? Мошенники осваивают все новые виды фейковой рекламы

Основатель Tesla Илон Маск открыл платформу для заработка в интернете. И не он один: точно так же гарантированный заработок всем желающим предлагает создатель Telegram Павел Дуров, глава Apple Тим Кук и, с недавних пор, президент Латвии Эгилс Левитс. На самом деле это переозвученные мошенниками видео: в последние месяцы их становится все больше.

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Фальшивую рекламу, сделанную по общей схеме — с использованием известного бренда или знаменитого человека — можно встретить в социальных сетях Facebook, Instagram и Youtube как минимум уже несколько месяцев. Как правило, фрагменты выступлений или интервью озвучиваются на русском языке, и аудитории предлагается легкий или гарантированный доход от "инновационных" финансовых платформ вроде Google Finance (на самом деле это информационный сервис, который собирает финансовые данные и новости). Пользователь направляется на поддельный сайт, где его просят ввести личные данные. Это первый этап схемы по выманиванию денег.

Вложение в Latvenergo?



В июне к мировым знаменитостям, "рекламирующим" легкий заработок, прибавился президент Латвии Эгилс Левитс (используются кадры его интервью Янису Домбурсу), а также бывший министр экономики Янис Витенбергс (его выдуманные заявления должны придать схеме достоверности). Мошенники предлагают инвестировать в развитие Latvenergo и получать за это огромную прибыль. В комментариях можно найти записи о том, что первым вкладчикам на дивиденды удалось купить недвижимость и дорогие автомобили. Есть информация о том, что в других видео вместо Latvenergo используются такие организации, как Банк Латвии или финансовый сервис Revolut.

Единственное, что на самом деле предлагают мошенники — это опустошение счета доверчивых "инвесторов", сообщили Delfi в Latvenergo. После того, как человек оставляет на сайте свои контакты, с ним связывается "финансовый специалист", который говорит по-русски. Чаще всего он звонит с иностранного (в отдельных случаях и с латвийского) номера и предлагает вложить деньги. Если потенциальная жертва во время разговора переходит на латышский язык, "специалист" кладет трубку.

"Поверил бы я видео, в котором президент Латвии призывает инвестировать в Latvenergo? (..) Нет, не поверил бы, поскольку сам работаю в Latvenergo", — пишет в своей колонке на Delfi.lv член правления компании Каспарс Цимкачс. Latvenergo призывает пользователей соцсетей не забывать, что предназначенная для клиентов и партнеров Latvenergo информация всегда в первую очередь публикуется на сайте и в официальных профилях концерна в соцсетях. Кроме того, Latvenergo никогда не вовлекает и не собирается вовлекать в свои коммерческие рекламы государственных чиновников или активных политиков.

Идет расследование



Latvenergo уже направило информацию о мошенниках в Госполицию и предоставило данные структуре по предотвращению инцидентов с IT-безопасностью Cert.lv. Как пояснил порталу Delfi эксперт по кибербезопасности Cert.lv Гинтс Малкалниетис, подобный вид мошенничества можно встретить уже на протяжении полугода. Реклама публикуется через специально созданные фейковые аккаунты или через реальными профили пользователей, доступ к которым был украден мошенниками ранее.

По словам эксперта, проблема в том, что соцсети не проводят автоматическую фильтрацию такой рекламы. "Они должны соответствовать определенными требованиям, но технически Facebook не может отличить нормальную, законную рекламу от той, которая выглядит "нормально" и не рекламирует запрещенные товары и услуги", — заявил представитель Cert.lv.

Тем не менее, латвийцы не так часто попадают в ловушку подобных интернет-мошенников. Малкалниетис говорит, что Cert.lv чаще получает сигналы не от жертв, а от тех, кто предупреждает о подозрительной рекламе. Люди, которые поверили мошенникам, как правило, теряют небольшие суммы денег. "Это несколько сотен евро. Речь не идет о тысячах или десятках тысячах", — утверждает Малкалниетис.

Теоретически, для создания такой рекламы, как с Latvenergo и Левитсом, преступники могли использовать технологию deep fake. "Но можно просто поменять аудио-дорожку, не меняя видео. Если клип короткий, в этом нет ничего сложного. Но президент просто не говорит о таких вещах, есть же элементарная логика. Не поддавайтесь на такой очевидный обман", — подчеркнул эксперт Cert.lv.

Представительница Госполиции Гита Гжибовска пояснила порталу Delfi, что реклама с Левитсом создана по классической схеме мошенников, которые действуют в одной из стран Восточной Европы. Пока у полиции нет данных о том, что кто-то из латвийцев поверил фейковой рекламе. Госполиция сотрудничает с YouTube, чтобы добиться изъятия этого видео из оборота.

Latvenergo разослало сообщения о мошенниках через социальные сети, опубликовало предупреждения на своих страницах в Facebook, Twitter и Instagram. Информация также отправлена клиентам Elektrum. Часть материалов мошенников была удалена, но, по данным Latvenergo, они создают и публикуют все новые и новые фейковые объявления.

Канцелярия президента Латвии через свой профиль в твиттере сообщила, что авторы рекламы занимаются противоправной или преступной деятельности. Канцелярия обратилась в Госполицию, призвав стражей порядка совершить необходимые меры в рамках своей компетенции.