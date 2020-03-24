С понедельника долгом каждого родителя станет организация онлайн-обучения для запертых на карантин детей. Большинство мам и пап — в растерянности: как заставить учиться детей и при этом не потерять свою работу. Портал Delfi попросил поделиться своим опытом тех, кто выбрал путь школы онлайн давно и сознательно, — как организовать учебу, мотивировать детей, чего ждать и чем помочь. Не исключено, что если локаут затянется, многие войдут во вкус и впоследствии тоже выберут именно такой способ получения знаний.

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Переход в школу дистанционного обучения последние годы стал явлением, очень распространенным среди старшеклассников. Такая форма дает возможность взрослым школьникам самим распоряжаться своим временем, совмещать учебу с работой и получить лучший средний балл для успешного поступления на бюджетные места в вузах.

Но одно дело — сознательный выбор родителей и ребенка. Другой, когда выбора нет и онлайн падает, как весенний снег на голову. Причем рожденные в эпоху интернета ученики гораздо более продвинуты, чем большая часть предпенсионного возраста учителей. И тут всплеска эмоций не избежать. Вот, к примеру, как описывает столь популярный у учителей сайт uzdevumi.lv одна из мам, которая "имеет опыт вебинаров и работы в zoom" — по ее словам, ощущение, как будто сайт придумали и создали пятиклашки на каникулах и получили за это "шестерку с минусом".

Поскольку спасение утопающих — дело рук их самих, оказавшиеся в заточении коронавируса активные родители создали на фейсбуке группу "Обучение на дому во время карантина", в которой делятся своими советами и опытом по новой форме образования.

Портал Delfi вносит свою лепту в родительское дело — и рассказывает о разном опыте дистанционного обучения от лица активного папы Константина Рукина и активной ученицы Патриции Палийчук. С советами по конкретной ситуации. Возможно, кому-то после такого эксперимента уже и не захочется возвращаться в обычную школу…

"Я отнесся к обучению дочери, как ко второй работе!"



У предпринимателя Константина Рукина детей трое — 7, 11 и 16 лет. Он убежден в том, что детям младших классов в школу ходить важно. А вот для старшей школы обучение онлайн подходящий вариант: "Тут уже не так важна педагогика и детская психология. Базовую социализацию и набор основной информации такие дети уже получили, идет специализация, а онлайн — отличная возможность углубиться в то, что интересно конкретному ребенку".

Все сложилось почти само: 7-8-й класс дочь Ксения при поддержке папы прошла экстерном. Оказалось, при должной организации процесса на дому школьную программу можно проходить быстрее, чем в школе. После девятого класса семья переехала на полгода в Барселону, где Ксения училась в частной англоязычной школе. Вернувшись домой, решили перевести ее из обычной билингвальной школы в более сильную гимназию и… разочаровались: "Гигантский объем материала, прорва домашних заданий, замученные учителя и абсолютно все предметы на латышском (еще до языковой реформы). Уже через два месяца у ребенка был нервный срыв — мы перевели ее на домашнее обучение".

Просмотрев множество вариантов образования онлайн и выбрав все лучшее, Константин создал для дочки целую систему. "Отнесся к этому проекту, как ко второй своей работе: ставим цель, определяем возможности и ресурсы — строим программу. Большой плюс этого выбора в том, что программу можно подстроить под конкретного ребенка, с учетом того, что ему интересно, важно и к чему лежит его душа". Вот уже год дочь и отец движутся по схеме, корректируя ее по ходу дела.

Отношения с государством



Формально мы учимся в школе дистанционного образования — Ксения получит аттестат о полном среднем образовании. Официально для выполнения программы школы надо написать по каждому предмету две контрольные в семестр — сделать их онлайн за три часа, а в конце концов сдать госэкзамены. Поэтому программу по математике, физике и химии приходится подгонять под школьную программу. Остальное — на выбор. "Надо быть уж очень бестолковым ребенком, чтобы не осилить обязательный минимум", — считает Константин.

Он уверен, что лучше всего усваивается материал на родном, поэтому большую часть ресурсов подбирал на русском языке, если подходящих не находил — на английском. "Я не против изучения латышского как языка общения, который полезен, когда ты живешь в стране, но против принудительного обучения на латышском." По мнению отца, латышского языка, освоенного до 9 класса, Ксении в повседневной жизни и для сдачи экзаменов хватит. Если почувствуют нехватку — подтянут по ходу дела.

Мотивация ребенка



В первую очередь важно, чтобы был мотивирован родитель. Очень многие папы и мамы придерживаются тактики: что вырастет, то вырастет. Мол, нас как-то научили и их чему-то научат. Так не получится. Чтобы все заработало, надо посвятить этому много личного времени.

Зато ребенку не надо вставать в семь утра. Можно проспать хоть до десяти — у тебя есть целый день на то, чтобы организовать себе шесть учебных часов в день. Четыре часа — до 15.00, а два часа — вечером, это время для просмотра видео и чтения книг.

Ребенок может не коммуницировать с неприятными преподавателями. А чтобы все были душками — так в школе не бывает.

Также есть система стипендий — карманные деньги выдаются, если ребенок занимался шесть часов. У Ксении есть табличка, куда она ставит плюсики после сделанной работы — родители доверяют. Поскольку папа большую часть времени работает из дома, он может за ней присматривать.

Плюсы и минусы онлайн-школы



По сравнению с привычной схемой (просто отправить ребенка в школу и встретить оттуда) это требует от родителей намного больше времени. Но чем дальше, тем более самостоятельным становится. И прогресс происходит на глазах у родителя.

Родитель имеет возможность сам убедиться, что преподавание — качественное: доступное, понятное и на хорошем уровне. "В школе такой возможности нет. Там ты сдаешь ребенка в "черный ящик", а потом забираешь. Учителя видишь максимум дважды в год на Днях открытых дверей".

Социализацию и контакты со сверстниками ребенок может получить на внешкольных занятиях. "Ксюша вместе с подружками занимается танцами в коллективе Todes. Она и когда в школу ходила, тоже больше с ними общалась. К тому же большая часть коммуникации современных детей сводится к переписке в соцсетях. Если круг общения сформирован — его нетрудно поддерживать онлайн".

Советы для тех, кто начнет онлайн-школу сейчас



Контроль важен. "У нас поначалу было: вот тебе, Ксюша, программа на неделю — делай, как удобно, — рассказывает Константин. — Но все заканчивается тем, что ребенок пытается обмануть систему — отложить на потом предметы, которые меньше нравятся, а потом затягивается до воскресенье вечером. Нужна четкая программа на день и контроль выполнения. Чем младше ребенок, тем больше контроля".

Никакой учебы в кровати и пижаме. "Лежа под уютным одеялом осваивать физику — нереально. Надо ввести классные часы, когда ребенок нормально одет и сидит в специально оборудованном для учебы месте. Есть стол, а зона вокруг него — это школа".

Объяснить специфику. "Детям, которые не привыкли к онлайн-обучению, придется тяжело. Если занятие проходит в виде видеоконференции, особенно с выключенной камерой (для экономии трафика), сохранить концентрацию трудно. Тем более что школы вряд ли смогут так быстро перестроиться на более современный способ проведения лекций. Ребенок может легко отвлечься на трещинку в потолке, а то и сбежать по-тихому в другую комнату с телефоном. Родителям надо донести до ребенка: теперь школа такая — надо заниматься".

Все гаджеты — в другой комнате. "Надо убрать все, что может отвлекать. Особенно развлекательные устройства. Там кто-то что-то прислал в снапчат или ватсапп — и все, внимание потеряно".

Старшие подают пример и помогают младшим. "Для моих младших онлайн-обучение уже не будет чем-то непривычным — они видят старшую. И старшая им может в любой момент помочь".

Личная программа Ксении



"Я подобрал максимально эффективные ресурсы, где Ксения берет нужную по программе и дополнительную информацию", — рассказал Константин.

По физике она слушает курс популярного учителя одесского Ришельевского лицея Павла Виктора, у которого миллионы просмотров на ютубе.

Другая часть физики и математику, а также биологию Константин нашел на бесплатных российских ресурсах resh.edu.ru, yaklass.ru и openedu.ru. На сайте himi4ka.ru — химию.

Другая часть математики — на английском на платформах udemy.com и khanacademy.org.

Английский язык она совершенствует с носителем языка по скайпу.

Особое внимание уделяется занятиям, направленным на расширение кругозора и попытки выяснить, чем ребенку заняться в будущем. Пробы идут в разных направлениях. На данный момент пройдены:

программы по 3D моделированию: Sculptris, Blender

курс "теория современного естествознания"

два курса по медицине с foxford.ru, "Медицина 21-го века" и "Калейдоскоп болезней" ("отличный ресурс! У них есть видеоуроки, во время которых можно онлайн задавать вопросы учителю — он ответит. Не успел онлайн — можно посмотреть в записи. К каждому уроку есть вопросы, задачи и тесты".)

еженедельно — короткие видео на разные темы с ted.com с написанием эссе на английском по каждому

"Краткая история человечества" Харари — чтение книги по главам и последующий разбор

курс по архитектуре

курс "критическое мышление"

еще несколько экспериментов, вроде изучения темы волонтерства или введения в маркетинг силами отца.

"Остается уйма свободного времени"



Патриция Палицук год проучилась в Рижской коммерческой школе дистанционного обучения. Несмотря на то что опыт был позитивным, в итоге она предпочла вернуться к школе офлайн — 40-й Рижской средней. Вот, что она рассказала о своем онлайн-опыте.

Все задания присылались в программе MyKoob. По пятницам надо было все же идти в школу и все сдавать. Также можно было договориться с любым учителем о дополнительных занятиях по скайпу. Например, у Патриции были раз в неделю уроки латышского с учительницей, чтобы подтянуть язык.

Теория в основном состояла из текстов на знакомом многим школьникам сайте Uzdevumi.lv, а в качестве заданий присылались рабочие листы, которые надо было заполнить на компьютере и отправить по электронной почте или заполнить от руки и принести в пятницу. Во время консультаций по скайпу делаются задания с разных сайтов. Зачастую составляются самим учителем. По пятницам, кроме сдачи домашних заданий, проходили уроки обязательные предметы — математика, английский, латышский и природоведение, раз в две недели — история мира и истории Латвии. Иногда были консультации по русскому языку, на которые Патриция не ходила.

Для большинства сайтов нужна платная регистрация. На Uzdevumi.lv, по мнению Патриции, лучше заниматься с учителем: "Самому сложно определить свой уровень, найти нужные задания и мотивацию". По ее наблюдениям, "в латышской интернет-среде есть много маленьких сайтов, которые плохо сделаны и в них сложно разобраться, хотя задания там интересные и полезные. Российские сайты, вроде interneturok.ru, устроены лучше, но там программа не совпадает с латвийской — нет уроков по некоторым предметам, которые преподаются в Латвии".

Плюсы и минус онлайн-школы



Плюсы



Остается уйма свободного времени. Программу по некоторым предметам можно освоить намного быстрее и двигаться вперед — не надо ждать весь класс.

В домашней обстановке легче запоминать материал, ничто не отвлекает, нет стресса и шума

Есть время прочитать школьную программу по литературе полностью, а не отрывки и краткое содержание.



Минусы



Требуется много выдержки и самоорганизации, потому что это та же школа и можно получить плохие оценки.

Если по некоторым предметам можно быстрее идти вперед и осваивать новое, то есть такие ("у меня — математика"), с которыми все непросто — это может оказаться проблемой. Ведь нет возможности задать учителю вопрос и быстро получить ответ.

Приходится самому осваивать новый материал без помощи одноклассников и преподавателей.

Дома сложно посвящать много времени сложным предметам, ведь хочется отдыхать.

Сложно найти общий язык с учителями, если ты их не видишь.

Большой минус: не было спорта, музыки и рисования, а труд прошел всего лишь один раз за весь год.

Советы для тех, кто начинает онлайн сейчас



Чтобы улучшить самоорганизацию, нужно хорошо организовать рабочее место рядом с компьютером, чтобы были наушники и листы для записей. Настроить удобное освещение.

Зарегистрироваться в скайпе или другой нужной платформе.

Важно, чтобы ничто не отвлекало. Не советую, выполняя работу, есть или проверять телефон.

Лучше соблюдать жесткое расписание — выделить определенное время на учебу, еду и отдых.

Чтобы наладить контакт с учителями, лучше чаще им писать и договариваться о консультациях по скайпу — живое общение помогает.

Если не понимаешь какое-то задание, не стоит тратить на него слишком много времени, лучше сделать все остальное, а потом спросить учителя очно или по электронной почте.

Отсутствие творческих предметов не проблема — появляется много времени, которое можно потратить на кружки по интересам. В том числе онлайн.

Помощь родителей требуется детям помладше (присматривать за распорядком дня и выполнением заданий) и тем, у кого трудности с отдельными предметами. "Будучи в 6 классе, я лишь изредка спрашивала помощи у мамы с папой. Чаще требовалось разобраться с компьютером и программами, а домашние работы, в основном выполняла сама, — это не трудно".

Очень важно, чтобы ребенок регулярно занимался спортом и гулял (в нынешних условиях это непросто, но хотя бы проветривать комнату и выходить во двор).

Сейчас в бесплатном доступе есть различные образовательные курсы и лекции. Можно найти материалы по любому предмету, который надо или захочется освоить получше и в подробностях.