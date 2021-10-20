Локдаун на четыре недели, умер Арнис Цимдарс. 20 октября: главное

Кабинет министров Латвии, как и ожидалось, принял в среду решение ввести локдаун до 15 ноября. Вся информация о том, что теперь можно делать и чего нельзя, собрана в этом материале. Delfi обобщает главное и рассказывает о других событиях 20 октября.

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Картина дня





2599 новых случаев Covid-19 за сутки. Скончались 24 пациента, среди них один молодой человек в возрасте 20-29 лет. Двухнедельный кумулятивный показатель заболеваемости составляет 1400,8 случаев на 100 000 населения. За последнюю неделю в больницы попали 750 человек. 14% из тех, кто находился в состоянии средней тяжести, были вакцинированы, остальные были без прививки.

От осложнений, связанных с Covid-19, умер экс-председатель Центральной избирательной комиссии Арнис Цимдарс. Цимдарс был сооснователем партии "Латвия на первом месте". Эта политическая сила выступает против обязательной вакцинации и чрезмерных, по ее мнению, ограничений в связи с Covid-19. Цимдарсу было 59 лет.

С формы полицейских уберут фамилии. Из-за того, что сотрудники правоохранительных органов стали получать все больше угроз, Рижская муниципальная полиция заменит нашивки с фамилиями полицейских на идентификационные номера.

В Латвии впервые провели сложную операцию по полной замене аорты. Она позволит 22-летнему пациенту с врожденной болезнью — синдромом Марфана — вести нормальную жизнь.

В России ввели нерабочую неделю. Президент России Владимир Путин объявил период с 30 октября по 7 ноября нерабочими днями из-за тяжелой ситуации с коронавирусом. В среду в России в очередной раз была зафиксирована рекордная суточная смертность. Власти Москвы обсуждают введение краткосрочного локдауна.

Facebook может сменить название. Причина в том, что Facebook перестал быть просто соцсетевой компанией, и хочет перенести фокус на свой новый главный проект — создание "метавселенной". У ребрендинга есть и другая цель — дистанцировать компанию от многочисленных скандалов.

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