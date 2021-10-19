Локдаун: три вопроса без ответов. 19 октября: главное

Латвия будет вынуждена просить международную помощь для лечения пациентов с Covid-19. Премьер Кришьянис Кариньш предложил ввести обязательную вакцинацию всех жителей старше 50 лет, но его не поддержали. Русскоязычных пенсионеров, возможно, будут уговаривать привиться на их родном языке. Первый день после объявления с 21 октября локдауна страна пережила нервно: нет ясности и с тем, как будет организована поддержка предприятий и работников в месяц простоя, медики сталкиваются с агрессией жителей. Delfi обобщает главное и рассказывает о других событиях 19 октября.

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Вторник не принес ответы на целый ряд практических вопросов о том, как страна будет жить во время локдауна с 21 октября по 15 ноября.

Как государство финансово поможет пережить локдаун предприятиям и жителям? Министр финансов Янис Рейрс озвучил сумму дополнительных расходов госбюджета, которые потребует локдаун: 200 миллионов евро. Рабочая группа готовит предложения, в число которых входят субсидии на зарплаты работникам, оплата государством больничных вакцинированных работников с первого дня и так далее. Решения, вероятно, будут приниматься в среду, 20 октября. Между тем, торговцы не понимают, какими будут механизмы оказания поддержки. Министр экономики Янис Витенбергс заявил, что пока неизвестны точно условия, которые будут применяться к магазинам и поставщикам услуг во время локдауна.

Как мотивировать привиться пожилых людей? Премьер-министр Кришьянис Кариньш предложил ввести обязательную вакцинацию для всех жителей старше 50 лет. Большинство министров главу правительства не поддержало. Глава Министерства здравоохранения Даниэль Павлютс заявил, что следует рассылать пожилым русскоязычным людям именные приглашения на их родном языке.

Справятся ли больницы с потоком пациентов с Covid-19? Эффект от локдауна будет достигнут не сразу: заболеваемость крайне высока, в ближайшие недели число госпитализаций только вырастет. В период с 23 по 27 октября будет достигнут критический рубеж в 1500 госпитализированных пациентов. Латвии придется просить международную помощь для лечения больных с Covid-19. К уходу за "ковидными" пациентов будут привлекаться частные медучреждения, изыскиваются дополнительные помещения для организации больничных палат, стационары призывают на помощь студентов-медиков и резидентов. Врач Восточной больницы Алексей Вишняков допускает, что с ростом числа пациентов в стационарах медикам понадобится помощь полиции: медики все чаще сталкиваются с агрессией жителей.

Картина дня

За сутки 1835 новых случаев Covid-19, скончались 23 пациента. Доля положительных тестов — 10,8%. Медики ждут лишь ухудшения ситуации в ближайшие недели. Доступ к ревакцинации получат жители старше 50 лет. Государственный совет по иммунизации планирует на следующей неделе принять решение о расширении групп населения, которых рекомендована дополнительная доза вакцины. Сейчас бустерная доза рекомендована только жителям с ослабленным иммунитетом и старше 65 лет.

Локдаун не предусматривает ограничений на поездки за границу. Премьер-министр Кришьянис Кариньш признал: сейчас жители Латвии опаснее для любой страны с эпидемиологической точки зрения, а не жители других стран для Латвии.

Судебные процессы из-за требования вакцинироваться будут, прогнозирует омбудсмен Юрис Янсонс. Требование для представителей отдельных профессий привиться от Covid-19 не нарушает права человека, поскольку такие меры преследуют легитимную цель, при этом подчеркивает Янсонс. Тем не менее действия отдельных работодателей могут привести к искам.

Депутаты Сейма засомневались, стоит сейчас ли повышать зарплаты себе и министрам. Сейм начал рассматривать законопроект, предусматривающий повышение зарплат в системе госуправления. Оплата труда высококвалифицированных работников госуправления и самоуправлений на 28–38% ниже, чем работников на аналогичных должностях в частном секторе. Законопроект предусматривает повышение зарплат государственных высших должностных лиц на 30-40%.

"Кокнесское кокаиновое дело" передано в суд. В рамках дела несколько лиц обвиняются в организованной контрабанде через границу Латвии 1758 кг кокаина в грузе бананов.

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