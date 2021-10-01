Медицина готовится к "часу икс", эксперты требуют жестких мер. 1 октября: главное

Дискуссия вокруг того, помогут ли ограничительные меры правительства сдержать очередную волну Covid-19, обостряется. В пятницу вечером в системе здравоохранения была объявлена повышенная готовность, а затем эксперты Межотраслевого координационного центра призвали правительство срочно ввести жесткие ограничения. Delfi обобщает главное и рассказывает о других событиях 1 октября.

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Covid-19: система здравоохранения не выдержит



Группа экспертов публично призвала Кабинет министров принять новый пакет жестких "ковидных" ограничений. Они должны вступить силу, как только число пациентов с Covid-19 в больницах будет находиться в пределах 800-1000 человек. Сейчас в больницах более 500 пациентов с Covid-19.

В системе здравоохранения объявлена повышенная готовность. Стационары могут ограничивать или прекращать плановые услуги, пациентов будут направлять не в самые близкие больницы, а в те, которые просто способны принять больных. Через три-четыре недели ресурс больниц будет исчерпан, считают эксперты. Речь идет не только о прекращении плановых медицинских услуг, но и о срочной помощи как "ковидным", так и остальным пациентам.

К вакцинации подключились абсолютно все семейные врачи в стране, сообщает Национальная служба здоровья. Но при таком уровне заболеваемости вакцинация не станет спасением. Нужно принимать меры, ограничивающие рост заболеваемости, полагают эксперты.

Год до выборов в Сейм: каким он будет?



С приближением парламентских выборов политики все больше действуют с оглядкой на избирателей — в том числе, и антиваксеров. Вот главные тенденции предстоящей предвыборной кампании (подробнее — здесь):

13-й Сейм — рекордсмен по числу "независимых" депутатов: 19 из 100. Все они — кадры для новых-старых политических проектов. Это значит, что на выборы снова пойдет множество партий, среди которых пока не видно фаворита.

За места в Сейме поборются три новых партии: "Закон и порядок" (лидер Алдис Гобземс), "Латвия на первом месте" (Айнар Шлесерс) и "Республика" (Вячеслав Домбровский и братья Гиргенсы). Они попытаются привлечь как протестный электорат (противников вакцинации), так и русскоязычных избирателей.

Борьба за наследие "Согласия". На электорат ослабевшего "Согласия" немало претендентов.

Регионы решают? Выборы в самоуправления правительственные партии проиграли. Для того, чтобы получить поддержку на выборах в Сейм, им придется дружить с региональными лидерами.

Заклятые друзья. Четыре коалиционных партии в условиях Covid-19 превращаются из соратников в жестких конкурентов за голоса граждан.

Явка на выборах все ниже — и победителем может оказаться тот, кто лучше другизх сможет мобилизовать свой электорат.



Тому, с чем лидеры парламентских партий подходят к выборам, посвящена сегодняшняя передача "Delfi TV с Янисом Домбурсом".

Картина дня



1127 новых случаев Covid-19. Четыре человека скончались, более 500 пациентов в больницах. Доля положительных случаев — 4,4%.

Растет темп вакцинации. В среднем в день на этой неделе прививаются 6 511 человек, что на 755 человек больше, чем на прошлой неделе.

Президент Левитс призывает создать новую должность государственного министра. Это такой "полуминистр", который отвечает за межотраслевые сферы, находящиеся в ведении нескольких ведомств. Левитс привел в качестве пример таких сфер демографию, информационные технологии, "зеленый курс".

Кафе и рестораны Риги не будут платить пошлину за уличную торговлю до 31 марта 2022 года. До конца следующего года пошлину не будут взимать за торговлю во время мероприятий и временную торговлю.

Медведей под Валкой будут отпугивать светом и фейерверками. В сельской местности под Валкой гостят две группы медведей — два подростка и мама с медвежатами. Косолапые уже разрушили огороды, пасеки и хутора, пытались попасть в дома.

В Пурвциемсе на строительном объекте погиб рабочий. Несчастье произошло на улице Браслас: мужчина погиб при падении в глубокую траншею.

Чем заняться на выходных?

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