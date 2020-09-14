Меня достала школа. "Главное — не волноваться" и другие полезные советы молодым родителям

Знаете, главное — не волноваться, если ребенок чему-то еще не научился или начал делать это слишком поздно. Да, некоторые младенцы уже умеют переваливаться с боку на бок в четыре месяца, но это же не самоцель! Кто-то делает первые шаги в десять месяцев, и это тоже вполне нормально. И вообще — вы знали, что у детей, которые начали ходить слишком рано, впоследствии более высокий риск искривления ног?

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Эта статья была опубликована в газете "Man riebjas skola" / "Меня достала школа", которую издал проект Satori.lv. Перевод: Рвинс Варде, Александра Рощина, Сергей Тимофеев. Иллюстрации: Ренате Кловиня.

Всегда помните, что ваш ребенок особенный, и напоминайте ему об этом по возможности чаще. Он будет одним из тех, кто начнет не ходить, а сразу бегать. Или же он будет одним из тех, кто с первого шага сразу начнет танцевать и дотанцует аж до сборной S ансамбля народных танцев. Конечно, при этом скажется и то, что мама сама танцевала в сборной S с раннего возраста. Некоторые дети впитали условную S уже с молоком матери. Если уж на то пошло, то лучше ансамбль танцев S, чем многие современные танцы. Слышали ли вы что-нибудь о футбольной школе М? Говорят, что это сущая каторга и для детей, и для их родителей, но если это вас пугает, то, видимо, вы еще ничего не знаете о балетной школе Z и студии современных танцев V. Ведь там не только вменяется в обязанность строгое посещение — неважно, здоров ты или болен, — но и родители должны самостоятельно возить детей на различные соревнования и прочие мероприятия. К тому же для каждого конкурса приобретается новая форма, а она, как правило, обходится в сотни евро. В свою очередь балетная школа включает в себя строгий режим и, как следствие, нарушение питания в тех случаях, когда у ребенка повышенный аппетит. Конечно, склонность к перееданию может происходить из семьи. Но если мама знает, что женщине с возрастом надо есть все меньше, дочь также приобщается к этому знанию уже в юном возрасте. К тому же строгий режим идет ребенку на пользу.

Помните: если родители не будут заниматься спортом, их дети также изберут этот путь. Если родители не будут читать, дети тоже последуют их примеру. Если родители не будут любить качественное киноискусство, театр, оперу и классическую музыку, то и детей любить это никто уже не научит. Когда родителям не нравятся и не интересуют технологические возможности, программирование и физика, то не стоит ожидать, что из вашего чуда вырастет выпускник первой гимназии. Все начинается в семье, но главное — не переживать, если вы все же не можете позволить своему ребенку регулярный спортивный и культурный досуг. Главное, чтобы ребенок в семье чувствовал себя любимым.

Важно помнить, что ребенку необходимы границы — не слишком узкие и не слишком широкие. Если не хотите вырастить ребенка, у которого обрезаны творческие крылья и который боится ошибаться. Однако, с другой стороны, вы же не хотите вырастить недотепу, который не понимает, что пожилых в общественном транспорте нужно пропускать вперед. Главное — любовь в связке с систематичностью подхода. Если вы начали что-то делать, необходимо продолжать до момента, когда вы узнаете, что такой подход ребенка все-таки непоправимо травмировал.

И немного о школе. Помните, что выбор школы начинается еще до рождения ребенка. Ваша задача — выяснить, в каком районе Риги находится самый лучший детский сад и школа. Определить, какая улица или какие номера дома на этой улице (здесь надо быть внимательным!) соответствуют конкретной школе. Если ребенок будет посещать хороший садик (скажу по секрету, что обычно это в той части центра, которая располагается ближе к "тихому центру"), то он будет хорошо подготовлен к школе. Поэтому еще до зачатия ребенка нужно приобретать квартиру в "правильном" районе.

Вы слышали о том, что ребенок не должен читать до школы? Это ложь. В этом нет необходимости только в том случае, если ты хочешь, чтобы твой ребенок был неуспевающим уже в первом классе исключительно потому, что элементарно не может прочесть задание ни по одному предмету. Вскоре он начнет думать, что глуп, не тянет, и, как следствие, утратит всякий интерес к учебе, а учителя, в свою очередь, спишут его как отстающего.

Можно отправить ребенка в частную школу, если для этого имеются "лишние" средства, в среднем 200–500 евро в месяц. Меньше, если ты задекларирован в Марупе или Бабите. Или если удастся найти кого-то с недвижимостью там, кто позволит у себя задекларироваться. Однако здесь необходимо считаться с тем, что в частных школах много детей с синдромом Аспергера или за этим диагнозом скрывается просто склонность физически или сексуально приставать и преследовать по всей школе тех нескольких девочек, которые попали в нее только потому, что родители хотят освоить "инклюзивное образование" или "альтернативную и холистическую модель обучения". Надо считаться и с тем, что после посещения некоторых частных школ, прежде чем перейти в "обычную школу", придется нанимать репетитора, который заполнит прорехи в знаниях, в коих изначально, получается, виноваты будут родители. Но главное — не волнуйтесь! Ведь что важно, так это безопасная среда и то, что ребенок будет ходить в школу с радостью. В подобных школах всегда будут одноклассники из мультилингвальных семей, которые отлично говорят на нескольких языках и делают замечания учителю по поводу неточности французского произношения и которых в шикарных Porsche Cayenne к школе подвозят их няни.

Конечно, лучше всего, если кто-то из твоих родственников задекларирован в центре Старой Риги, потому что тогда ты попадаешь в государственную школу R, которая даже лучше, чем частная. Там прекрасно все: центр, хорошее транспортное сообщение, нет детей из местного "контингента", хорошие учителя и все кружки прямо на месте. И это не бесчисленные хоры и народные танцы, а программирование, роботика и творческое рукоделие, с которых ребенок приносит тебе расписанную фарфоровую посуду.

Говоря о "контингенте", главное — помни: если ты живешь в районе "А", не пускай ребенка в школу "Б"! Психотерапевт моей подруги как-то сказала, что там с детьми происходят разные ужасные вещи — травля, приставания и тому подобное. В целом следует признать — если ты из какого-то микрорайона Риги, шансов немного. Конечно, можно дать взятку кому-то из "хорошей школы в центре", но там надо знать, кому, сколько и как. Иметь проблемы с KNAB уж точно не хочет никто из родителей.

Еще можно отправиться в "странные" школы, например, есть школа I и школа V. Хотя, чтобы попасть в школу I, надо доказать связь с культурой I. И все же одна моя подруга, у которой нет никакой связи с культурой I, своего сына как-то туда пропихнула. Никто не знает, как у нее это получилось. Школа V также как будто хороша, но о ней ходит разная молва. Там нет никакого контроля, хаос, и академический уровень в целом не на высоте. Зато это школа, где учатся все дети стильных, но малообеспеченных рижских родителей. Дети режиссеров, художников и представителей других творческих профессий, родители которых не зарабатывают достаточно, чтобы отправлять своего отпрыска в частную школу или приобрести квартиру в центре Риги.

Перед школой ребенку следует купить короткую и длинную спортивную форму, обувь для спорта на улице и в помещении, белую блузку, "черный низ", выходные туфельки и повседневную сменную обувь. А также акварельную бумагу, блокнот для рисования формата А3, карандаши, фломастеры, гуашь, кисти, пластилин, ножи для пластилина, нитки мулине нескольких цветов, цветную пряжу, вязальный крючок, ткань для вышивки и цветные салфетки для декупажа. Еще вашему чаду вполне пригодится последний iPhone, чтобы оно своевременно продемонстрировало, что привилегировано и из "богатой" семьи. Кстати, а вы знали, что исследование, проведенное в Германии, показало, что учителя с большей вероятностью ставят лучшие оценки детям из "богатых" семей?

Следует считаться с тем, что если у вас не хватает времени заниматься обучением на дому и нет другого члена семьи с крепкими нервами, чтобы заниматься учебой с ребенком, то нужен будет репетитор. Исследования показывают, что учителя быстро определяют, какие дети "умные", а какие — нет. Это влияет и на то, как учителя оценивают детей: тому, кто всегда был неуспевающим, даже при старании будет трудно добиться выдающейся оценки. Учителя тоже люди, а в классе около тридцати детей.

Но вообще лучше не слишком напрягаться и волноваться. Ведь дети чувствуют волнение и от этого волнуются сами. Главное, чтобы ребенок был счастлив, а разве ему для этого много нужно?

Линда Цурика, публицист, работает в сфере коммуникаций. Училась в Рижской 77-й средней школе К.Видениекса, получила степень магистра политологии в Рижском университете Страдиня, в настоящее время поступила в докторантуру.