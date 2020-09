Меня достала школа. Не среди своих: школьник и пол

К специалисту его привела мама – ухоженная, хорошо одетая и весьма симпатичная женщина с живым лицом. Парню 15 лет, хотя по телосложению он выглядит младше, черные очочки, нечесаные, свалявшиеся на лбу космы. И вот сидит он на стуле обмякший, бледный, ко всему безразличный. На это и жалуется мама.

Эта статья была опубликована в газете "Man riebjas skola" / "Меня достала школа", которую издал проект Satori.lv. Перевод: Рвинс Варде, Александра Рощина, Сергей Тимофеев. Иллюстрации: Ренате Кловиня.

Потерял интерес к учебе, оценки упали. Совершенно не мотивирован. Вне школы толком ничем не занимается. Уже и помыться его приходится уговаривать. Сидит дни напролет за компьютером и ничего другого в жизни не знает. Ведь полный кошмар, и что же из него такое вырастет? Я смотрю на парня, но тот лишь пожимает плечами. Вроде бы ничего не возражает. Вот только в разговоре тоже не участвует.

– И почему вы привели его ко мне? — спрашиваю у мамы.

– Ну, чтобы у него в жизни был хоть один мужчина, с которым можно поговорить, — честно отвечает мама. — А то дома только я, в школе одни женщины, а никого другого он и не видит.

В Латвии у детей весьма велики шансы вырасти, так никогда и не пережив эмоционально значимые отношения со взрослыми обоих полов. По большей части с мужчинами, с каковыми по понятным причинам в детстве не всем удается познакомиться поближе. Это объясняется элементарной арифметикой — из 1000 заключенных в Латвии браков без малого половина (457) расторгается. Прибавляем матерей-одиночек и некоторые другие современные формы семьи и видим, что растущий в семье с одним родителем ребенок — абсолютная норма, и этим одним родителем, понятное дело, чаще всего будет мама — одна или вместе со своей мамой. К тому же уход в прошлое многолюдных семей, национальные особенности, ритм городской среды и современного мира с его реалиями компьютеризованной жизни сокращают возможности детей для встреч с другими взрослыми: родственниками, друзьями семьи, родителями других детей.

Ну хорошо, случается всякое, люди разводятся вовсе не от счастливой жизни, и зачастую семейная ситуация является суммой очень многих неконтролируемых обстоятельств и случайных совпадений. К тому же мамы по большей части делают лучшее из возможного, и идеальных семей почти нет даже в самых полных и стабильных структурах родственников — там дети тоже травмируются и страдают. Потому-то у нас и есть культура и цивилизация со всеми ее сложными институтами, призванными хоть немного сгладить переживаемые семьей неровности. Именно поэтому жизнь ребенка с весьма раннего возраста уже не ограничивается только домом. Школа становится средой, способной компенсировать многие врожденные несовершенства семьи — от горячего обеда и до ответственных, заинтересованных в жизни ребенка взрослых.

Но есть одна сфера, где школа никак не сглаживает неравномерность детской жизни, и это половое деление взрослых. В школе ребенок попадает в весьма самобытную среду, больше напоминающую эфирно красивый, но глубоко пугающий фильм Люсиль Хаджихалилович 2015 года "Эволюция" о мире, населенном только женщинами и детьми. После Второй мировой войны школьное образование в Европе преимущественно перешло в заботливые женские руки — метафору сухого, сурового классного наставника XIX века, лупящего линейкой по пальцам и попам, полностью вытеснил образ матушки-учительницы, возведя профессию педагога в ранг "женственных" наряду с медсестрой и няней (хотя у каждого, кто хоть раз пытался обуздать стаю из 30 оглушенных гормональным дисбалансом несовершеннолетних, возникнет вопрос: что именно в этой профессии такого "женственного"?). И в этом неравноценном делении Латвия даже занимает лидерские позиции: у нас доля женщин-учителей самая высокая в Европейском союзе — 86,6%.

Конечно, возникает вопрос: а вообще это имеет какое-то значение? В конце концов, мы живем в мире, где равноправие полов является одной из самых жарких тем и традиционные роли полов стремительно утрачивают былое значение. Неужели для детей есть разница, к какому полу принадлежат учителя, и вообще, важен ли пол в жизни детей в наши дни? Во всяком случае настолько, чтобы о нем судить и рядить? В то время как у системы образования полно проблем посерьезнее — нехватка финансов, престиж профессии, вызовы Covid-19…

На этот вопрос можно пытаться ответить по-разному. К тому же пол не только биологическая, но и политическая категория, и, как все политическое, он временами может всколыхнуть довольно острые эмоции и стычки убеждений. Моя специальность — психология развития и психодинамически ориентированная детская психотерапия, поэтому предложу взгляд в перспективе только этих дисциплин. Отнюдь не претендуя на полное понимание ситуации, попытаюсь показать, почему неравномерное представительство полов в школе 1) является серьезной проблемой независимо от перемен в обществе; 2) влияет на всех независимо от пола.

Я должен быть в школе без четверти восемь. Это одна из причин, почему я так избегаю междисциплинарных совещаний, где для обсуждения трудных детей собираются педагоги, школьные психологи, социальные работники, а иногда и полицейские. Эти собрания, как и уроки, начинаются слишком рано. И если я как взрослый еще с этим справляюсь, то для плавающего в гормонах пубертатности четырнадцатилетнего мозга Ральфа так рано подключиться к жизни нереально. Подросткам от природы суждено позже бодрствовать и дольше спать — реальность, которую не учитывает школьная система наряду со многими другими телесными потребностями подростков. И это неизбежно сказывается на их поведении.

Ральф — мой пациент, из-за которого я и приглашен на это совещание — с его классной руководительницей, школьным психологом, социальным педагогом, инспектором по делам несовершеннолетних и самим пребывающим в полудреме Ральфом, который, через танталовы муки заставив себя явиться, теперь сидит и пялится на свои кеды, явно дожидаясь, когда это кончится и он сможет пойти на урок математики отсыпаться.

Парню грозит исключение из школы за прогулы и неучастие в учебном процессе. Все специалисты предельно чутки и отзывчивы. Все снова и снова напоминают Ральфу, что они здесь, чтобы помочь, и в школе он очень желанный человек. Хотя нет сомнений, что учительницы действительно так думают, трудно не заметить, что в самой школьной среде на это толком ничто не указывает. Ни раннее начало уроков, ни класс, где Ральф один из 34 учеников, за день сменяющий пять-шесть, а то и больше учителей, ни с одним из которых не обменивается ни словечком вне учебного задания (которое он, разумеется, не выполнил, так что говорить особо не о чем), ни мягкие пушистые игрушки в кабинете психолога, ни настенные рисунки медвежат и ежиков, определенно кажущиеся очень милыми младшей ребятне, но у Ральфа, вероятнее всего, вызывающие нечто совершенно обратное чувству принадлежности.

Когда его отпускают, а специалисты остаются обменяться парой слов, классная руководительница так и отмечает — похоже, что Ральф никому не доверяет и помощь принимать не хочет.

Я обращаю внимание на то, что проблемное поведение Ральфа само по себе свидетельствует, что он ищет помощи. Основную трудность, возможно, доставляет принятие помощи от учителей, так как они слишком похожи на маму — женщину, которая одна воспитывает своего единственного сына и всеми силами пытается ему помочь и от которой Ральф с началом пубертатного периода пытается психологически отдалиться. Вдобавок, не имея образцов, способных научить разумным формам сосуществования обоих полов, Ральф отдаляется от школы точно так же, как и от мамы — не слушаясь, дерзя, избегая контактов, разрывая привязанность к учительницам, которые, совсем как его мама, хотят парню только помочь. Но тем самым невольно усиливают подростковую тревогу мальчика о хрупкой мужественности, вынуждая искать все более агрессивные способы отдаления.

Позднее на одной из сессий терапии Ральф это выскажет своими словами: "У меня нет никакого желания перед ними отчитываться. Я и сам могу что-то сделать".

Статистика указывает на решающее значение пола в школе. Например, это один из важнейших факторов, влияющих на академические перспективы школьника. Начиная с 4-го класса девочкам учеба дается легче, особенно чтение, а когда школьники доходят до 9-го класса, для парней вероятность покинуть школу уже вдвое выше. Из окончивших 12-й класс в вуз поступят больше девочек, чем мальчиков — сегодня в Латвии высшее образование имеют 36,6% женщин и только 23,7% мужчин. Закономерно больше женщин и среди докторов наук, а среди продолжающих обучение после 25-летнего возраста женщин почти вдвое больше, чем мужчин (9,2% против 5,4%). Различия в достижениях полов так очевидны, что побуждают искать объяснение в области половых различий. Возможно, одно из посланий, получаемых мальчиками в школе — в среде с выраженной женской доминантой, — таково, что школа и учеба не особо предназначены для мужчин. А что для нас не предназначено, к тому мы теряем интерес. Совсем как Ральфа, нас это не привлекает.

Или же интерес возникает только к изучению определенных специфических отраслей — инженерные науки, производство, строительство и естественные науки. Это те немногие сферы высшего образования, где существует обратный дисбаланс в пользу мужчин. Можно высказать предположение, что девочки в школе традиционно меньше мотивированы изучать математику или естественные науки. Но факты это предположение на самом деле не подтверждают — в школе девочки успевают по математике или естественным наукам ничуть не хуже, а то и лучше мальчиков. Может быть, скорее на это могут повлиять как раз те редко встречаемые в школе мужчины, обычно преподающие точные предметы. В таком случае девочки, возможно, воспринимают это как посыл: точные предметы — удел мужчин, и возможность их изучения после школы не рассматривают. У мальчиков тем временем может сложиться впечатление, что только точные предметы ценны, и если есть смысл получать высшее образование, то только по ним или не получать вообще. Это отчасти объяснило бы половые различия выбора в статистике высшего образования.

Различие между успехами мальчиков и девочек столь велико, что школы, похоже, стали первой платформой, где почти легитимно можно привлечь внимание к равноправию мужчин. В Великобритании группа академиков и разномастных активистов с подобной целью объединилась в Коалицию мужчин и мальчиков (Men and Boy's Coalition), ставшую весьма громким голосом в дискуссиях об образовании. К вопросу о дисбалансе полов в школах и его влиянии на мальчиков обратились крупные СМИ: об этом недавно пространно писали и The Guardian, и Financial Times. Коалиция мужчин и мальчиков считает, что существует связь между половой пропорцией в школах и дальнейшим жизненным путем — по их мнению, скверный опыт мальчиков в школе по меньшей мере частично объясняет различие полов между взрослыми, например, в популяциях бездомных, самоубийц и заключенных. В Великобритании у мальчиков вчетверо больше шансов быть исключенными из школы, а мужчины всех возрастов составляют 86% всех бездомных, 76% покончивших с собой и 95% общего числа заключенных. В Латвии ситуация схожая — в 2018 году 3213, или 91% из всех 3522 заключенных, составляли мужчины, а мужская смертность от самоубийств в Латвии в целых восемь раз превышает женскую.

Разумеется, неравноценные возможности обоих полов в школе вовсе не единственное объяснение или причина этих огромных различий в жизни взрослых. На них явно влияет целый ряд разнообразнейших обстоятельств — от социальных и основанных на историческом опыте до предопределенных биологически. Но школа определенно влияет как минимум на некоторые из сфер, которые позднее могут оказаться критически решающими для жизненной траектории ребенка, и одна из них — поведение. Как уже отмечалось, мальчики куда больше склонны к неподобающему поведению в школе — их гораздо чаще наказывают и даже исключают из школы из-за проблем с поведением. Есть тенденция намного чаще поведение мальчиков медицински диагностировать и лечить психотропными медикаментами — у мальчиков втрое выше шансы заработать такой диагноз, как синдром дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ), и среди детей, у которых определены нарушения в обучении с различными диагнозами, мальчиков традиционно как минимум втрое больше, чем девочек. Разумеется, одним из объяснений может быть то, что у мальчиков проблемы психического здоровья чаще проявляются во внешне заметных формах — активность, деструктивное и вызывающее поведение, в то время как девочки склонны переживать свои проблемы внешне менее заметным и потому меньше мешающим учителям образом. Но это определенно не объясняет все драматические различия. Столь же возможно, что школьная среда и привычные формы обучения больше подходят девочкам, а не мальчикам. В психологических экспериментах тому можно найти подтверждение — дети склонны лучше успевать, показывать лучшую мотивацию и выше оценивать занятия, которые ведет взрослый того же пола. Особенно в подростковом возрасте, когда половая идентификация со всеми вытекающими из нее тревогами и страхами становится одной из центральных потребностей развития.

В кабинете девочка чувствовала себя гораздо смелее и увереннее мамы, сильно встревоженной и явно стыдящейся необходимости искать помощи у специалиста по психическому здоровью. Пока мама напряженно сидит на самом краешке стула для посетителей и, опустив голову, нервно мнет салфетку в попытке найти правильные слова, дочь, удобно развалившись на диване, время от времени окидывает меня равнодушным взглядом. Думаю про себя, что, видимо, так в присутствии мужчины-терапевта девочка демонстрирует свое превосходство в отношениях с мужчинами вообще. Причиной визита послужило неожиданное открытие мамы об активной половой жизни своей тринадцатилетней дочери.

– Я не могу поверить, что она от меня это скрывала, — говорит мать.

– И что вас в этом больше всего тревожит? — спрашиваю я.

– Стыд, — отвечает мама. — Как моя дочь могла сделать что-то такое? Я всегда ее воспитывала совсем иначе — я очень порядочная женщина. А еще ощущение предательства.

– Итак, вас больше всего беспокоит стыд и предательство, а не, скажем, здоровье дочери или риск беременности?

– Об этом я особо не тревожусь, — честно признается мать, — в этом отношении она у меня очень умная девочка.

С позиций психологии развития опыт общения со взрослыми обоих полов в школе нужен и мальчикам, и девочкам. С пубертатностью начинается возрастной этап, центральной задачей которого служит поиск и принятие своей идентичности, включая сексуальность и пол. Это в свою очередь возможно, только сравнивая себя со сверстниками и взрослыми и перенимая их ценности. Если в окружении мальчика взрослых мужчин, чьи ценности могли бы казаться привлекательными, нет совсем или кругом одни алкоголики и неудачники по жизни, тогда возникают определенные проблемы. Либо мальчикам будет трудно идентифицироваться, и они станут пассивными, апатичными и такими, кого взрослые называют "немотивированными". Либо станут искать свою идентичность в группах, традиционно собирающих молодых мужчин, — бродяги, потребители веществ и т.п.

Девочкам, в свою очередь, необходимо общение с мужчинами, способными на эмоционально теплые, но в то же время безопасные и несексуальные отношения. Так как девичьи тела и психика созревают быстрее, такие эмоционально важные отношения с мальчишками из класса невозможны, приходится искать их у старших парней или мужчин. Если в окружающей среде нет ответственных взрослых мужчин для создания здоровой модели таких отношений, то остаются либо парни из старших классов, либо взрослые вне регулируемой школьной среды. В обоих случаях существуют большие риски — ребята из старших классов в силу особенностей развития нередко куда больше заинтересованы в сексуальных, а не эмоциональных отношениях. Что в свою очередь приводит к тому, что девочки начинают половую жизнь, психоэмоционально для этого еще не созрев. Или же усматривают в сексе единственный способ обретения эмоциональной близости. Позднее эти женщины подвержены риску насильственных отношений.

Кроме того, для девочек-подростков секс часто служит неадаптивным способом выплескивания внутренней напряженности и агрессии. Среди молодежи с поведенческими нарушениями для девочек характерны разного рода рискованные сексуальные проявления, например, проституция, подростковая беременность или множество случайных партнеров в раннем возрасте. Позднее в терапии с девушкой, заставившей маму так стыдиться своей сексуальности, проявилась именно эта тема — девушка призналась в глубокой обиде и гневе на мать, чью жесткость характера и твердые моральные убеждения считала причиной ухода отца из семьи. Будучи действительно умной девочкой, она нашла в сексуальных контактах эффективный способ атаковать мамину уверенность, а потом позволить ей о них "случайно узнать".

С позиций психодинамической теории сексуальные и агрессивные устремления часто смешиваются и у мальчиков-подростков, только в другом направлении — мальчики склонны проявлять свою сексуальность в агрессивных формах. Поэтому поведенческие нарушения мальчиков чаще проявляются шумно и наглядно — различные правонарушения, непослушание, провоцирование учителей, выбитые стекла и расквашенные носы. По этой причине попытки учителей побороть агрессивное поведение могут вызвать лишь еще большие протесты и вызов, так как в психике мальчиков попытки обуздать их агрессию могут быть связаны с попытками женщин оспорить или подавить их зарождающуюся, а потому еще весьма хрупкую мужественность. И это может подтолкнуть подростка к утверждению своей идентичности еще более явными способами — став еще непослушнее, разнузданнее, драчливее и неуместнее в школьной среде. Или же сдаться и погрузиться в пассивную, апатичную незаинтересованность.

Одновременно в психике каждого подростка существует конфликт между желанием проявить свою агрессию, сексуальность, идентичность и потребностью во взрослых, способных это адекватно сдерживать и контролировать. Девичьи конфликты преимущественно проявляются на эмоциональном уровне — как сплетни, споры, всяческие страсти. Поэтому их можно эффективно решать и ограничивать, позволяя выговориться и облечь эмоции в слова, например, в кабинете школьного психолога. Мальчики в силу особенностей развития намного более физичны и телесны. И соответственно, ждут взрослых, способных их сдерживать и контролировать физически, если такая необходимость хотя бы теоретически возникнет. Этот эффект часто наблюдается у учителей, спортивных тренеров или других физически развитых мужчин, в присутствии которых мальчики склонны "собираться" и не только вести себя социально приемлемо, но и стараться заслужить признание и похвалу. Но если у них возникают сомнения в способности взрослых справиться, это усиливает не только внутреннюю напряженность, но и желание провоцировать и испытывать взрослых на прочность. Или же девальвировать их и презрительно игнорировать.

Школы как учреждения академической направленности нередко больше внимания уделяют потребностям ума, а не тела. Но тело, как это в него заложено природой, бывает агрессивным, сексуальным, трудно контролируемым и со всей определенностью формируемым полом и подвластным его влиянию. Особенно в подростковом возрасте все телесное и связанное с полом становится особо чувствительным. В идеальном случае опыт того, что значит быть человеком с телом того или иного пола, должна была бы давать семья. В реальной же жизни это зачастую невозможно, и школа дает второй шанс — для некоторых это место, где они вообще впервые по-настоящему вступают в соприкосновение со взрослыми людьми своего пола. К сожалению, многим это не удается, поскольку таких людей там тоже нет.

Неравенство всегда влияет на нас негативно. Различные академические и жизненные траектории у мальчиков и девочек показывают, что неравенство полов в школах, вероятнее всего, оставляет негативное, а иногда и разрушительное влияние. И совершенно определенно большая равномерность полов в местах, где наши дети проводят большую и важнейшую часть своей жизни, постигая не только математику и латышский язык, но и науку быть взрослыми людьми со своей личностью, телом, сексуальностью и полом, пошла бы на пользу всем — мальчикам, девочкам, педагогам, родителям и обществу в целом. Очень возможно, что первым шагом к тому могла бы быть адекватная оценка и уважение общества к тем 86,6% женщин, которые сегодня справляются с этой работой. Ибо мужчины могут быть на худших позициях в школах, но у них есть та неоспоримая привилегия выбирать только хорошо оплачиваемые и уважаемые профессии.

Как бы то ни было, но профессия с таким огромным влиянием и ответственностью за жизнь и будущее людей к таковым однозначно относится. То, что это значение сегодня не проявляется в оценке общества и престиже профессии, и есть крупнейшее неравенство, что, надеюсь, скоро будет вспоминаться лишь как исторический курьез — время, когда некоторым мальчикам, чтоб поговорить хоть с кем-то из взрослых мужчин, сначала надо было попасть к психотерапевту.

Нилс Саксс Константиновс, cпециалист по детской психотерапии, психолог развития и публицист. Учился в Рижской центральной гуманитарной средней школе, Рижской государственной 1-й гимназии и Trinity Episcopal School, США. Изучал теологию в Латвийском университете и психологию в университете Манчестер Метрополитан.