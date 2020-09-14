Меня достала школа. Oсторожно, злая собака!

Признаюсь, я довольно часто задумываюсь о людях, в чьей власти принимать решения, регулирующие нашу жизнь и определяющие, в каком мире я состарюсь и умру, бросив своих детей и возможных внуков одних – с глазу на глаз с безудержными стихийными бедствиями, непредсказуемыми болезнями и враждебной жизни средой.

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Эта статья была опубликована в газете "Man riebjas skola" / "Меня достала школа", которую издал проект Satori.lv. Перевод: Рвинс Варде, Александра Рощина, Сергей Тимофеев. Иллюстрации: Ренате Кловиня.

Я думаю о том, почему мы такие разные и в какой миг я стала человеком, считающим, что не надо снижать окружность подлежащих рубке деревьев и, соответственно, увеличивать делянки, что разнообразие видов, обеспечиваемое естественным лесом, — это ценность, что вырубать взрослые деревья в городе, чтобы построить магазин или оборудовать стоянку, как и рубить деревья в пору гнездования, — это преступление, что справедливо дать возможность всем людям регистрировать свои партнерские отношения, что тело женщины ей же и принадлежит и, соответственно, решать его судьбу только ей самой, что свобода всех видов важнее безопасности, предлагаемой очередной сильной рукой, что создание фейковых новостей и вранье представителей власти убивают доверие, а вместе с ним и духовное равновесие общества, что без искусства и культуры немыслима человечность, что… Ну, вы уже поняли. Но они стали людьми, считающими, что у всего этого ценности нет. Мы действительно стоим по разные стороны баррикад, наши мысли о жизни диаметрально расходятся. Если смотреть с моих позиций, у этих людей нет сердца.

Я представляю, как они приходят на работу, снимают верхнюю одежду, вынимают из кармана ключик, отпирают им грудную клетку, вынимают из нее свои сердца и кладут на полочку рядом с головными уборами и зонтиками. А потом садятся за подписание документов или за рычаги лесопильной машины и весь день напролет пилят цветущие деревья с гнездящимися в них птицами, ибо клочок земли освободить надо здесь и сейчас. А когда дело сделано, они утирают пот, идут в душ, одеваются, вставляют сердце обратно и идут домой к детям. Ведь там-то им сердце нужно, или все же нет? Или у них нет детей? Или они полагают, что собственные дети лучше прочих и что заработанные на работе бабки смогут обеспечить их отпрыскам эксклюзивные условия жизни в каком-то более или менее безопасном уголке мира с подходящей для обитания температурой воздуха, сравнительно низким загрязнением и доступной питьевой водой, раз уж другим не хватило ума эти деньги на воздух и воду заработать? Бабки отпрыскам! Неужели это они пишут в своих бизнес-планах? Невольно порадовала игра слов и образов — дряхлые, скрюченные бабки и стройные молодые отпрыски. На это мне ума хватило, но вот с тех других позиций мне, вероятнее всего, не хватает мозгов, раз уж я не в состоянии позаботиться о капитале, который моим детям обеспечит выживание в эпоху глобальных кризисов.

К сожалению, это не патетически-футуристические фантазии, а реальность, в которой именно сейчас, когда вы читаете эти строки, живут обитатели планеты Земля. Вот и мы сидим в изоляции, мерзнем под майским снегом и со страхом смотрим, как от одной непонятной силы мрут люди, а от другой — пчелы и все, что напрямую зависит от их существования.

Ну ладно, это плохо! Но как все это связано со школой и нравственностью, которой должна быть посвящена эта статья?

На сей раз не стану говорить про всем хорошо известные и в контексте понимания демократических ценностей позорные т.н. поправки о нравственности к закону об образовании, принятые Сеймом в 2015 году и самым тесным образом увязавшие в умах учителей, родителей и школьников понятие нравственности только и исключительно с идеей одной правильной формой сексуальности и совместного проживания людей. Эти поправки, по примеру России прямо призванные закрепить неравное и несправедливое отношение к гомосексуальным людям, вызвали некие побочные явления, к каковым относится цензура используемых в процессе обучения художественных произведений. Еще год назад эта тема казалась мне очень важной, и для ее разрешения я поставила в Dirty Deal Teatro поэтический спектакль "Netikumīgie" ("Безнравственные"), ясно выразив свою убежденность в том, что безнравственны не те, кто учится в школе, а те, кто с трибуны Сейма определяет, какие интимные выборы частной жизни людей нравственны, а какие нет.

Однако сейчас, в момент написания статьи, уже более двух месяцев находясь в вызванной коронавирусом изоляции и из-за этой публикации пытаясь найти точку зрения для рефлексии о нравственности, я заново перечитала обозначенные в нашей системе образования ценности, которые важнейшими признают направляющие линии проекта "Школа 2030" и которые тихой сапой будут вводиться в школах в ближайшие десять лет, чтобы потом, уже апробированные и освоенные, они продолжили существовать как основные ценности латвийского общества.

То, что я увидела в определениях ценностей, добродетелей и их толкованиях, совершенно неожиданно дало мне ответ на вопрос о том, как появляются люди, принимающие губительные для природы, а стало быть, и для жизни решения, не чувствуя в своей работе ничего скверного или вредительского. Оказывается, им вовсе не нужно отвлекаться на извлечение сердца на тот миг, когда по служебной надобности и во имя человека они отнимают у природы еще один невозделанный клочок дикой земли, размышляют об отстреле перелетных птиц по весне, когда те на пути к гнездовьям выклевывают крестьянские посевы на полях, когда-то безраздельно им принадлежавших, или не понимают, почему частный лесовладелец должен страдать из-за проклятого малого подорлика, вздумавшего свить гнездо на предназначенном к вырубке дереве. Они тоже плод этой антропоцентрической системы образования, где ценности, добродетели, поведенческая практика и понимание хорошей жизни определяются в рамках только одного вида животных, т.е. Homo sapiens. Как обоснование этого утверждения приведу довольно пространную цитату из вышеупомянутых направляющих линий. Позволю себе здесь ее поместить, так как полагаю, что по большей части люди их не читали.

"Ценностное измерение в содержании образования основано на ценностях, определенных Конституцией Латвийской Республики, Всеобщей декларацией прав человека и Европейской конвенцией прав человека. Задача школы — привить детям и молодежи всеобъемлющее понимание таких ценностей, как жизнь, человеческое достоинство, свобода, семья, брак, труд, природа, культура, латышский язык и Латвийское государство, через формирование оценочного отношения и ответственности за себя и свои действия. Представление о школьнике, заложенное в основу этого содержания образования, включает существенные привычки, в результате систематического закрепления которых формируются следующие важнейшие добродетели:

ответственность — воля и способность предвидеть последствия своего выбора и действий с уважением достоинства и свободы другого человека;

усердие — трудолюбие, надежность, забота и воля делать любую работу по возможности целеустремленнее, качественнее и продуктивнее;

смелость — решительность, преодоление страха, твердость характера, оценка ситуации и уважительные действия, предприимчивость, стремление к доброму и справедливому;

честность — надежность, правдивость, единство слова и дела;

мудрость — умение использовать знания в пользу добра в собственной и общественной жизни;

вежливость — чуткость, отзывчивость к другим, соблюдение приличий;

сострадание — развитая эмпатия, желание сочувствовать переживаниям другого и активная поддержка;

умеренность — сбалансированность действий и воззрений, способность отделять разумные желания от неразумных и отказываться от ненужного, воздерживаться от того, что мешает развитию личности;

сдержанность — контроль над поведением и проявлением эмоций с уважением к своей свободе и свободе других людей, к себе и другим;

солидарность — взаимная поддержка и согласованность действий, забота о своем, чужом и общем благе, демократический диалог с другими;

справедливость — добросовестность в решениях, соблюдение прав человека и других разумных интересов и норм морали;

толерантность — терпимость, желание понять отличающееся (например, внешний облик, состояние здоровья, поведение, мнение, веру, привычки человека)".



Хотя жизнь и природа упоминаются как ценности, добродетели (и это означает желательное действие) описываются только как отношения между людьми. Нравственный человек будет уважать достоинство и свободу другого человека, использовать свои знания для улучшения жизни людей, будет приветлив с другими людьми и чуток к их переживаниям, будет воздерживаться от того, что препятствует развитию человека, будет уважать других людей, будет солидарен с другими людьми, будет соблюдать права человека и толерантность к людям, в чем-то отличным. Таков нравственный человек, который среди всех своих двадцати семи описанных в направляющих линиях "Школы 2030" достоинств только в одном обязуется быть дружественным среде.

И ни слова о пчелах. Ни слова о деревьях, птицах, земле, воде, воздухе, животных, насекомых, лугах, земноводных, реках, озерах и морях. Ни слова о том, что мы лишь одна из форм жизни, только один из видов, чья жизнь и житье тесно связаны с остальными, у которых тоже могли бы быть определенные законом права на жизнь и житье. Если, конечно же, в школе время от времени учат и напоминают, что о среде надо заботиться, но происходит это с позиций властелина природы, а важнейшим аргументом в защиту природы служит сохранение и продолжительность жизненного благополучия человека.

Надо сказать, что я не горжусь собой, потому что задумалась об этой антропоцентрической доминанте только сейчас. Фактически в тот момент, когда я написала до половины первую страницу, порадовавшись каламбуру о бабках и отпрысках. Но это и не удивительно — я тоже плод антропоцентрического образования. И в этом плане оказывается, что я мало отличаюсь от тех, кто не видит проблемы в росте площади вырубаемых лесов. В сущности, мы интересуемся только сами собой и своими детьми. И делаем это согласно официальному толкованию нравственности, где единственной мерой ценностей выступает человек. Прочие живые существа прав голоса не имеют.

С детства помню народную песню: "Добрая моя матушка / Хорошо меня учила: / Не пинай ни собачонку, / Ни тлеющую головешку". В школе объясняли, что этот текст о том, что сильный не должен обижать слабого. В этакой покровительственной форме. Но если хорошо подумать, то, может быть, это все же наставление об уважительном, чутком, равноценном и потому мудром сосуществовании с природой.

Понимаю, что у людей, чья работа связана с охраной среды и этикой отношения к животным, эти простые и банальные, ничего нового не содержащие умозаключения вызовут разве что грустную улыбку. Я тоже грустно улыбнусь, так как похоже, что в ближайшее десятилетие в латвийских школах основным объектом нравственного поведения продолжат быть отношения человека с человеком, а это, в свою очередь, означает, что шансов у природы немного. Разве что собачонка вспомнит о своих клыках, а головешка — о силе огня. Хотя похоже, что в глобальном масштабе они уже вспомнили. А кое-где люди их услышали. Например, в Новой Зеландии, где правительство в 2017 году постановило присвоить реке Уонгануи, окружающим ее лесам и горам, из которых она вытекает, статус правоспособного лица. С теми же самыми правами, которыми наделены люди.

Может быть, еще не поздно и мы тоже можем хотя бы в направляющие линии ценностей и добродетелей проекта "Школа 2030" наряду с человеком вписать природу — не только как ценность, но и как равноценный субъект морали? И тогда, может быть, лет через десять у нас будут люди, вновь способные расслышать голоса леса, реки, моря, луга и по закону дать им такие же права на уважение, толерантность, сочувствие, жизнь, место обитания и пропитание, какими наделили себя. И тогда, может быть, если произойдет в школе поворот от антропоцентрической этики к биоцентрической, постигая которую мы усвоим, что не являемся господствующим и правящим видом, то и сами станем намного нравственнее — лучше в отношениях со своими братьями и сестрами по виду.

Криста Буране - режиссер театра и кино, автор междисциплинарных художественных произведений. Училась в Рижской 64-й средней школе, получила степень магистра философии в Латвийском университете и степень магистра искусства по кинорежиссуре в Латвийской академии культуры.