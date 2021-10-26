Между Pfizer и Moderna, непривитые останутся без субсидий. 26 октября: главное

Министерство здравоохранения рекомендует жителям старше 25 лет выбирать вакцину Moderna. Эта прививка также стала второй вакциной, которую разрешили использовать для ревакцинации от коронавируса, после Pfizer/BioNTech. Кроме того, для пожилых людей лучше выбирать именно эту вакцину. Delfi обобщает главное и рассказывает о других событиях 26 октября.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

После того, как председатель Государственного совета по иммунизации Даце Завадска порекомендовала выбирать для прививки препарат Moderna как наиболее эффективный, у многих жителей Латвии возникли новые вопросы. Что будет с ревакцинацией? Хватит ли тем, кто привился другими препаратами, второй дозы? И какой вакцине теперь стоит доверять?

Короткие ответы таковы:

Moderna — это рекомендация, а не предписание. Работают все утвержденные Европейским департаментом по лекарственным средствам (EMA) препараты, но у Moderna более сильный иммунный ответ.

Тот, кто привился, например, Pfizer, без проблем получит вторую дозу.

Дефицита вакцин в Латвии сейчас нет.

Подробности здесь.



EMA в понедельник одобрил введение бустерной дозы вакцины Moderna всем людям в возрасте от 18 лет и старше. Побочные эффекты от третьей дозы Moderna могут быть схожи с симптомами после второй прививки. На данный момент в Латвии хотя бы одну дозу вакцины получили 58,6% жителей. 60,9% латвийцев, которые достигли возраста 18 лет, уже завершили вакцинацию от Covid-19.

Картина дня

Подтверждено 2117 новых случаев Covid-19, скончались 27 пациентов. Кумулятивный показатель заболеваемости составляет 1686,2 случая на 100 000 жителей. Среди умерших был один пациент из возрастной группы от 30 до 39 лет. В 1521 случае люди были не привиты или не закончили курс вакцинации, полностью вакцинированы были 596 человек.

Латвия получит от Фонда солидарности ЕС в шесть раз меньше средств на борьбу с пандемией, чем планировалось. Изначально предполагалось, что Латвии будет присвоено 7,7 миллионов евро, но Еврокомиссия посчитала часть указанных расходов не связаны со сферой здравоохранения. Государству будет выплачен 1,18 млн евро, финансирование будет направлено на закупку оборудования и технологий для больниц.

Государство не будет платить тем, кто не сделал прививку и не может работать. Это относится к самозанятым и предпринимателям, деятельность которых была прекращена из-за ковидных ограничений. Субсидированные зарплаты также не получат непривитые плательщики патентов. Минэкономики на прошлой неделе представило план, согласно которому финансовая поддержка может быть оказана только тем лицам, кто уже начал или завершил курс вакцинации. Минэкономики также выделило ряд отраслей, которым не полагается субсидированная зарплата.

"Тайный покупатель" выявил латвийские телекоммуникационные компании с лучшим уровнем обслуживания клиентов. В рамках исследования компании Dive Group "тайные покупатели" совершили 100 визитов в разные телекоммуникационные компании в Латвии, Литве и Эстонии. В результате выяснилось, что в Латвии лучше всего клиентов обслуживает LMT — 89,3%. На втором месте оказался мобильный оператор Tele2 (84,6%), а на третьем — Bite (84,2%).

У Эгилса Левитса отрицательный тест на Covid-19. Две недели назад у президента был обнаружен коронавирус, но Левитс перенес заболевание легко и имел лишь некоторые симптомы. Из-за болезни президенту пришлось отменить несколько запланированных встреч с главами других государств. Стоит отметить, что Левитс полностью привит от коронавируса.

Школа для "вакцинных скептиков" не смогла получить лицензию. В этой школе могли бы учиться дети, которые не сделали прививку от Covid-19. 14 октября Государственная служба контроля образования (IKVD) отказалась выдать лицензию "Вселатвийской средней школе дистанционного обучения", поскольку учреждение не предоставило достаточно информации о педагогах, технических специалистах, а также об учебной среде и наличии материалов и технических ресурсов школы. IKVD попросила прислать недостающую информацию, но ответа от школы так и не получила.

Что почитать?

Земельный барон. 12 млн евро. Такова кадастровая стоимость земли, которой владеет компания Pilsētas zemes dienests (PZS) и связанные с ней предприятия. PZS и Рижская Гребенщиковская община являются крупнейшими землевладельцем в Риге, и им принадлежит земля под многими многоквартирными домами. Но если община получила землю в процессе денационализации, то PZS скупал землю целенаправленно, чтобы получать доход от аренды. Теперь же глава компании Нормундс Шлитке мечтает продать всю землю и вернуться в науку. Почему?

Островной архипелаг в Псковском озере. Талабские острова — это группа островов в Псковском озере. И хотя находятся они не в глуши (до Пскова всего 25 км) попасть туда не очень-то и просто. На них все еще живут люди, стоит старинная церковь (а в ней еще и подземная) и высится памятник Ленину. Но лучше всего на островах — это, конечно, природа. На них побывала Эльви Усманова и теперь рассказывает о своей поездке.

Личный опыт лечения в психиатрических больницах: "психушка" или современный стационар? История Анны (имя изменено), сыну которой понадобилась психиатрическая помощь. Ему был поставлен ошибочный диагноз — такой же, какой после поставили дочери подруги Анны. Мальчику не потребовалось стационарное лечение, но многим оно необходимо. Как проходит лечение в рижских психиатрических клиниках? Получают ли пациенты настолько необходимую терапию или же им просто дают медикаменты?

Изменения от Rīgas satiksme. С того момента, как в Латвии вступили в силу более жесткие ограничения в связи с Covid-19, а именно был введен комендантский час, у многих жителей столицы появились вопросы о нюансах работы общественного транспорта в столице. Кому-то отменили льготы, кто-то должен встречать родственника в аэропорту в поздний час, а кто-то и вовсе запутался в том, как общественный транспорт работает во время локдауна. Портал Delfi решил разобраться в проблемах, с которыми столкнулись рижане, и обратился с вопросами к Rīgas satiksme и городской мэрии.

Утраченная слава: Розбекский замок. К сожалению, не все средневековые замки "дожили" до наших дней: пока часть из них восхищает нас своей мощью, другие медленно, но неумолимо разрушаются, превращаясь в настоящие руины. К сожалению, именно эта судьба постигла построенный еще в XIV веке Розбекский замок. Что там осталось сейчас?