Минимальная зарплата уменьшилась на 7%. Как инфляция съедает доходы латвийцев

Покупательная способность миллионов жителей Европы сокращается: рост зарплат не успевает за инфляцией. Особенно тяжелая ситуация среди тех, кто получает минимальную зарплату. Латвия, которая в 2022 году стала единственным государством ЕС, не увеличившим "минималку", готовиться нарушить собственный мораторий и поднять зарплаты в следующем году.

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Как инфляция съела зарплаты

Рекордная инфляция вызванная, в том числе, военным вторжением России в Украину, приводит к тому, что повышение зарплат тут же "съедается" инфляцией. Рост зарплат не поспевает за ростом цен. Хотя в абсолютных цифрах зарплаты растут, реальная покупательская способность уменьшается. Это касается всех зарплат, в том числе, и высоких. В случае же со стоящей на месте "минималкой" — ситуация куда трагичнее. Ухудшается социальное положение самых низкооплачиваемых работников — им приходится выбирать не между хлебом и пирожным, а между хлебом и лекарством.

В июне Европейский фонд улучшения условий жизни и труда (Eurofound) опубликовал годовой доклад об уровне минимальной заработной платы в ЕС. Эксперты пришли к выводу, что в большинстве стран ЕС в прошлом году реальные доходы населения снизились несмотря на номинальное повышение минимальной зарплаты. Причина этому — беспрецедентно высокая инфляция.

Как отмечает Eurofound, установленная законом минимальная зарплата в 2021 году в большинстве стран ЕС выросла сильнее, чем в 2020-м. Лидируют по этому показателю страны Центральной и Восточной Европы: Венгрия (19,5%), Литва (13,7%), Эстония (12%), Румыния (10,9%) и Хорватия (10,3%). В большинстве других государств Евросоюза рост составил от 2,5% до 6%.

Однако из-за инфляции реальный размер минимальной зарплаты вырос не так сильно, а в большинстве стран даже снизился. Например, в Литве номинальный двузначный рост превратился в реальное повышение лишь на 1,3%, выросшая на 3,1% минимальная зарплата во Франции "благодаря" повышению цен осталась на прежнем уровне, а в Болгарии увеличение на 9,2% смогло лишь сократить падение в реальном выражении до -3,9%.

Латвия — единственное из проанализированных в докладе государств, где даже номинальный размер минимальной заработной платы в 2022 году не был увеличен. Страна стала, соответственно, и аутсайдером по снижению зарплаты в реальном выражении — она уменьшилась почти на 7%.

Авторы доклада обращают внимание, что, если нынешние инфляционные тенденции сохранятся, в этом году минимальная заработная плата практически не вырастет в реальном выражении ни в одной стране. Исполнительный директор Eurofound Ивайло Калфин отметил: "Это исследование ясно показывает, что, несмотря на существенные номинальные изменения в минимальной заработной плате в ряде стран ЕС, маловероятно, что в реальном выражении их ощутят получатели таких зарплат".

Сократит ли Латвия отставание?

Минимальная зарплата в Латвии в июне 2022 года составляет 500 евро до уплаты налогов ("чистыми" — 418 евро). Это второй самый низкий показатель в странах ЕС, еще ниже ставка только в Болгарии (330 евро до уплаты налогов).

При этом за последние годы минимальная зарплата в Латвии выросла в процентном соотношении довольно существенно. В 2017 году ее размер составлял 380 евро до уплаты налогов. 1 января 2018 года минимальная зарплата была повышена до 430 евро, три года спустя ее размер вырос до 500 евро. Параллельно была увеличена часть необлагаемого налогами дохода, что привело к еще более выраженному росту реальных "чистых" доходов. Поэтому правительство Латвии приняло решение ввести мораторий на дальнейшее повышение минимальной зарплаты, с которым тогда согласились и социальные партнеры.

Литва и Эстония в 2022 году повысили минимальные зарплаты, увеличив социальный разрыв с Латвией. В Эстонии минимальная зарплата сейчас составляет 654 евро "грязными", в Литве — 730 евро.

Мораторий на повышение минимальной зарплаты в Латвии скорее всего все же будет снят. 16 июня на заседании Национального трехстороннего совета по сотрудничеству социальные партнеры договорились о том, что ставку нужно повышать. Размер пока не определен: министр благосостояния Гатис Эглитис ("Консервативные") выступает за 620 евро с 2023 года, Латвийский союз свободных профсоюзов настаивает на 640 евро в месяц. Латвийская конфедерация работодателей, не возражая против постепенного повышения минимальной заработной платы, призвала принять во внимание то, что резкое повышение минимальной зарплаты приведет к увеличению затрат на оплату труда и вызывает повышение других групп зарплат.

В Литве, между тем, обсуждают очередной шаг: увеличить размер минимальной зарплаты с нынешних 730 до 867 евро в месяц до уплаты налогов.

Как Брюссель собирается регулировать размер "минималки"



Европейский союз, между тем, медленно продвигается к реализации давней идеи о регулировании из Брюсселя размера минимальной зарплаты во всех странах ЕС. С учетом "разных скоростей" развития ЕС речь не идет об установлении конкретной суммы, "универсальной" для всех стран. Брюссель хочет установить некие общие правила, привязав размер "минималки" в конкретной стране ЕС к среднему заработку в этой же стране.

7 июня представители Еврокомиссии и Евросовета согласовали новые общеевропейские правила об установлении адекватной минимальной заработной платы. Теперь государства ЕС должны оценить, позволяет ли ее нынешний уровень "обеспечить достойный уровень жизни". В качестве ориентира рекомендуют использовать показатель в 60% от медианной или 50% от средней зарплаты брутто. Согласованную редакцию правил передали на одобрение в комитет Европарламента по занятости и социальным вопросам. Вопрос еще предстоит рассмотреть и на общем заседании Европарламента.