"Мне кажется, мы спим". Как Латвия осталась без вакцин от Covid-19

Процесс закупок вакцин от Covid-19 в Латвии был доверен Министерству здравоохранения, и в результате серии ошибочных решений страна осталась без части доступных препаратов. Правительство страны узнало об этом почти случайно — за несколько дней до Рождества, пишет центр журналистских расследований Re:Baltica.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Журналисты Re:Baltica восстановили ход событий по стенограммам закрытых заседаний правительства с сентября 2020 года по январь 2021 года.

Вечером 21 декабря 2020 года министру иностранных дел Эдгару Ринкевичу позвонил глава МИДа Эстонии с вопросом: действительно ли Латвия отказалась от дополнительных доз вакцины BioNTech/Pfizer. И в Эстонии, и в Литве на следующий день должны были пройти экстренные заседания правительства, на которых планировалось принять решение о закупке. "Мы ничего не знали, поскольку такие предложения не идут через МИД. Но коллега сказал, что Литва раздумывает, а Латвия вроде как отказалась", — заявил Re:Baltica Ринкевич.

Госсекретарь МИДа позвонил в Министерство здравоохранения, министр — в бюро премьера Кариньша. "Первый ответ от Минздрава был: ничего не знаем. После звонка бюро премьера все быстро зашевелилось, был такой "упс-момент". На следующий день вопрос уже был на повестке дня правительства", — вспоминает Ринкевич. Это был первый случай, когда правительство рассматривало вопрос прививок по сути, а не просто выделило деньги и слушало оптимистические сообщения министра здравоохранения Илзе Винькеле. "Сразу стало ясно, насколько все запущенно", — отмечает Re:Baltica.

Согласно стенограммам заседаний, правительство только в конце декабря поняло, что Латвия отказалась от части доступных для закупки вакцин. Более того, страна могла вообще остаться без препаратов Pfizer, поскольку директор Госагентства лекарств Свен Хенкузенс (LZA) продолжал настаивать на том, что применение Pfizer будет значительно более трудным, чем это было на самом деле. Он не рекомендовал закупать Pfizer даже в декабре.

Первый договор о покупке вакцин Еврокомиссия заключила с компанией AstraZeneca еще в конце августа. Производитель обещал, что вакцины будут дешевыми и простыми в хранении. Латвия зарезервировала весь доступный объем — 1,27 млн доз. Так же поступили Литва и Эстония.

В октябре правительство выделило средства на закупку AstraZeneca. На заседании правительства премьер Кришьянис Кариньш был спокоен: "Мы либо ведем себя как капиталисты, которые вкладывают во множество предприятий с мыслью, что какое-то их них дотянет до сотни, миллиона или миллиарда, или мы как в азартных играх ставим на множество цифр и цветов".

Предложение закупить 841 тысячу доз вакцин BioNTech/Pfizer Министерство здравоохранения получило 16 ноября. Решение принимала группа специалистов, протокол встречи не велся. Участники встречи вспоминают, что обсуждали проблемы с перевозкой и хранением вакцин (для этого нужны специальные холодильники). Кроме того, они были уверены, что совсем скоро будет доступна вакцина AstraZeneca. В итоге было решено все же закупить 100-200 тысяч доз для медиков. Затем этот объем упал до 97 500 доз, якобы из-за особенностей транспортировки.

На заседании правительства 17 ноября закупку BioNTech/Pfizer обсуждали подробно. Глава LZA Хенкузенс настаивал на том, что закупка этого препарата связана со множеством проблем (позже выяснилось, что часть из них была преувеличена). Главная сложность — хранение при температуре -80 градусов. У Кариньша уже тогда возникли сомнения: "Допускаю, что ни у одной страны нет цепочки доставки при -80 градусах. (..) Мы готовимся решать, как ее (вакцину — ред) получить? Или мы считаем, что это невозможно? Мне кажется, что нужно подстраиваться под то, что есть". Литва для хранения вакцин приобрела два дополнительных холодильника, еще несколько уже были в крупных больницах. У Латвии три таких устройства уже были в Центре переливания крови, еще три приобрели уже в январе.

Тогда же Кариньш осознал, что процесс вакцинации будет крайне масштабным: "Если у дозы эффективность хотя бы 90%, то чтобы добиться иммунизации 70% населения, прививать нужно еще больше. Что означает ненормально массивную вакцинацию, даже если она будет простой". Максимальный охват вакцинации от гриппа составлял около 200 000 человек. "То есть нам нужно увеличить его примерно в десять раз. О, господи (Oi, jēziņ). У нас начал формироваться ужасный логистический клубок, который нужно преодолеть".

Однако правительство на этом заседании так и не узнало, что Латвия уже отказалась от большей части вакцин BioNTech/Pfizer, отмечает Re:Baltica.

В декабре отношения между премьером и главой Минздрава накалились. 1 декабря Винькеле представила стратегию вакцинации (это единственный рассекреченный документ из всей саги с вакцинами; Минздрав утверждает, что все остальные содержат информацию ЕК ограниченного доступа). Кариньш заявил, что не видит полной картины; начал размышлять, не стоит ли доплачивать тем, кто не хочет прививаться; спрашивал о мобильных центрах вакцинации: "Я не могу поверить, что у нас есть структуры, которые легко с этим справятся. Это должны быть тысячи человек в день". Он также предложил закупить больше вакцин, чем жителей в стране — на тот случай, если кто-то из производителей не пройдет регистрацию.

Ситуация приняла драматический оборот после того, как Ринкевич узнал об отказе Латвии от закупок части вакцин. "Я чего-то не до конца понимаю (..) Почему другие страны совсем иначе, по крайней мере, в публичном поле понимают, как они готовятся? То есть не просто обсуждают с вооруженными силами, может, развернуть мобильные центры какие-то, а планируют, каким образом мы, не знаю, можем привить 10-15 тысяч человек в день. Извините, мне кажется, что мы просто спим", — возмущался Кариньш на заседании правительства. Его поддержали другие министры — в частности, Янис Рейрс, Артис Пабрикс, Талис Линкайтс. Эдгар Ринкевич настаивал на том, что закупка вакцин — политическое решение, его нельзя оставлять специалистам.

Один из авторов расследования, журналист Санита Ембрега, в твиттере сделала такой вывод: "Вкратце: ситуацию в Латвии определило то, что Винькеле с Кариньшем не создали прозрачную систему, а закупка вакцин не стала задачей для правительства (дали деньги на готовый "портфель", но не знали, что покупают и от чего отказываются). Решение принимали на встречах чиновников, которые не протоколировались. Правительству предоставляли ложную информацию о Pfizer".

Илзе Винькеле в интервью Re:Baltica утверждала, что в декабре никто уже ни от чего не отказывался, и все доступные закупки вакцин были сделаны. Однако полученные от Минздрава данные свидетельствуют, что для закупки были доступны около 420 000 доз, но Латвия купила 100 000. Правительство не знало, что купить можно в четыре раза больше.

5 января премьер-министр Кришьянис Кариньш потребовал отставки Илзе Винькеле.

По ситуации на 28 февраля темпы вакцинации в Латвии — самые медленные в ЕС (за исключением Болгарии). Если средний темп вакцинации (2 516 доз в день) сохранится, то для достижения коллективного иммунитета (75% населения) потребуется около трех лет. В Литве и Эстонии этот срок составляет, соответственно, 18 и 17 месяцев.