Мне кажется, я мог заразиться коронавирусом COVID-19. Что делать?

27 февраля в Эстонии был зафиксирован первый случай заболевания коронавирусом COVID-19. Пациент — гражданин Ирана, который приехал в Таллин на автобусе из Риги. В Ригу он прилетел из Турции. Пока неизвестно, сколько человек могли быть с ним в контакте. Портал DELFI объясняет, что делать и чего не делать людям, которые теоретически могли оказаться в зоне риска.

Статья основана на рекомендациях Всемирной организации здравоохранения, Латвийского Центра по профилактике и контроля заболеваний, а также интервью портала DELFI с членом правления Восточной больницы Алексеем Вишняковым.

Я уже нахожусь или вскоре отправлюсь в регион, где распространяется COVID-19. Что мне делать?



Всемирная организация здравоохранения рекомендует соблюдать стандартные меры безопасности:



Регулярно и тщательно мыть руки;

Не трогать лицо руками;

Держаться на расстоянии (2-3 метра) от людей с симптомами простуды и гриппа;

Чихать и кашлять в сгиб локтя или в салфетку;

Если самочувствие ухудшилось, появился кашель, температура, затрудненное дыхание и другие схожие с гриппом симптомы, искать медицинскую помощь.

Я недавно вернулся в Латвию из регионов, где распространяется COVID-19. Симптомов простуды нет. Что мне делать?



Следуйте всем перечисленным выше советам. Кроме того, вам нужно:



Заполнить в аэропорту анкету или оповестить Центр по профилактике и контролю заболеваний о своем путешествии по телефону 67501590;

Внимательно следить за своим здоровьем в течение 14 дней;

Оставаться дома при малейших симптомах простуды (например, при легком насморке);

Если у вас проявились малейшие симптомы простуды и вам крайне необходимо выйти из дома, лучше надеть хирургическую маску. Она не защитит вас от вируса, но может защитить окружающих (подробнее о том, как использовать маски).

Если вы путешествовали с ребенком, ему стоит две недели побыть дома вне зависимости от наличия симптомов. Родители могут взять больничный у семейного врача;

Порталу DELFI также известно, что некоторые предприятия просят сотрудников, недавно вернувшихся из регионов распространения вируса, две недели работать удаленно из дома.

Я вернулся в Латвию из региона распространения вируса. Чувствую, что заболеваю. Что делать?



Соблюдать все перечисленные выше правила, плюс:



Незамедлительно позвонить 113 и сообщить медикам Службы неотложной медицинской помощи о симптомах и вашей поездке;

Изолировать себя дома и ждать прибытия медиков;

Если медики сочтут, что подозрения на коронавирус обоснованы, они доставят пациента в Центр инфектологии. Результат анализов будет известен в течение шести часов.

Чего не нужно делать: