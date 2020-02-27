Мне кажется, я мог заразиться коронавирусом COVID-19. Что делать?
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27 февраля в Эстонии был зафиксирован первый случай заболевания коронавирусом COVID-19. Пациент — гражданин Ирана, который приехал в Таллин на автобусе из Риги. В Ригу он прилетел из Турции. Пока неизвестно, сколько человек могли быть с ним в контакте. Портал DELFI объясняет, что делать и чего не делать людям, которые теоретически могли оказаться в зоне риска.

Статья основана на рекомендациях Всемирной организации здравоохранения, Латвийского Центра по профилактике и контроля заболеваний, а также интервью портала DELFI с членом правления Восточной больницы Алексеем Вишняковым.

Я уже нахожусь или вскоре отправлюсь в регион, где распространяется COVID-19. Что мне делать?


Всемирная организация здравоохранения рекомендует соблюдать стандартные меры безопасности:

  • Регулярно и тщательно мыть руки;
  • Не трогать лицо руками;
  • Держаться на расстоянии (2-3 метра) от людей с симптомами простуды и гриппа;
  • Чихать и кашлять в сгиб локтя или в салфетку;
  • Если самочувствие ухудшилось, появился кашель, температура, затрудненное дыхание и другие схожие с гриппом симптомы, искать медицинскую помощь.

Я недавно вернулся в Латвию из регионов, где распространяется COVID-19. Симптомов простуды нет. Что мне делать?


Следуйте всем перечисленным выше советам. Кроме того, вам нужно:

  • Заполнить в аэропорту анкету или оповестить Центр по профилактике и контролю заболеваний о своем путешествии по телефону 67501590;
  • Внимательно следить за своим здоровьем в течение 14 дней;
  • Оставаться дома при малейших симптомах простуды (например, при легком насморке);
  • Если у вас проявились малейшие симптомы простуды и вам крайне необходимо выйти из дома, лучше надеть хирургическую маску. Она не защитит вас от вируса, но может защитить окружающих (подробнее о том, как использовать маски).
  • Если вы путешествовали с ребенком, ему стоит две недели побыть дома вне зависимости от наличия симптомов. Родители могут взять больничный у семейного врача;
  • Порталу DELFI также известно, что некоторые предприятия просят сотрудников, недавно вернувшихся из регионов распространения вируса, две недели работать удаленно из дома.

Я вернулся в Латвию из региона распространения вируса. Чувствую, что заболеваю. Что делать?


Соблюдать все перечисленные выше правила, плюс:

  • Незамедлительно позвонить 113 и сообщить медикам Службы неотложной медицинской помощи о симптомах и вашей поездке;
  • Изолировать себя дома и ждать прибытия медиков;
  • Если медики сочтут, что подозрения на коронавирус обоснованы, они доставят пациента в Центр инфектологии. Результат анализов будет известен в течение шести часов.

Чего не нужно делать:

  • Пытаться самостоятельно ехать в Центр инфектологии;
  • Обтирать тело алкоголем или хлорином, так как эти вещества не смогут убить вирус, но могут навредить слизистой и одежде;
  • Самостоятельно принимать антибиотики. Они не помогают от коронавируса;
  • Чеснок, масло, промывание носа и алкоголь тоже не убивают коронавирус.
  • Подробные рекомендации для населения можно найти на сайте Всемирной организации здравоохранения.

Source

rus.DELFI.lv

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rus.DELFI.lv

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