Мне кажется, я мог заразиться коронавирусом COVID-19. Что делать?

27 февраля в Эстонии был зафиксирован первый случай заболевания коронавирусом COVID-19. Пациент — гражданин Ирана, который приехал в Таллин на автобусе из Риги. В Ригу он прилетел из Турции. Пока неизвестно, сколько человек могли быть с ним в контакте. Портал DELFI объясняет, что делать и чего не делать людям, которые теоретически могли оказаться в зоне риска.
Статья основана на рекомендациях Всемирной организации здравоохранения, Латвийского Центра по профилактике и контроля заболеваний, а также интервью портала DELFI с членом правления Восточной больницы Алексеем Вишняковым.
Я уже нахожусь или вскоре отправлюсь в регион, где распространяется COVID-19. Что мне делать?
Всемирная организация здравоохранения рекомендует соблюдать стандартные меры безопасности:
- Регулярно и тщательно мыть руки;
- Не трогать лицо руками;
- Держаться на расстоянии (2-3 метра) от людей с симптомами простуды и гриппа;
- Чихать и кашлять в сгиб локтя или в салфетку;
- Если самочувствие ухудшилось, появился кашель, температура, затрудненное дыхание и другие схожие с гриппом симптомы, искать медицинскую помощь.
Я недавно вернулся в Латвию из регионов, где распространяется COVID-19. Симптомов простуды нет. Что мне делать?
Следуйте всем перечисленным выше советам. Кроме того, вам нужно:
- Заполнить в аэропорту анкету или оповестить Центр по профилактике и контролю заболеваний о своем путешествии по телефону 67501590;
- Внимательно следить за своим здоровьем в течение 14 дней;
- Оставаться дома при малейших симптомах простуды (например, при легком насморке);
- Если у вас проявились малейшие симптомы простуды и вам крайне необходимо выйти из дома, лучше надеть хирургическую маску. Она не защитит вас от вируса, но может защитить окружающих (подробнее о том, как использовать маски).
- Если вы путешествовали с ребенком, ему стоит две недели побыть дома вне зависимости от наличия симптомов. Родители могут взять больничный у семейного врача;
- Порталу DELFI также известно, что некоторые предприятия просят сотрудников, недавно вернувшихся из регионов распространения вируса, две недели работать удаленно из дома.
Я вернулся в Латвию из региона распространения вируса. Чувствую, что заболеваю. Что делать?
Соблюдать все перечисленные выше правила, плюс:
- Незамедлительно позвонить 113 и сообщить медикам Службы неотложной медицинской помощи о симптомах и вашей поездке;
- Изолировать себя дома и ждать прибытия медиков;
- Если медики сочтут, что подозрения на коронавирус обоснованы, они доставят пациента в Центр инфектологии. Результат анализов будет известен в течение шести часов.
Чего не нужно делать:
- Пытаться самостоятельно ехать в Центр инфектологии;
- Обтирать тело алкоголем или хлорином, так как эти вещества не смогут убить вирус, но могут навредить слизистой и одежде;
- Самостоятельно принимать антибиотики. Они не помогают от коронавируса;
- Чеснок, масло, промывание носа и алкоголь тоже не убивают коронавирус.
- Подробные рекомендации для населения можно найти на сайте Всемирной организации здравоохранения.