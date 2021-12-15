Морозы скоро вернутся, 62 тысячи работников без сертификатов, депутату РД предложили взятку в 2 млн евро. 15 декабря: главное

Синоптики пообещали сильный мороз. Полиция начала 61 процесс в связи с акциями Гобземса. 62 тысячи сотрудников без сертификатов рискуют потерять работу. Pfizer обещает, что таблетка от Covid-19 эффективна — а ученые пришли к выводу, что вакцина этой компании не защитит от "омикрона". Delfi обобщает главное и рассказывает о других событиях 15 декабря.

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Картина дня



После оттепели Латвию ожидают пять недель мороза. Сейчас температура воздуха выше нормы, но после 20 декабря в Восточную Европу придут холода и мороз будет достигать -30 градусов. Это может привести к рекордному скачку цен на газ и электричество, предупредил метеоролог Янис Траллис.

Вчера из-за падения на скользких тротуарах в больницы попали 65 человек. Преимущественно жители получили травмы головы и спины, а также переломы рук и ног. Высокий риск травм и падений сохранится также сегодня и завтра.

Глава Службы неотложной медицинской помощи Лиене Ципуле порекомендовала носить подходящую обувь и имитировать походку пингвина — наклониться немного вперед к центру тяжести, делать небольшие шаги и держать руки на небольшом расстоянии от тела.

Бизнесмен предложил взятку в размере 2,1 миллиона евро депутату Рижской думы Мартиньшу Коссовичсу ("За!/Прогрессивные"). Глава компании хотел, чтобы его предприятие выиграло в конкурсе и переняло часть домов у Rīgas Namu Pārvaldnieks. Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB) потребовало у прокуратуры выдвинуть обвинение.

В связи с акциями протеста Гобземса полиция начала 61 административный процесс. Нарушения связаны с ограничениями на сборы, а также с соблюдением эпидемиологических требований. Не исключено, что дел может стать больше, так как полиция продолжает изучать полученные материалы.

С этого дня в Латвии могут работать очно только сотрудники с сертификатами Covid-19. Это требование касается и работников частного сектора. Тем временем ковид-сертификат не получили и могут остаться без работы около 62 тысячи человек. В школах по-прежнему не хватает педагогов, но требования к наличию у педагогов сертификата Covid-19 снижены не будут, дала понять министр образования Анита Муйжниеце.

За минувшие сутки в Латвии подтверждено 886 новых случаев Covid-19, от коронавируса умерли 18 человек. 475 заболевших не были вакцинированы или не завершили курс вакцинации, а 411 инфицированных были привиты. Все умершие — старше 40 лет, среди них пять человек завершили курс вакцинации, а 13 были не привиты. Двухнедельный кумулятивный показатель на 100 тысяч жителей — 493,4. Также в стране зарегистрированы четыре случая гриппа.

Pfizer заявила, что таблетка от Covid-19 значительно снижает риск тяжелого течения болезни. Медикамент Paxlovid должен быть эффективен и против мутаций, которые характерны для штамма "омикрон".

При этом ученые выявили недостаточность защиты вакцин от Pfizer и Sinovac от "омикрона" — эти вакцины не приводят к выработке достаточного количества антител, чтобы защитить от нового штамма коронавируса Covid-19 "омикрон", пишет издание South China Morning Post со ссылкой на исследование Гонконгского университета.

Темп вакцинации на этой неделе остается прежним, но это происходит из-за процесса ревакцинации. Две трети прививок от Covid-19, сделанных на этой неделе — бустеры. В качестве бустера через два месяца после первоначальной вакцинации Европейское агентство лекарственных средств порекомендовало использовать вакцину Johnson & Johnson от Covid-19.

Кстати, ранее Минздрав предложил выдавать жителям 60 лет и старше подарочные карты в аптеки в награду за получение бустерной дозы, но премьер Кариньш сказал, что идея странная.

С четверга можно будет вакцинировать от Covid-19 детей 5-11 лет. Вакцинация особенно рекомендована детям с различными хроническими заболеваниями, такими как избыточный вес, диабет, тяжелые нарушения иммунной системы, хронические сердечно-сосудистые и почечные болезни, а также онкология.

Еврокомиссия поддержала программу помощи предприятиям, пострадавшим от Covid-19. В ближайшие дни Служба государственных доходов (VID) начнет оказывать помощь коммерсантам, которые подали соответствующие заявки.

В Краславском крае женщине удалось сбежать от гражданского мужа, который пытался убить ее из-за ревности. 36-летняя женщина, которая сейчас находится в больнице, рассказала, что насильник бил ее кочергой, ножом и топором. Сегодня же стало известно, что Европейский Суд по правам человека присудил рекордную сумму россиянке, которой муж отрубил кисти рук на почве ревности.

Суд ЕС обязал страны-участницы признавать семьями однополых родителей и их детей. Дело попало в суд после того, как власти Болгарии отказали в выдаче однополой паре свидетельства о рождении дочери — на том основании, что у ребенка не может быть двух матерей. "Если одно государство будет признавать такое родство, то так должны поступать и другие, чтобы у ребенка было право на свободное передвижение", решил суд.

Россия действительно не предоставила ВОЗ всю информацию для сертификации "Спутник V". Это подтвердил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Ранее российские чиновники и государственные СМИ заявляли, что в Европе и мире по искусственно затягивают с сертификацией вакцины "Спутник V" по политическим причинам.

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