На обочине. Как и почему "русские" партии проиграли Ригу

Результаты субботних выборов Рижской думы оставили двоякое впечатление у русскоязычных рижан: сразу три партии, за которые голосовали нелатыши, смогли попасть в столичное самоуправление, но ни у одной из них нет шансов присоединиться к правящей коалиции. Почему это произошло? И как такой исход голосования может повлиять на русскоязычную часть жителей самого большого города Латвии?

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Как и в предыдущие года, этническое голосование имело место на досрочных выборах Рижской думы. На этой указывают как данные социологических опросов SKDS, так и распределение голосов по рижским микрорайонам. Среди фаворитов русскоязычных избирателей числились "Согласие", Русский союз Латвии, "Честь служить Риге", "Альтернатива", "Новое Согласие", то есть те политические силы, которые сознательно обращались именно к нелатышской аудитории. Единственным исключением можно считать список "Развитие/За/Прогрессивные", которому по итогам социологических опросов также симпатизировали нелатыши (в основном, молодые люди).

Примечательно, что так называемые латышские партии, несмотря на очевидное падение популярности "Согласия", не особо пытались работать с аудиторией нацменьшинств. Исключение — тот же блок "Развитие/За/Прогрессивные", который опубликовал свою предвыборную программу и на русском языке. Правда, в ней не было ничего специально адресованного нацменьшинствам.

Почему проиграло "Согласие"?

Результат некогда культовой партии "Согласие" является для нее поражением: партия потеряла 9 мест (по итогам прошлых выборов в 2017-м у партии был 21 мандат), и ни один из обсуждаемых сейчас вариантов коалиции не предполагает ее участия. В качестве причин произошедшего политологи указывают на отсутствие яркого лидера, шлейф коррупционных скандалов, обиду электората на Нила Ушакова за его отъезд в Брюссель и т.д. Обращали внимание также на почти полное отсутствие наружной рекламы (обычно "согласисты" активно рекламировались на плакатах и общественном транспорте) и невыразительность предвыборной программы.

Двойственную роль сыграл и сам Нил Ушаков. На правах председателя думы партии он принимал непосредственное участие в составлении списков кандидатов (где, как известно, оказались в том числе люди, фигурировавшие в коррупционных скандалах) и влиял на содержание предвыборной кампании. Широкое обсуждение получили его посты в соцсетях, где он выражал поддержку протестующим в Беларуси и российскому оппозиционеру Алексею Навальному. Эти заявления гармонично совпадали с мейнстримом Европарламента, где сейчас трудится бывший мэр Риги, но, как можно было заметить по комментариям, не всегда находили отклик в сердцах представителей традиционного электората.

Что будет дальше?

Закат умеренного политического проекта, а именно таким себя позиционировало "Согласие", для русскоязычной части общества чреват двумя последствиями — маргинализацией и самоустранением. Судя по результатам выборов, сейчас мы наблюдаем оба процесса одновременно. Впервые за десять лет в Рижскую думу смогла пройти партия Русский союз Латвии (РСЛ), причем, в самом классическом составе: подвинув молодежь, на первые места списка, по итогам вычеркиваний и плюсов, поднялись такие герои 90-х, как Владимир Бузаев и Яков Плинер. Проявлением "самоустранения" стал отказ русскоязычных граждан от участия в выборах: если в 2017 году за список "Согласия" и ЧСР проголосовали 127 тысяч избирателей, то этом году за "Согласие" и ЧСР в сумме были отданы почти 42 тысячи голосов, за РСЛ — 11 тысяч. Еще пять тысяч голосов получила партия "Альтернатива", основатели которой еще в 2017 году были членами "Согласия". Возникает вопрос: куда пропали порядка 70 тысяч избирателей (или чуть меньше, если предположить, что часть из них голосовала за "Развитие/За/Прогрессивные" и другие партии)? По всей видимости, они в день голосования остались сидеть дома.

Итоги выборов в Рижскую думу еще сильнее снизили влияние представителей нацменьшинств на политические процессы в стране. Мейнстримные "латышские" партии пока не готовы учитывать их особые интересы. Потеряв власть в столице, "Согласие" оказалось окончательно выдавлено на обочину политической жизни, тогда как локальный успех РСЛ вряд ли серьезно повысит акции этой нишевой партии как на муниципальном, так и республиканском уровне.

Успеют ли старые или какие-то новые партии привлечь к себе десятки тысяч разочаровавшихся русскоязычных избирателей? Это и станет главной интригой предстоящих выборов в Сейм: время пошло.