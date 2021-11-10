Наказания за фейковые сертификаты и нелепое поздравление Рижской думы. 10 ноября: главное

Латвийский парламент в окончательном чтении утвердил введение уголовной ответственности за поддельные ковид-сертификаты - впредь за покупку и хранение таких документов грозит реальное наказание. Рижская дума хотела поздравить жителей с 18 ноября, но что-то пошло не так и действие самоуправления вызвало бурное обсуждение в соцсетях. Тем временем в Министерстве здравоохранения пояснили, зачем вводится скрининг быстрыми антиген-тестами на рабочих местах и в учебных заведениях. Накаляется ситуация с мигрантами на польско-белорусской границе, а в Латвию уже на следующей неделе станет по-зимнему холодно. Delfi обобщает главное и рассказывает о других событиях 10 ноября.

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В среду, 10 ноября, Сейм одобрил введение уголовной ответственности за получение или хранение поддельного ковид-сертификата. Авторы утвержденного законопроекта считают, что такие действия, как покупка ковид-сертификата, его подделка или использование чужого документа о вакцинации, перенесенной болезни или тестировании, а также подкуп медработников, представляют серьезную угрозу для здоровья общества и должны быть уголовно наказуемы. За получение или подделку ковид-сертификата впредь может грозить наказание в виде:

лишения свободы на срок до одного года;

кратковременного лишения свободы;

принудительных работ;

денежного штрафа.

Однако от уголовной ответственности могут быть освобождены те, кто после совершения преступления добровольно признается в произошедшем и активно будет способствовать раскрытию дела и его расследованию.

Картина дня

За минувшие сутки выявлено 1689 новых случаев Covid-19, 37 человек скончались. Среди умерших один пациент в возрастной группе от 40 до 49 лет, четыре — от 50 до 59 лет, шесть — от 60 до 69 лет, десять — от 70 до 79 лет, двенадцать — от 80 до 89 лет, четыре — старше 90 лет. Из 37 скончавшихся пациентов 34 человек были не привиты, а трое — вакцинированы. 14-дневный кумулятивный показатель заболеваемости на 100 000 жителей составляет 1405,2 случая.

Рижская дума решила поздравить жителей с 18 ноября по-русски, но столкнулась с критикой со стороны пользователей соцсетей. На праздничных открытках была размещена фраза "Возвышай Латвию языком" (в оригинале "Cel Latviju ar valodu"), которая была многими воспринята неоднозначно. В Рижской думе Delfi сообщили, что за перевод отвечал "сотрудник самоуправления".

Крупные торговцы требуют немедленной поддержки от правительства. Предприниматели считают, что в государственной поддержке нуждаются не только небольшие компании, но и крупные бизнесы. Латвийская ассоциация торговцев (LTA) предлагает рассмотреть несколько мер поддержки для крупных латвийских компаний, пострадавших от ограничений Covid-19. В качестве мер поддержки LTA предлагает отсрочку уплаты налогов и отчислений на социальное обеспечение для платежей, охватывающих последний квартал 2021 года, а также финансирование для покрытия фиксированных затрат, понесенных предприятиями в период ограничения торговли.

Пока неизвестно, какая судьба ждет 5% непривитых сотрудников Рижской думы. Об этом мэр Риги Мартиньш Стакис рассказал в интервью Латвийскому телевидению. По словам градоначальника, нет ясности по поводу 5% работников, так как для того, чтобы выполнять рабочие обязанности, необходим ковид-сертификат. Остальные сотрудники самоуправления уже завершили или начали вакцинацию от Covid-19.

В Минздраве объяснили, почему антигенные тесты "сделай сам" на Covid-19 будут применяться гораздо чаще. В ведомстве указали, что это связано с необходимостью обеспечить непрерывность деятельности критически важных для общества отраслей и оказания столь же необходимых услуг. Кроме того, в латвийских школах ученики уже используют такие тесты. Скрининг быстрыми антиген-тестами также планируется ввести в приоритетных отраслях общественного сектора, например, в центрах социального ухода, в Государственной и муниципальной полиции и Государственной пожарно-спасательной.

Бизнесмены боятся, что в 2022 году они столкнутся с высокими затратами на рабочую силу и ограничениями. Также предпринимателей беспокоят условия финансирования, требования к устойчивости и дигитализация компаний. В следующем году сохраняется риск ограничений, связанных с пандемией Covid-19, за чем последуют изменения в привычках потребителей, сбои в цепочке поставок, трудности с погашением долгов и адаптация к удаленной работе.

Десятки мигрантов прорвались через границу Беларуси с Польшей. Две большие группы людей прорвали пограничные заграждения в окрестностях города Крынки и деревни Беловеж. Как сообщил министр обороны Польши Мариуш Блащак, нелегальные мигранты из третьих стран продолжают нападать на польскую границу с Беларусью, чтобы попасть в Евросоюз, однако они поменяли тактику. По словам политика, все мигранты, которым удалось попасть на территорию Польши, задержаны. Между тем премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий назвал миграционный кризис серьезнейшей угрозой для безопасности страны за последние десять лет.

В Латвии морозы ожидаются уже к середине ноября. В первой половине следующей недели в стране станет холоднее. В Видземе и Латгале столбик термометра может опуститься до -10 градусов. Будет солнечно, осадков не ожидается.

Что почитать?

Отстранить или уволить. Защищает ли закон непривитых работников? Для некоторых жителей 15 ноября станет переломным моментом: именно в этот день вступает в силу требование об обязательном наличии ковид-сертификата для выполнения рабочих обязанностей. Кто-то будет отстранен от работы, кого-то отправят на простой, а кому-то придется уволиться. Delfi поговорил с экспертами Государственной трудовой инспекции и юристами и разобрался в главных вопросах, связанные с работой в новых условиях.

Латвийский бокс: годы стагнации, бездействие Латвийской федерации бокса (ЛФБ) и туманное будущее. Подробный разбор того, почему любительский бокс в стране не развивается уже на протяжении 20 лет. Хотя в СМИ время от времени появляется информация о заслугах боксера Майриса Бриедиса, ЛФБ не занимается активной популяризацией этого вида спорта в Латвии. Почему сложилась такая ситуация? Глава ЛФБ считает, что клубы должны работать со спортсменами самостоятельно.

"Ваше преимущество — скорость". Россиянин, который зовет стартапы в Латвию. Это история Алексея Поспехова — он вместе со своими коллегами во время пандемии привез в Латвию 50 зарубежных стартапов. Мария Кугель поговорила с молодым бизнесменом о том, как он оказался в Латвии и создал предприятие по релокации технологических стартапов, почему наша страна привлекательна для новых компаний и откуда к нам приезжают стартапы.