"Нас застрелили прямо на взлете!" Правила карантинной жизни звезд Рижского русского театра

Иду по улице и думаю: черт, как же круто!.. Запреты давят и душат. Хочу к своим друзьям, пожарить с ними шашлыки… Я потеряла свои спектакли… Зато дельфины в Венеции появились… Ничего неординарного — нам такое еще не раз предстоит пережить… Я превращаюсь в недочеловека… Мой проект — покрасить забор в 1 км… Художественный руководитель, директор и актеры Рижского русского театра им. Михаила Чехова рассказали порталу Delfi о том, что думают и чувствуют в карантине.

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По иронии судьбы к самому началу карантина Рижский русский театр только выпустил на Малой сцене премьеру моноспектакля "Драгоценные камушки жизни" — об одиночестве среди людей, важности общения с близкими и о том, что каждый может найти в своей жизни если не миллион, то хотя бы десять причин, по которым стоит жить.

Сама весть о введении чрезвычайного положения пришла во время спектакля "Девушка в кафе" — постановки, в которой Раймонд Паулс, Ника Плотникова и Яна Хербста наглядно показали новую формулу жизни — "два человека на два метра".

Последняя очная репетиция театра — спектакль Геннадия Тростянецкого "Доходное дело". Актеры только собрались перейти от обсуждения мизансцен к работе на сцене и… "Нас застрелили прям на взлете!" — назвала сообщение о внеплановом отпуске исполнительница характерной роли вдовы коллежского асессора Кукушкиной актриса Татьяна Лукашенкова.

Режиссера Тростянецкого пришлось срочно эвакуировать к семье в Санкт-Петербург — его автопробег по Латвии и Эстонии завершился пешим переходом внезапно закрывшейся для транспорта границы в Нарве. Доходным это дело теперь станет неизвестно когда. Директор РРТ Дана Бйорк, еще месяц назад предвкушавшая рекордные финансовые показатели от исключительно успешного сезона, срочно перестроилась на антикризисную программу спасения театра и сохранения труппы.

Взятого темпа театр решил не терять даже в карантине. Уже через месяц в планах РРТ — премьера онлайн-спектакля "Черновик". Режиссер Владислав Наставшев осваивает новый жанр по пьесе российского современного драматурга Сергея Уханова, который поместил своих героев в атмосферу временной неопределенности и пространственной изоляции. Звучит пандемически, но пьеса написана даже не в этом году.

Проект реализуется в сотрудничестве с российским фестивалем "Точка доступа" и будет показан онлайн в России и в Латвии. В ролях — Вероника Плотникова, Анатолий Фечин, Максим Бусел и Дана Бйорк. Принцип "два на два" соблюдается строго — артисты встречаются только онлайн. Не выходя из комнаты, на zoom-платформе. Билеты — по символической цене.

Актеры и режиссеры перешли в режим онлайн, где уже началась подготовка к новому сезону. Театр ведет несколько рубрик в Фейсбуке:

"Актерское вдохновение" — артисты рассказывают о своих хобби и делятся опытом;

"Стихи онлайн" — чтение произведений классиков и современных поэтов;

"Взгляд из-за кулис" — фрагменты репетиций и спектаклей, примечательные, забавные или трогательные;

"Актерское хулиганство" — чтение по ролям.

На театральном YouTube-канале можно увидеть несколько спектаклей РРТ в формате онлайн. В любое время можно посмотреть спектакль "Не все коту масленица" по пьесе Островского. На ограниченный срок выкладываются записи других постановок. Благодаря проекту Teātris.zip, есть возможность посмотреть трагедию Еврипида "Медея" и спектакль, поставленный к 150-летию Райниса и Аспазии, — "Благословение любви".