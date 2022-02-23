НАТО усиливает военное присутствие в Балтии, Prāta Vētra отменила концерты в России. 23 февраля: главное

США для укрепления восточного фланга НАТО переведут в страны Балтии 800 военнослужащих. Между тем, в Украине вводится режим ЧП, Владимир Зеленский объявил о призыве в армию резервистов, а МИД страны просит сограждан срочно покинуть Россию. Группа Prāta Vētra с большим сожалением сообщила, что вынуждена отменить концерты в России. В Чехии впервые показали новый электропоезд для Латвии. Delfi обобщает главное и рассказывает о других событиях 23 февраля.

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История дня

Украина вводит режим ЧП и призывает резервистов. Режим чрезвычайного положения не коснется Донецкой и Луганской областей. В отдельных регионах может быть введен комендантский час. Решение о вводе 30-дневного режима ЧП еще должна поддержать Верховная Рада Украины. Одновременно Владимир Зеленский объявил о призыве в армию резервистов. Речь идет об украинцах, зачисленных в оперативный резерв — в общей мобилизации необходимости нет.

МИД Украины рекомендовал своим гражданам немедленно покинуть Россию. Cоответствующее заявление опубликовано на сайте ведомства. МИД подчеркнул, что обострение обстановки может привести к ограничению возможности оказывать украинцам в России консульскую помощь.

Для российской армии построен новый полевой госпиталь в приграничном районе. Согласно новым спутниковым снимкам Maxar, концентрация российских войск на юге Беларуси и в районах России, граничащих с Украиной, продолжает увеличиваться. На кадрах, опубликованных информационными агентствами у границы с Украиной, видны сотни единиц техники, а также подготовленный военный госпиталь. Численность российских войск возле Украины достигает почти 200 тысяч человек.

НАТО усиливает военное присутствие в Балтии. США переводят в Латвию, Литву и Эстонию 800 военнослужащих, которые будут усилены 20 боевыми вертолетами AH-64. Кроме того, в страны Восточной Европы будут направлены восемь истребителей F-35. Сейчас в Европе на постоянной или временной основе находится более 90 000 военнослужащих США. Премьер-министр Канады Джастин Трюдо сообщил, что страна также увеличит военное присутствие в Восточной Европе, "на земле, на воде, и в воздухе".

Пакет санкций от ЕС. Евросоюз ввел персональные санкции против депутатов 351 депутата Госдумы, а также 27 физических и юридических лиц. По неофициальной информации, под санкции попали в том числе представитель МИД России Мария Захарова, главный редактор RT Маргарита Симоньян и телеведущий Владимир Соловьев. Кроме того, введены финансовые санкции, которые должны ограничить доступ российского государства и правительства к финансовым рынкам и услугам ЕС. Евросоюз также запретил торговлю с сепаратистскими формированиями в Донбассе. Германия решила приостановить сертификацию Nord Stream 2.

США ввели четыре блока санкций. Они касаются российских финансовых институтов, суверенного долга, представителей российский элиты и членов их семей, а также газопровода Nord Stream 2 в координации с Германией. Собственные санкции вводят и другие страны — в частности, Япония, Австралия и Канада.

Влияние санкций против России на Латвию:

По словам премьер-министра Латвии Кришьяниса Кариньша, если Россия из-за примененных к ней санкций не будет продавать Европе газ, то есть альтернативы. Комментируя возможное повышение цен на газ, премьер-министр напомнил, что "у нас есть подземное хранилище газа", и этой зимой и весной нет никакой угрозы. "В любом случае газ у нас сейчас есть. Нужно думать о следующем сезоне. Нужно заказать для Latvenergo грузы сжиженного газа, которые могут быть доставлены в Клайпеду и перекачаны в Инчукалнс, и работа над этим ведется", - сказал Кариньш. По его словам, в худшем случае, если Россия перестанет продавать газ Латвии и Европе, "у нас есть другие места, где купить".

В свою очередь, по мнению банковских аналитиков, санкции против России могут привести к более высокой инфляции и более медленному росту латвийской экономики. Оснований прогнозировать немедленный кризис нет, но вероятность негативных сценариев очень широка. Экономические отношения с Россией не будут прекращены в ближайшее время, но все может быстро измениться в случае эскалации войны.

Картина дня

В Латвии - 11 320 новых случаев Covid-19, умерли 15 человек. Из выявленных зараженных Covid-19 - 4057 человек не были вакцинированы или не прошли полный курс вакцинации, 7263 были вакцинированы. Всего сделано 23 639 тестов, доля положительных результатов составила 47,9%.Число пациентов с Covid-19 в латвийских больницах за истекшие сутки уменьшилось с 1280 до 1274 человек. Состояние 92 пациентов - тяжелое.

Житель Латвии более десяти раз привился от Covid-19. Государственная полиция констатировала, что один и тот же человек, используя чужие документы в обмен за вознаграждение, более десяти раз вакцинировался от коронавируса. В прошлом году и в этом году Госполиция возбудила 60 уголовных дел о возможно фиктивной вакцинации, проверке подлежат 443 человека.

Prāta Vētra отменила концерты в России. Об этом группа сообщила в официальном русскоязычном аккаунте в Instagram без пояснения причин. "Мы с большим огорчением объявляем о переносе российского тура BrainStorm "Год без календаря", включая концерты 2 марта в Санкт-Петербурге и 4 марта в Москве, - говорится в публикации. - Увы, обстоятельства сильнее нас". В горячих обсуждениях в Twitter появился и министр обороны Артис Пабрикс, который предложил Prāta Vētra вместо России выступить для украинских солдат или латвийских военнослужащих в Косово.

В Чехии впервые показали новый электропоезд для Латвии. Новый пассажирский электропоезд собран на заводекомпании Škoda Vagonka. Договор предусматривает, что первые поезда начнут курсировать в 2022 году, а все поезда планируется доставить в Латвию до 2023 года. Общая стоимость договора составляет 257,889 млн евро. Здесь можно посмотреть фото.

В Риге появится новый семиэтажный жилой с дом с пентхаусами. В многоквартирном доме Blue Marine будет семь этажей и 101 квартира - от студий до четырехкомнатных пентхаусов. Инвестиции эстонской девелоперской компании Pro Kapital в развитие квартала Кливерсала в Риге могут составить в общей сложности 150-170 млн евро. В настоящее время построено два здания - на ул. Кугю, 26 и ул. Кугю, 28, где расположен проект River Breeze Residence. Всего в квартале будет 10 зданий.

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