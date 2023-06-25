НДС, наценки и география: почему в Латвии такие дорогие лекарства, и что с этим делать?

Жители Латвии платят за медицинские товары, в том числе лекарства, значительно больше, чем литовцы или эстонцы. Причина, по мнению экспертов, несколько: это налоговая политика, и наценки в торговле, и короткий список компенсируемых государством препаратов.

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По данным Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), непосредственные, то есть личные расходы жителей Латвии на медицинские товары одни из самых высоких в ОЭСР и самые высокие среди стран Балтии. Каковы причины и что нужно делать, чтобы цены на лекарства стали более дружественными для кошельков латвийцев? LVPortals поговорил по этому поводу с представителями Министерства здравоохранения, экспертами в области фармацевтики и политиками.

Предельные наценки и ставки НДС в разных странах отличаются из-за разницы в законодательных нормах. Даже если производитель лекарств декларирует одинаковую цену в двух странах, цены на лекарства будут отличаться, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

В Латвии применяется пониженная ставка НДС — 12% для всех лекарств, но в Эстонии и Литве она ниже. В Эстонии ставка 9% для всех лекарств, а в Литве — 5% для компенсируемых лекарств и 21% для остальных. При этом средства, выделяемые в Латвии на компенсируемые лекарства, значительно меньше, чем в других странах ЕС, и на 34% меньше, чем в Литве и Эстонии. В список компенсируемых препаратов не включены очень многие лекарства.

В Кабинет министров подан концептуальный доклад о финансовой доступности лекарств, в котором предлагается запретить, чтобы цены на безрецептурные и некомпенсируемые рецептурные лекарства в Латвии были выше, чем цена производителя или оптового торговца в Литве и Эстонии. Также предлагается пересмотреть ставку НДС на лекарства и принципы ценообразования с целью снижения конечной цены лекарств для пациентов, отмечает Минздрав.

Чаще всего большая разница в цене возникает, когда в соседней стране препарат входит в список компенсируемых препаратов, а в Латвии нет, говорит член правления Латвийской национальной ассоциации снабжения лекарствами Янис Либкенс. Бывают случаи, когда одно и то же лекарство используется для лечения разных болезней, и одной группе пациентов расходы полностью или частично возмещает государство, а другие пациенты с другим кодом диагноза вынуждены покупать лекарство по полной цене.

Включая медикамент в список компенсируемых, государство может давить на цену, ведь по сути это одна большая госзакупка, в которой производители лекарств соревнуются друг с другом в цене. Производитель лекарств получает гарантированный спрос и большие объемы, а государство и пациент сокращают свои расходы, уверен Либкенс.

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"Если наши ближайшие соседи выделяют на 34% больше средств из государственного бюджета на компенсируемые лекарства, то большая доступность лекарств там вполне закономерна. В долгосрочной перспективе мы должны стремиться приблизить выделяемые на здравоохранение бюджетные средства к уровню соседних стран", — уверен он.

Вторым важным фактором, из-за которого стоимость лекарства в аптеке для латвийского пациента выше, являются разные ставки НДС. Следует также учитывать географическую специфику. В Латвии относительно низкая плотность населения (30 человек на квадратный километр, в Нидерландах — около 422, в Литве — около 50). Это означает, что затраты на логистику объективно выше, а количество аптек больше.

"Это очень емкий вопрос. С тем же успехом мы могли бы спросить это о любой другой отрасли. Ответ таков: это специфика нашего рынка. Следует учитывать плотность населения, неравномерность, небольшой рынок сбыта, — говорит исполнительный директор Латвийской ассоциации фармацевтического обслуживания Кристине Ючковича. — Тогда сразу возникает другой вопрос: а как же Эстония и Литва? Здесь важна ситуация со здравоохранением в каждой конкретной стране".

"Фармацевтика — регулируемая отрасль, поэтому многое зависит от участия государства. Например, какова система налогообложения (конкретно — НДС на лекарства), каков выбор компенсируемых лекарств, — говорит Ючковича. — Во-первых, имеет значение количество налогоплательщиков, составляющих государственный бюджет, во-вторых, сколько из него может быть направлено на медицину, в-третьих, какие и сколько лекарств включены в перечень компенсируемых. Все эти показатели неблагоприятны в Латвии по сравнению с соседними странами. Поэтому складывается впечатление, и во многих случаях так и есть, что лекарства здесь дороже, потому что в других странах они просто компенсируются".

"Я согласен, что цены на лекарства в Латвии несоразмерно высоки по сравнению, например, с другими странами Балтии. Поэтому в подкомиссии по общественному здоровью мы уже инициировали несколько встреч с представителями Минздрава, фармацевтической промышленности, а также торговцами, — говорит депутат 14-го Сейма, председатель комиссии по запросам, член комиссии по труду и социальным делам Хосам Абу Мери. — Минздрав предлагает несколько вариантов, но я думаю, что наиболее эффективным было бы регулирование цены компенсируемых лекарств, то есть их цена, например, в аптеке, не должна быть выше той, которую платит государство при покупке этого лекарства".

Абу Мери согласен и с предложением Минздрава об установлении потолка цен на лекарства. Это означает, что производитель или оптовый торговец некомпенсируемых рецептурных лекарств не может продавать лекарство в Латвии по более высокой цене, чем в Литве и Эстонии. Другим решением могло бы стать сокращение прямых платежей пациентов за лекарства и выписывание "дженериков" — более дешевых по сравнению с запатентованными препаратами лекарств.

Минздрав также рекомендует пропагандировать рациональное использование лекарственных средств и пищевых добавок. Одним из предложений является и снижение ставки НДС с 12% до 5%. "Однако я считаю, что это решение спорное, так как цены на лекарства за счет этого существенно не снизятся", — добавил Абу Мери.