"Не резиновый". Латвийские власти не могут определиться, кому из жителей помогать осенью и зимой

Вопреки ранее звучавшим заявлениям правительство Кришьяниса Кариньша ("Новое Единство") не рассмотрело 14 июня предложения по оказанию социальной поддержки населению в грядущем отопительном сезоне в связи с ростом цены на энергоресурсы. На фоне стартовавшей предвыборной кампании все громче звучат голоса тех, кто считает: помогать надо не всем, а только самым нуждающимся.

Весной Рижская дума приняла решение отменить бесплатное питание для всех воспитанников детских садов и учащихся 5-12-х классов школ (за учеников 1-4-х классов платит государство). Теперь город будет бесплатно кормить только детей из малообеспеченных, нуждающихся и многодетных семей. Это решение стало своеобразным прологом к тяжелой дискуссии о том, кто теперь может остаться без поддержки государства, а кому помогать все же необходимо.

Универсальный принцип Рижской думы: кормить всех детей, и из зажиточных, и из бедных семей, вызывал споры и раньше. Противники такой системы утверждали, что многие родители в состоянии заплатить за обеды своих детей, а дети еще и воротят нос от предложенных блюд. Сторонники выступали за то, чтобы не делить детей исходя из уровня благосостояния: для малообеспеченных школьников может быть унизительно то, что их кормят бесплатно, и более "богатые" дети об этом знают.

Перед похожим выбором стоит и муниципальное предприятие Rīgas Satiksme. На этой неделе RS сообщило, что себестоимость проезда в общественном транспорте возросла с 1,15 евро до 2,50 евро. Вице-мэр Риги Вилнис Кирсис ("Новое Единство") в условиях предвыборной кампании поторопился заявить, что самоуправление рассматривает возможность не повысить, а понизить стоимость проездных (абонементных) билетов. В то же время стоимость билетов на одну или несколько поездок может возрасти.

Между тем, схема помощи населению в новом отопительном сезоне до сих пор не озвучена. Кабинету министров предстоит определить критерии того, каким именно жителям полагается помощь при рекордном росте цен на коммунальные услуги. Предполагается, что речь тут должна идти об определенном пороге минимального дохода, который при таком росте цен явно должен быть выше, чем действующий в обычных условиях гарантированный уровень минимальных доходов (GMI).