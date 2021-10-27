Нелатыши прививаются хуже, можно ли выносить мусор ночью? 27 октября: главное

Латвия поставила новый "ковидный" антирекорд. Статистика показывает, что нелатыши прививаются значительно менее активно, особенно тревожная ситуация в Латгалии. При этом именно успешная кампания по вакцинации позволила остальной Европе начать возвращаться к нормальной жизни. В Латвии же продолжается локдаун и Госполиция рассказала, можно ли выносить мусор, совершать пробежки и гулять с собакой во время комендантского часа. Судьба канала "ПБК Латвия" остается неясной — лицензия аннулирована, но он остался в эфире. Delfi обобщает главное и рассказывает о других событиях 27 октября.

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В последний момент. Министр здравоохранения Даниэль Павлютс останется на своем посту — вопреки требованиям медиков премьер Кришьянис Кариньш не будет требовать его отставки. В то же время сам Павлютс отменил анонсированный ранее режим мобилизации для медиков. Судьбу министра еще будут рассматривать партнеры по коалиции.

Новые данные по вакцинации

Центральное статистическое управление в среду опубликовало расширенный набор данных по охвату вакцинации в Латвии. Карта позволяет оценить, как прививаются жители Латвии в разных возрастных группах, а также то, как отличается доля вакцинированных среди латышей и представителей других национальностей. Данные подтверждают то, о чем давно говорили эксперты и — на неофициальном уровне — врачи: нелатыши прививаются значительно менее активно. Особенно тревожная ситуация в Латгалии.

Как обстоят дела с вакцинацией в Риге?

На конец октября в Риге охват вакцинации от Covid-19 составляет 51%. Среди латышей привились 59%, а среди представителей остальных национальностей — 44%.

Среди рижан-латышей старше 60 лет доля привитых составляет 66%, среди представителей других национальностей — 44%.

Самый низкий охват вакцинации наблюдается среди людей нелатышей старше 70 лет: привито всего 38%. Затем идут подростки нелатышской национальности (12-19 лет) с охватом в 39%. На возрастную группу 12-19 лет приходится и самый низкий показатель охвата вакцинации среди латышей: 62%.

Самый высокий охват вакцинации среди нелатышей — в возрасте от 20 до 29 лет (57%).

По данным Центрального статистического управления, рост охвата вакцинации среди рижан других национальностей старше 50 лет начался в июле. Активнее всего прививаются люди в возрасте от 50 до 59 лет. Если в сентябре доля привитых в этой группе составляла 37%, то к концу октября она составляет 54%. Самый слабый рост темпа вакцинации наблюдается в возрастной группе старше 70 лет — там в сентябре были привиты 29%, а к концу октября охват составил 38%.

Картина дня

Латвия поставила новый "ковидный" антирекорд. За сутки выявлено 3206 новых случаев Covid-19, скончались 33 человека. Из общего числа зараженных, 2314 человек не был вакцинирован или не прошел полный курс вакцинации, а 892 были вакцинированы. Всего было проведено 27 089 тестов, доля положительных результатов составила 11,8%.

Третью дозу вакцины от Covid-19 получили больше 6000 человек. До сих пор бустерную дозу могли получить жители со слабым здоровьем или имуносупрессией, а с 6 октября она доступна также жителям в возрасте от 65 лет, сотрудникам сферы здравоохранения и взрослым клиентам центров социального ухода и пансионатов.

Полиция рассказала, кто и куда может выходить во время комендантского часа. Если коротко, то с 20.00 до 5.00 перемещаться на машине, общественном транспорте или пешком по улицам можно только по неотложным причинам, взяв с собой паспорт или ID-карту и предварительно заполнив специальную форму. Неотложными причинами считаются: выполнение рабочих/служебных обязанностей, неотложная медицинская помощь (в том числе ветеринарная), а также предоставление или получение экстренных услуг.

Полицейские во время комендантского часа доставили роженицу в больницу. Вечером женщина, которая вот-вот должна родить четвертого ребенка, позвонила матери и пожаловалась на сильную боль в животе. Мать роженицы подготовила все документы для выхода из дома, недалеко от своего места жительства она заметила экипаж Госполиции и поинтересовалась, может ли она отвезти дочь в больницу. Полицейские позвонили в медучреждение, а когда беременная женщина вышла из дома, отвезли ее в родильное отделение больницы.

После локдауна ограничения для непривитых могут быть сохранены. Такой сценарий допустил премьер-министр Кришьянис Кариньш. По его словам, сейчас актуален вопрос о том, в каком виде после локдауна будет восстановлен так называемый зеленый режим — полностью, как до локдауна, или будут изменения. По мнению экспертов, пока рано делать выводы о том, как введенный правительством локдаун повлиял на сокращение распространения Covid-19 в Латвии.

Государство окажет помощь в связи с резким повышением тарифов на тепло. Впрочем, это будет касаться отдельных групп жителей в нескольких самоуправлений. В ближайшие недели будут разработаны соответствующие нормативные акты и будет рассчитана необходимая сумма поддержки.

Лицензия канала ПБК аннулирована, но он остался в эфире. Дело в том, что Национальный совет по электронным СМИ (NEPLP) фактически закрыл канал на латышском языке. "Старый" ПБК переехал на другую "кнопку, а место теперь уже закрытого заняла латышская версия ПБК.

Латвия может запретить георгиевские ленточки. Сегодня перед окончательным чтением Комиссия Сейма по правам человека и общественным делам поддержала поправки к законам, запрещающие использование георгиевских лент на публичных развлекательных и праздничных мероприятиях, собраниях, шествиях и пикетах.

Здание бывшего развлекательного центра Go Planet выставлено на аукцион за долги. Стартовая цена здания — 4,9 млн евро. Площадь помещений — 15 025 квадратных метров, площадь земельного участка под зданием — 1,6 гектара.

Европол задержал по всему миру 150 подозреваемых в преступлениях в даркнете. Операция Dark Huntor была крупнейшей в своем роде в мире. В целом полиция конфисковала почти 27 миллионов евро наличными, 45 предметов оружия, 152 кг амфетамина и метамфетамина, 22 кг кокаина и 27 кг опиоидов.

Что почитать?

Привить девять из десяти. В чем причина "историй успеха" стран ЕС. Пока Латвия переживает очередной локдаун, страны Западной и Южной Европы постепенно возвращаются к нормальной жизни. Причина — успешно проведенная кампания по вакцинации, сумевшая охватить больше 80% взрослого населения. Delfi попробовал разобраться, от чего зависит готовность сделать прививку от Covid-19 и чему зарубежный опыт может научить Латвию.

Кара-Мурза об "эскадронах смерти", жизни после Путина и Европе до Владивостока. Российский историк, политик и общественный деятель в Латвии частый гость — здесь находится памятник его знаменитым латышским предкам. Четвертый год он участвует в Рижской конференции, представляя российскую оппозицию. В интервью порталу Delfi Кара-Мурза рассказал о том, почему после отравлений он и Алексей Навальный вернулись жить на родину, каким видит будущее России и как у него искали деньги Госдепа США.

О чем пишут свежие таблоиды на латышском языке. Почему популярная блогер Майя Арманева лишилась половины волос, как бывший глава Госполиции Инт Кюзис борется со смертельной болезнью, почему противники вакцинации угрожают расправой известному журналисту и как себя чувствует после развода "радиогейша" Иева Адамс?

Аристократическая квартира в доме, построенном по проекту Михаила Эйзенштейна. Многие каждый день проезжают мимо красивого дома в Риге, по адресу Элизабетес, 10, который был спроектирован отцом всемирно известного кинорежиссера Сергея Эйзенштейна Михаилом Эйзенштейном. Это белое здание с голубыми акцентами и богатой отделкой фасада, оказывается, поразительно красиво не только снаружи, но и внутри — роскошные квартиры в нем не редкость (и даже пентхаус Карли Клосс с ними не сравнится)!