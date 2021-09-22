Ночной мэр Риги — что это было? Все больше школ уходят на "удаленку". 22 сентября: главное

Рижская дума продолжает эксперименты и инновации: после столбиков и велодорожек пришла очередь "ночного мэра". Зачем он нужен? Что может принести рижанам? И насколько далеки от реальности разговоры о новой должности? Delfi обобщает главное и рассказывает о других событиях 22 сентября.

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Ночной мэр Риги: что про него нужно знать?

Неожиданное предложение. О существовании "ночных мэров" большинство жителей Риги узнало 21 сентября, когда выяснилось, что идея вынесена на обсуждение в думе. Первая дискуссия состоялась в среду на заседании Комитета по вопросам безопасности, общественного порядка и коррупции. С докладом выступала депутат Рижской думы от фракции Par!/Прогрессивные Лайма Гейкина (ее презентация доступна здесь).

Зачем нужен "ночной мэр". По сути, он занимается ночной жизнью города: освещением, шумом, транспортом, развлечениями в центре и районах, безопасностью (алкоголь, наркотики, проституция). Гейкина утверждает, что "ночной мэр" или специальная "ночная политика" есть во многих городах: Таллине, Лондоне, Амстердаме или Брисбене. В Лондоне специальные автобусы помогают людям, перебравшим алкоголя или наркотиков, в Амстердаме по ночам подсвечиваются велодорожки, а в Сингапуре под открытым ночным небом проходят световые шоу и проводятся мероприятия. Экономический потенциал у индустрии ночных развлечений, по мнению Гейкиной, большой: город мог бы зарабатывать миллионы евро.

Что будет в Риге? Столицу Латвии вряд ли можно назвать городом с развитой индустрией ночных развлечений, заявил на дискуссии представитель Латвийской ассоциации баров Оскарс Икстенс. Городу стоило бы сначала наладить освещение и заняться безопасностью. Сама идея создать пост ночного мэра отложена: на нее в бюджете города нет денег. Все замерло на уровне разработки концепции ночной жизни. Впрочем, в октябре депутаты заслушают представителей Rīgas gaisma о том, что происходит с освещением в городе.

Вирус "косит" школы

Через три недели после начала учебного года ситуация не выглядит оптимистично. Классы, перешедшие на дистанционное обучение, есть в 286 школах. И это на 98 школ больше, чем неделю назад. Covid-19 уже обнаружен более чем в 40% школ в 41 из 43 самоуправлений страны. Больше всего таких школ в Риге, Даугавпилсе и Екабпилсском крае.

Чаще всего уходят на "удаленку" 1-6 классы: дети этого возраста еще не допущены к вакцинации.

Удаленное обучение реализуется в разных формах. Иногда на "удаленку" уходит весь класс, иногда частями: в такой ситуации педагоги вынуждены преподавать одновременно и "заочникам", и тем, кто сидит за партами в школе. В отдельных случаях учеников отправляют на "удаленку" в индивидуальном порядке.

В этом учебном году в Латвии решения о переводе отдельных классов или всей школы на удаленное обучение принимает директор самой школы, консультируясь с самоуправлением. Правительство делегировало эту обязанность "на места". Решение об одновременном закрытии всех школ может быть принято только при катастрофической эпидемиологической ситуации.

Картина дня

674 новых случаях Covid-19, 7 умерших за сутки. Уровень заболеваемости растет с каждым днем. В Детской больнице — четыре ребенка с тяжелым течением болезни.Кабинет министров готовится утвердить новые "ковидные" ограничения 28 сентября.

Если пригрозить пенсионеру потерей бесплатного проезда — он вакцинируется. Эпидемиолог Никита Троянский о том, как мотивировать старшее поколение прививаться и кто нуждается в третьей дозе вакцины от Covid-19.

Гобземсу придется заплатить штраф за нарушения на митинге "против обязательной вакцинации" 18 августа. Сумма штрафа — 6700 евро.

ПБК станет "латышским каналом". Резкая смена формата произойдет 27 сентября. На ПБК появятся передачи и фильмы на латышском языке, а русский контент перенесут на отдельный канал ПБК+.

Российский интернет-магазин Wildberries пришел в Латвию. Он торгует обувью, одеждой, аксессуарами, парфюмерией, книгами и товарами для дома от известных брендов. Владелец — богатейшая женщина России Татьяна Бакальчук.

Латвийские граждане России определили исход выборов в Госдуму в Южно-Сахалинске. Три избирательных участка в Латвии были приписаны к Южно-Сахалинскому округу. Граждане России в Латвии проголосовали, в основом, за правящую "Единую Россию". Это отбросило лидировавших коммунистов на второе место.

Через год Рижский цирк обретет новую арену. Сейчас осуществляется "бережный демонтаж" износившихся конструкций здания. Строители обещают: аутентичные конструкции будут сохранены — как исторические свидетельства.

За сезон утонули 63 человека. Всего в этом году, по ситуации на 22 сентября, утонули 86 человек.

Что почитать?

Covid-19 не станет заразнее. В ближайшие два-три месяца нам гарантированы страдания, связанные с "ковидом". Но они не вечны: нужно выдержать зиму. Через два-три года о пандемии уже будут писать книги, прогнозирует инфекционист Уга Думпис.

Латвийцы переходят на фастфуд. Это от бедности, нервов, спешки, невежества. В фастфуд ушло все, что ресторанный бизнес создавал долгие годы. Звездный латвийский шеф-повар Мартиньш Сирмайс в огненном интервью о том, как сфера общепита переживает "ковидные" ограничения и как изменились наши привычки в еде.

Центральное отопление способствует гриппу и ОРВИ. В том, что мы мерзнем, дожидаясь, когда подключат отопление, есть и плюсы. Горячие батареи снижают влажность, а в сухом микроклимате вирусы и бактерии чувствуют себя комфортно. В итоге растет заболеваемость гриппом и ОРВИ.

О чем пишут латышские таблоиды. Как Айнару Шлесерсу удалось избежать штрафов суммой 860 тысяч евро, почему экс-мэр Риги уходит из депутатов, сколько стоит портрет бывшего президента, кто стреляет по кошкам в Лиепае и какой новый бизнес начинает Гунар Кирсонс.