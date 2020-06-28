Новая Конституция России: в чем суть поправок?

1 июля 2020 года в России состоится голосование по поправкам в Конституцию. Гражданам предлагается проголосовать "пакетом" за все 206 поправок в 22 статьи Конституции. В итоге изменениям подвергнется треть Основного закона России, а устройство власти в стране радикально изменится. Ниже — суть поправок, а здесь — обобщенная порталом Delfi информация о том, что изменится после их принятия, и почему у нового варианта Конституции так много противников.

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Конституция — это своего рода договор между населением и государством, который определяет принципы и порядок формирования государства и взаимоотношения внутри него.

ЧТО ИЗМЕНИТСЯ В ОТНОШЕНИИ ПРЕЗИДЕНТА:

Поправки четко ограничат для будущих президентов России возможность занимать должность двумя сроками . Исключили слово "подряд". При этом Владимира Путина это не коснется. Согласно поправке, предложенной депутатом Валентиной Терешковой, сроки действующего президента обнуляются, то есть формально Путин сможет быть президентом до 2036 года.

четко для будущих президентов России . Исключили слово "подряд". При этом Владимира Путина это не коснется. Согласно поправке, предложенной депутатом Валентиной Терешковой, сроки действующего президента обнуляются, то есть формально Путин сможет быть президентом до 2036 года. Увеличен ценз оседлости для президента. Теперь избираться на эту должность может человек, проживающий в России не менее 25 лет (вместо 10) и не имеющий счетов и вкладов в иностранных банках. К тому же, дорога в президенты России будет закрыта для тех, кто когда-либо имел вид на жительство в другой стране или иное гражданство.

для президента. Теперь избираться на эту должность может человек, проживающий в России (вместо 10) и не имеющий счетов и вкладов в иностранных банках. К тому же, дорога в президенты России будет закрыта для тех, кто когда-либо имел вид на жительство в другой стране или иное гражданство. Президент получает больше полномочий. Теперь он сможет отстранять судей Конституционного и Верховного судов с согласия Совета Федерации, назначать и увольнять премьера , при этом н е отправляя в отставку все правительство и даже если Дума будет трижды против. Кроме того, у главы государство появляется возможность оспорить закон, преодолевший вето в парламенте , через проверку в Конституционном суде. В прямом подчинении президента будут руководители некоторых федеральных органов власти, в частности министры силового блока и иностранных дел . Какие еще — президент вправе решать сам. В поправках прописано, что президент будет осуществлять "общее руководство" деятельностью правительства. Также президента наделят полномочиями назначать генерального прокурора , его заместителей и региональных прокуроров.

с согласия Совета Федерации, , при этом н и даже если Дума будет трижды против. Кроме того, у главы государство появляется возможность , через проверку в Конституционном суде. президента будут руководители некоторых федеральных органов власти, в частности . Какие еще — президент вправе решать сам. В поправках прописано, что президент будет осуществлять "общее руководство" деятельностью правительства. Также президента наделят полномочиями , его заместителей и региональных прокуроров. Экс-президент в России получит право стать сенатором Совета Федерации пожизненно и так же до конца жизни будет обладать неприкосновенностью. Лишить ее сможет только Совет Федерации на основании выдвинутого Госдумой обвинения.

ЧТО ИЗМЕНИТСЯ В ОТНОШЕНИИ ГОСДУМЫ И СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ

Госдума будет утверждать кандидатуру премьер-министра, а не давать согласие президенту на нее, а также вице-премьеров и министров, кроме тех, что будут находиться в прямом подчинении у президента.

В Совете Федерации теперь будет до 30 человек, назначенных президентом. 7 из них смогут стать сенаторами пожизненно.

Совет Федерации вместо согласия на утверждение генпрокурора, его заместителей и региональных прокуроров будет теперь лишь проводить консультации с президентом по их кандидатурам. Также через консультации с СФ будет проходить назначение силовых министров.

ЧТО ИЗМЕНИТСЯ В ОТНОШЕНИИ СУДЕБНОЙ ВЛАСТИ И КАКИЕ ЕЩЕ ПОПРАВКИ ИЗМЕНЯТ СИСТЕМУ ВЛАСТИ В РОССИИ:

Конституционный суд сократится с 19 членов до 11 и перейдет в прямую зависимость от президента . Теперь глава государства через Совет Федерации сможет прекращать полномочия судей Конституционного, а также Верховного, кассационных и апелляционных судов (ранее эту процедуру инициировали сами судьи).

с 19 членов до 11 и перейдет . Теперь глава государства через Совет Федерации сможет прекращать полномочия судей Конституционного, а также Верховного, кассационных и апелляционных судов (ранее эту процедуру инициировали сами судьи). КС сможет блокировать исполнение решений международных организаций , в том числе ЕСПЧ, если посчитает их противоречащими Конституции. Формально приоритет международных договоров над российскими законами сохранится.

исполнение , в том числе ЕСПЧ, если посчитает их противоречащими Конституции. Формально приоритет международных договоров над российскими законами сохранится. КС будет проверять конституционность законопроектов , в том числе региональных, до их принятия . А вот проверять конституционность законов по жалобам россиян будут только в том случае, "если исчерпаны все другие внутригосударственные средства судебной защиты".

, в том числе региональных, . А вот проверять конституционность законов по жалобам россиян будут только в том случае, "если исчерпаны все другие внутригосударственные средства судебной защиты". Судьям, как и депутатам, сенаторам, губернаторам, министрам запретят иметь иностранное гражданство и вид на жительство .

. Вертикаль власти натянется и за счет обнуления местного самоуправления. По сути самая близкая к народу власть будет нивелирована. Органы госвласти по новой Конституции получат право участвовать в формировании местного самоуправления , а координировать их работу будет президент.

по новой Конституции получат право участвовать в , а координировать их работу будет президент. В Конституции появится Госсовет. До сих пор это был совещательный орган при президенте, который рассматривал насущные политические вопросы страны, но не являлся органом государственной власти и не обладал властными полномочиями. Появление Госсовета в Конституции означает его полную трансформацию. Правовой статус будет раскрыт только в новом федеральном законе, известно лишь, что Госсовет займется определением основных направлений внешней, внутренней и социально-экономической политики. Многие эксперты полагают, что Госсовет получит полномочия администрации президента и может участвовать в многоходовой комбинации транзита власти.

АКЦЕНТЫ В ПУТИНСКОЙ КОНСТИТУЦИИ

Спорная с точки зрения юриспруденции поправка, в которой Россия "чтит память защитников Отечества, обеспечивает защиту исторической правды ", а " умаление значения подвига народа при защите Отечества не допускается ". Спорная, поскольку толкования "исторической правды" нет, как и четкого описания "умаления значения подвига". Конституционная норма предполагает создание нового уточняющего федерального законодательства. Насколько важна данная поправка для страны и лично для Путина можно судить по его статье, опубликованной в июне в американском журнале "National Interest". Статья была написана Путиным в ответ на резолюцию Европарламента, осуждающую сталинизм, нацизм и другие тоталитарные режимы. Путин тогда заявил, что "ставить на одну доску Советский Союз и фашистскую Германию — это верх цинизма". И понятно, что Россия будет защищать свою правду теперь и с помощью Конституции.

"чтит память защитников Отечества, ", а " значения при защите Отечества ". Спорная, поскольку толкования "исторической правды" нет, как и четкого описания "умаления значения подвига". Конституционная норма предполагает создание нового уточняющего федерального законодательства. Насколько важна данная поправка для страны и лично для Путина можно судить по его статье, опубликованной в июне в американском журнале "National Interest". Статья была написана Путиным в ответ на резолюцию Европарламента, осуждающую сталинизм, нацизм и другие тоталитарные режимы. Путин тогда заявил, что "ставить на одну доску Советский Союз и фашистскую Германию — это верх цинизма". И понятно, что Россия будет защищать свою правду теперь и с помощью Конституции. Поправки, защищающие суверенитет. Одна из самых популярных в народе поправок — о защите суверенитета. Предложена и обоснована известным актером Владимиром Машковым, который выразил опасение, что после того, как президентский пост перейдет к другому человеку, у зарубежных государств откроется "окно возможностей" в вопросе отчуждения территорий РФ. Статья 67 в новой редакции запрещает призывы и действия, направленные на отчуждение территорий РФ . Кстати, Уголовный кодекс России с 2014 года предусматривает наказание по статье 280.1 за публичные призывы к сепаратизму (срок до 5 лет). Статью многие считают одиозной и неоднозначной, Верховный суд даже подготовил постановление с разъяснениями. Большинство осужденных по статье — активисты, блогеры, журналисты, выступавшие против войны на Украине и присоединения Крыма. Кстати, Россия (как и Германия, и Бразилия и ряд других федераций) не предусматривает возможности правового выхода субъекта из Федерации. К России можно только присоединиться. Отметим, что в СССР конституционное право свободного выхода имели все союзные республики.

Одна из самых популярных в народе поправок — о защите суверенитета. Предложена и обоснована известным актером Владимиром Машковым, который выразил опасение, что после того, как президентский пост перейдет к другому человеку, у зарубежных государств откроется "окно возможностей" в вопросе отчуждения территорий РФ. Статья 67 в новой редакции . Кстати, Уголовный кодекс России с 2014 года предусматривает наказание по статье 280.1 за публичные призывы к сепаратизму (срок до 5 лет). Статью многие считают одиозной и неоднозначной, Верховный суд даже подготовил постановление с разъяснениями. Большинство осужденных по статье — активисты, блогеры, журналисты, выступавшие против войны на Украине и присоединения Крыма. Кстати, Россия (как и Германия, и Бразилия и ряд других федераций) не предусматривает возможности правового выхода субъекта из Федерации. К России можно только присоединиться. Отметим, что в СССР конституционное право свободного выхода имели все союзные республики. В Конституцию вносится понятие федеральной территории. Сейчас нет ясности, что это за статус и какие именно территории станут федеральными. При обсуждении идеи озвучивалось, что федеральные территории не будут входить в состав субъектов России , будут иметь прямое федеральное подчинение и регулироваться отдельным законом . Речь может идти о местах, где расположены стратегические и военные объекты, особо охраняемые природные территории. Упоминались Арктическая зона, озеро Байкал, Кавказские Минеральные Воды. Эксперты обращают внимание, что федеральные территории смогут обладать как особым статусом, так и особыми условиями пребывания на ней. Россиянам предлагают утвердить в Конституции то, что еще не прописано в законе и не определены "правила игры".

Сейчас нет ясности, что это за статус и какие именно территории станут федеральными. При обсуждении идеи озвучивалось, что федеральные территории , будут иметь . Речь может идти о местах, где расположены стратегические и военные объекты, особо охраняемые природные территории. Упоминались Арктическая зона, озеро Байкал, Кавказские Минеральные Воды. Эксперты обращают внимание, что федеральные территории смогут обладать как особым статусом, так и особыми условиями пребывания на ней. Россиянам предлагают утвердить в Конституции то, что еще не прописано в законе и не определены "правила игры". Социальный блок поправок закрепляет нормы о регулярной индексации пенсий и прочих социальных выплат , а также утверждает минимальную зарплату в размере не ниже прожиточного минимума (12130 рублей в 2020 году). Критики реформы обращают внимание, что наиболее востребованные и популярные среди россиян поправки — социальные (95% поддерживающих согласно опросу ВЦИОМ) — по сути своей ничего не изменят в жизни россиян, так как все эти нормы уже существуют в федеральных законах. Авторы же акцентируют внимание на том, что закрепление норм в Конституции позволит избежать турбулентности 90-х в случае кризиса. Любые социальные недоплаты и невыплаты теперь станут антиконституционным преступлением.

закрепляет нормы о пенсий и прочих , а также утверждает в размере не ниже (12130 рублей в 2020 году). Критики реформы обращают внимание, что наиболее востребованные и популярные среди россиян поправки — социальные (95% поддерживающих согласно опросу ВЦИОМ) — по сути своей ничего не изменят в жизни россиян, так как все эти нормы уже существуют в федеральных законах. Авторы же акцентируют внимание на том, что закрепление норм в Конституции позволит избежать турбулентности 90-х в случае кризиса. Любые социальные недоплаты и невыплаты теперь станут антиконституционным преступлением. Защита соотечественников. В Конституции впервые вводится понятие "соотечественник", и Россия обязуется оказывать поддержку соотечественникам , проживающим за рубежом, в осуществлении их прав, обеспечении защиты их интересов и сохранении общероссийской культурной идентичности. Эту норма дает надежду многим русским жителям Балтики, которые считают, что их права ущемлены. С этой статьей многие из них связывают перспективы развития русских школ, русского языка, снятие запретов для русскоязычных СМИ и т.д. На видеоконференции с представителями зарубежных русскоязычных СМИ зампред комитета СФ по международным делам Андрей Климов заявил: "Когда защита соотечественников станет конституционной нормой, властям РФ будет проще действовать за рубежом. Сейчас поправки вступят в силу, и, уверяю вас, вы почувствуете разницу".

В Конституции впервые вводится понятие "соотечественник", и , проживающим за рубежом, в осуществлении их прав, обеспечении защиты их интересов и сохранении общероссийской культурной идентичности. Эту норма дает надежду многим русским жителям Балтики, которые считают, что их права ущемлены. С этой статьей многие из них связывают перспективы развития русских школ, русского языка, снятие запретов для русскоязычных СМИ и т.д. На видеоконференции с представителями зарубежных русскоязычных СМИ зампред комитета СФ по международным делам Андрей Климов заявил: "Когда защита соотечественников станет конституционной нормой, властям РФ будет проще действовать за рубежом. Сейчас поправки вступят в силу, и, уверяю вас, вы почувствуете разницу". Ценностные поправки. Наиболее спорные поправки касаются института брака и упоминания бога. Отныне браком в РФ будет считаться союз мужчины и женщины. Конституционный суд пояснил, что эта поправка не снимает с государства обязанности уважать различия, в том числе в сексуальной ориентации. При этом Россия признает браки, заключенные за рубежом, что формально позволяет нетрадиционным семьям существовать в правовом поле. Однако можно рассматривать новую норму Конституции и как задел по ужесточению в будущем законодательства в отношении ЛГБТ.



Бог в российской Конституции будет упомянут впервые, и это вызвало недоумение людей неверующих (по данным ВЦИОМ 54% поддерживают, 39% — нет). Религиозная часть общества считает, что таким образом в Конституции будет соблюден баланс, ведь ранее мировоззренческие права на утверждение своей веры религиозной части населения никак не были отражены в Основном законе страны. Поправка не обязывает к вере и не посягает на светский характер государства, но, по словам главы Всемирного русского народного собора Александра Щипкова, голосованием за эту поправку "мы декларируем веру в Бога".

