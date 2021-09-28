Новые ковидные ограничения суперкоротко. Когда стартует Lidl? Главное: 28 сентября

Правительство Латвии наконец-то приняло "ковидные" ограничения. DELFI предлагает максимально короткий пересказ довольно длинного и подробного документа.

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Что приняло правительство:

Обязательная вакцинация. С 15 ноября медики, педагоги, воспитатели детсадов и работники сферы социального ухода должны быть привиты.

С 15 ноября медики, педагоги, воспитатели детсадов и работники сферы социального ухода должны быть привиты. "Литовский сценарий". Схема, когда непривитых не пускают, например, в торговые центры, не прошла. Но к ней еще могут вернуться через неделю.

Схема, когда непривитых не пускают, например, в торговые центры, не прошла. Но к ней еще могут вернуться через неделю. Система зон. Все общественные места (учебные заведения, магазины, места оказания услуг и т.д.) будут поделены на красные, желтые и зеленые зоны. Зеленая зона только для обладателей сертификатов. В желтую пустят по предъявлению негативных тестов (придется соблюдать ограничения). В красной — все, включая невакцинированных. Красная зона — это еще и общественный транспорт, и все магазины.

Все общественные места (учебные заведения, магазины, места оказания услуг и т.д.) будут поделены на красные, желтые и зеленые зоны. Зеленая зона только для обладателей сертификатов. В желтую пустят по предъявлению негативных тестов (придется соблюдать ограничения). В красной — все, включая невакцинированных. Красная зона — это еще и общественный транспорт, и все магазины. Работодателям дали право требовать сертификат или тест. Если работники подвержены риску инфицирования или контактируют с клиентами и коллегами.

Правила вступают в силу 11 октября. Подробнее о том, как все это будет работать.

Картина дня

804 новых случая Covid-19, 11 смертей за сутки. Среди умерших — один пациент в возрасте 20-29 лет. Особенность этой волны: среди пациентов, попавших в больницы, стало больше тех, кто переносит болезнь очень тяжело. К 15 октября будет фиксироваться по 1200 новых случаев Covid-19 и более 80 госпитализаций в день, прогнозирует Министерство здравоохранения.

Вакцина Johnson&Johnson увеличила темпы вакцинации. На прошлой неделе привились не менее 38 000 жителей. Жители отдают предпочтение Johnson&Johnson, поскольку в этом случае требуется только один укол. Курс вакцинации на данный момент завершили 43,8% латвийцев.

Lidl откроется в начале октября? Немецкая сеть розничной торговли не называет официально сроки. Суета возле магазинов и данные неофициальных источников указывают на эту дату.

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