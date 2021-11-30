Новые ковидные правила, затянувшийся снегопад и не такой уж страшный штамм "Омикрон". 30 ноября: главное

В Латвии 931 новый случай коронавируса. Штамм "Омикрон" возможно, не такой страшный. Правительство принимает новые "ковидные" правила. Суд признает, что в некоторых случаях требования об обязательной вакцинации несоразмерно. По всей стране продолжаются снегопады – это приводит к росту ДТП. Delfi обобщает главное и рассказывает о других событиях 30 ноября.

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Картина дня

В понедельник в Латвии выявлено 931 новых случая Covid-19, от коронавируса умерли 24 человека. Все умершие были старше 40 лет, большинство входили в возрастную группу 80–89 лет (девять человек). 19 умерших пациентов были не вакцинированы от Covid-19 или не завершили курс вакцинации, пятеро были полностью вакцинированы. Кумулятивный показатель заболеваемости на 100 000 жителей снизился с 632 до 624 случаев.

В Риге стартовала встреча министров иностранных дел стран НАТО. По этому случаю в Латвию прибыл госсекретарь США Энтони Блинкен, он встретился с президентом Левитсом и министром иностранных дел Ринкевичем. Политики обсудили безопасность в Балтийском регионе, а также происходящее на границах Украины и Беларуси.

Первые лица Латвии почтили память евреев, убитых в Румбульском лесу. 30 ноября 1941 года немецкие нацисты вместе с латвийскими пособниками расстреляли 25 000 человек.

Нет оснований паниковать по поводу "Омикрона" — нового варианта коронавируса, обнаруженного в Южной Африке. На данный момент нет подтверждения тому, что этот штамм заразнее или способствует более тяжелому течению болезни. Кстати, оказалось, что он впервые появился Нидерландах еще до того, как в страну 26 ноября прибыли два рейса из Южной Африки.

"Ковидные правила" снова изменили. Рождественские базарчики откроются в зеленом режиме, ПЦР-тесты на рабочем месте можно будет делать по желанию, а по прибытии в Латвию у всех будет возможность добровольно и бесплатно сделать ПЦР-тест прямо на территории аэропорта.

Express Laboratoria, которая занималась поставкой первой партии антигенных тестов, отказалась заключать договор. Это связывают с тем, что в мире усилились проблемы с поставками и компании не смогут доставить груз к установленному сроку. Теперь тесты придется закупать дороже и это может занять больше времени.

Бустерную вакцину получили 5,72% всех привитых жителей. Павлютс заявил, что привитым Astra Zeneca ревакцинация требуется через пять, а не через шесть месяцев после завершения курса вакцинации. Ревакцинация рекомендована всем жителям старше 40 лет.

На прошлой неделе заболеваемость Covid-19 стремительнее увеличивалась среди вакцинированных. Это связывают с увеличившейся долей вакцинированных, и с тем, что у вакцинированных жителей меньше ограничений. Эксперты напоминают, что главная задача вакцинации — облегчить течение болезни и предотвратить смерть.

Суд вынес первые решения по делам об обязательной вакцинации. В некоторых случаях требование об обязательной вакцинации против Covid-19 должно быть приостановлено.

В Латвии продолжаются снегопады. В некоторых регионах толщина снега уже достигает 15 сантиметров. Это осложняет движение транспорта, задействована вся снегоуборочная техника. В понедельник из-за погодных условий произошло более 200 ДТП, а к утру вторника было зарегистрировано уже 89 новых аварий.

Бывшего президента Банка Латвии Илмарса Римшевича лишили иммунитета члена совета ЕЦБ. В Латвии Римшевича продолжат судить по делу о взяточничестве — его обвиняют в получении денежной взятки и взятки в форме оплаченной поездки на отдых, а также в отмывании денег. Римшевич отрицает свою вину.

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