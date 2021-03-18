Новые старые лица и разогрев перед Сеймом: пять главных интриг муниципальных выборов

В среду Центральная избирательная комиссия начала принимать списки кандидатов для участия в муниципальных выборах. Назначенный на 5 июня день голосования сразу по нескольким признакам станет уникальным для латвийской политической истории. DELFI коротко рассказывает о главных интригах предстоящих выборах.

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1. Все внимание на регионы



Предстоящие муниципальные выборы впервые пройдут в соответствии с новой региональной реформой. Вместо 119 самоуправлений в Латвии осталось 42. В Риге досрочные выборы самоуправления состоялись в прошлом году, поэтому в июне голосования в столице не будет. И это обстоятельство неизбежно заставит общество и политиков обратить внимание на то, что происходит в регионах.

Увиденное может неприятно удивить. Депопуляция, бедность, социальное расслоение, безработица, низкий уровень доступности медицины, дефицит педагогов, плохая организация регионального общественного транспорта — актуальные проблемы провинции традиционно теряются на фоне происходящего в Риге, но сейчас о них придется говорить. В том числе в контексте новой реформы, которая может еще больше обострить отдельные кризисы, например, в вопросе доступности услуг здравоохранения и образования.

2. Разогрев перед Сеймом



Муниципальные выборы традиционно рассматриваются как проверочный забег перед парламентскими выборами. Срок полномочий нынешнего Сейма истекает осенью 2022-го, поэтому у политических партий будет чуть больше года для оргвыводов и коррекций. Муниципальные выборы могут стать сложным испытанием для партий правительственной коалиции, чьи рейтинги демонстрируют стабильное падение уже несколько месяцев. Зато традиционно высокой поддержкой в регионах пользуется оппозиционный Союз "зеленых" и крестьян. И в случае успеха на муниципальных выборах у этого объединения могут появиться шансы на попадание в правительство, возможно, даже до парламентских выборов.



3. Новые старые лица



Предстоящие выборы пройдут в условиях беспрецедентной конкуренции: в результате региональной реформы число мест в органах самоуправлений уменьшилось вдвое! Чтобы обратить на себя внимание, партиям придется эпатировать избирателя идеями и людьми. "Новое единство", например, уже успело договориться об участии в выборах с известным предпринимателем и актером Юрисом Жагарсом, бобслеистом Янисом Кипурсом, путешественником Раймондом Домбровским. От Национального объединения будет баллотироваться руководитель Лиепайского симфонического оркестра Улдис Липскис, а списки партии "Для развития Латвии" усилит бывший гендиректор Службы госдоходов Инара Петерсоне.

Дополнительную пикантность предвыборной кампании придает то, что среди кандидатов в депутаты самоуправления Вентспилса может быть заявлен бывший мэр города Айвар Лембергс, несмотря на то, что в конце февраля суд первой инстанции признал его виновным в коррупции и приговорил к реальному сроку.

Еще одна интрига: как на ход предвыборной гонки повлияют новые политические силы, которые уже созданы или появятся в ближайшее время. Речь идет о политических проектах Алдиса Гобземса, Вячеслава Домбровского, Алексея Росликова и Валерия Петрова. Даже если они не будут участвовать сами, то могут поддерживать другие списки или конкретных кандидатов. С большой вероятностью можно предположить, что на этих выборах будет много общих списков, поскольку, в отличие от прошлых лет, партиям нужно привлечь электорат сразу на большой административной территории и мелким региональным партиям в одиночку это будет не под силу.

4. Фактор ковида



Пандемия неизбежно повлияет и на содержание предвыборной кампании, и на ее форму. Ограничения на собрания заставят кандидатов активнее, чем обычно, использовать возможности СМИ и соцсетей. Скорее всего, более сложным станет и сам процесс голосования. Отдельный вопрос: как коронавирус проявит себя в предвыборных обещаниях. Экономический кризис очень больно ударил по отдельным регионам. Согласно исследованию Рижского университета им. Страдиня, в Видземе и Латгалии часть доходов потерял каждый третий, но при этом среди всех регионов до Латгалии дошло меньше всего пособий по простою. Самоуправления, как могут, пытаются в канун выборов максимально поддержать своих жителей и предпринимателей, но их возможности финансово и законодательно сильно ограничены (подробно об этом Delfi писал здесь). Все это может привести к самым неожиданным результатам — к протестному голосованию и поддержке популистских политических проектов.



5. Мы будем жить теперь по-новому?



Новизна ощущений не ограничится лишь днем голосования. Если все пойдет по плану, который разработало Министерство по делам среды и регионального развития, то уже летом этого года должен вступить в силу новый Закон о самоуправлениях. Он уже подан на рассмотрение правительства и предусматривает значительное сокращение полномочий местных органов власти в пользу министерства и инициативных групп жителей. Так, у избирателей появится больше возможностей влиять на решения самоуправлений, включая вопросы планирования и распределения бюджета. Муниципалитетам, в свою очередь, придется внедрить более строгие процедуры контроля при найме персонала, составлении отчетов, разделении исполнительных и законодательных функций и т.д.. Самоуправлениям станет сложнее созывать внеочередные заседания, издавать собственные информационные материалы и принимать решения в срочном порядке.&

