Новые зарплаты президента и министров, скандал вокруг автора мурала на Тербатас разгорается. 29 сентября: главное

Кабинет министров продолжает составлять государственный бюджет на 2022 год: какие изменения уже утверждены? Кристианс Бректе теперь уже точно самый скандальный латвийский художник современности. Delfi обобщает главное и рассказывает о других событиях 29 сентября.

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Снижение НДС на печатную продукцию, зарплаты в госсекторе и другие решения правительства



Решения правительства кратко:



Необлагаемый налогами минимум пенсий повысится до 500 евро (сейчас — 250) евро. Повышение будет постепенным: с начала года — на 10 евро, а к лету — до 500 евро.

НДС на книги и периодические издания снизится до 5% (сейчас — 12%). Снижение НДС не приведет к удешевлению книг, но позволит поддержать книгоиздателей, считает министр финансов Янис Реирс.

Зарплата государственных должностных лиц вырастет, ориентир — уровень зарплат в частном секторе. Зарплата президента увеличится с 5960 евро до 7607 евро, председателя Сейма и премьер-министра — с 5357 евро до 7607 евро, министров — с 5086 евро до 6737 евро, депутатов Сейма — с 3477 евро до 3803 евро. Зарплаты повысятся после выборов в Сейм, которые пройдут в октябре 2022 года.



Пока Кабинет министров составляет госбюджет-2022, продолжают расти цены на газ, электричество, отопление, бензин, продукты питания. Временное снижение некоторых налогов помогло бы разрешить энергетический кризис, считает эксперт Рейнис Аболиньш. По его словам, о такой мере уже думают Великобритания и Испания. "Ясно, что рыночная цена не может быть снижена политическими инструментами. Одно из возможных решений — на какое-то время отменить европейский "зеленый курс", кратковременно снизить налоги, связанные с окружающей средой, акциз, НДС" , — сказал эксперт.



Кристианс Бректе между искусством и скандалом



Кристианс Бректе стремительно превращается в самого скандального латвийского художника современности. История с муралом на здании 40-й Рижской школы (подробности) получила неожиданное продолжение: госполиция завела на автора рисунка уголовный процесс. Это произошло после того, как адвокат Виктория Яркина (является членом правления политической партии Stabilitātei!) обнаружила в соцсетях художника материалы, которые она сочла детской порнографией. Тут нужно отметить: начало процесса еще не означает, что подозрения Яркиной имеют под собой реальные основания.

Споры вокруг художественных методов Бректе разгорелись с новой силой после перформанса его художественного объединения +K+M+B в галерее Alma 27 сентября. Участники акции были одеты в костюмы, которые напоминают облачения расистской организации Ку-Клукс-Клан, а также использовали черепа животных и еврейский светильник — менору. Критик Томасс Парупс возмутился тем, что +K+M+B без всякого объяснения использует образ широко известной организации, основанной на ненависти, сочетая его с религиозной символикой. "Это не провокация, это жалко и дебильно", — пришел к выводу Парупс. Команда галереи Alma принесла публичные извинения.

Латвийская академия художеств осудила давление на Кристианса Бректе. В ее заявлении последние события вокруг художника названы ярким примером цензуры. Сам Бректе заявил, что не ставит перед собой цели кого-то оскорбить или унизить.

Картина дня



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