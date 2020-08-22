О чем поет горшок Аспазии? Рижская биеннале Riboca2: парящие камни, грязевики и жена Эйфелевой башни

Что заменит снеговиков, когда вместо снега будет грязь? Как возникают и разгораются эмоции толпы? Можно ли предсказать судьбу по паутине и пройти по канату между рижскими башнями-близнецами? С 20 августа по 13 сентября 2020 года на территории исторического промышленного порта Андрейсала под девизом "И вдруг все расцвело" проходит вторая Рижская международная биеннале современного искусства Riboca2. 65 художников и артистов покажут свои работы на 200 000 кв. метров портовых площадей.

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Если кто-то подумает "современное искусство — это точно не про меня", не спешите. На самом деле, оно для всех. Если заручиться опытным проводником по прекрасному и ужасному, то знакомство с гигантской экспозицией превратится в насыщенный впечатлениями и приключениями квест на несколько часов, а то и на весь день.

Примеряем роль Алисы в Стране чудес и делаем шаг в крохотную дверь, в кирпичной кладке просторного ангара. Мы это сделали в сопровождении русскоязычного гида Анны Старостиной (гиды-медиаторы работают на трех языках) — искусствоведа из Москвы, которая работала в Пушкинском музее, но последних шесть лет живет в Латвии. Ее повествование совмещает знание латвийской культуры с русской ментальностью и бэкграундом.

Foto: Māris Morkāns

Стоит билет на Riboca2 всего шесть евро на… три недели. Делай открытия хоть каждый день! Тур с гидом входит в эту стоимость: он начинается в 17.00 каждый день, а по выходным — в 13.00 и в 17.00. А 23 августа назначен специальный Семейный день, когда занятие найдется для посетителей всех возрастов.