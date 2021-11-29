Обязательные тесты на Covid-19 для всех работающих отменены. Рождественские рынки — все же будут. 29 ноября: главное

Вечером в понедельник и в ночь на вторник Латвию накроет сильнейший за последние годы снегопад. Обязательного тестирования очно работающих жителей не будет. Закупку экспресс-тестов на Covid-19 изучают правоохранительные органы. В Латвии все-таки откроются Рождественские базарчики, а массовая ревакцинация становится все более неминуемой. Delfi обобщает главное и рассказывает о других событиях 29 ноября.

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Картина дня

За минувшие сутки — 315 новых случаев Covid-19, девять смертей. Все скончавшиеся — старше 70 лет. Среди тех, у кого в воскресенье был подтвержден коронавирус, 189 человек не были вакцинированы или не прошли курс вакцинации. А 126 заразившихся Covid-19 были привиты. Традиционно в выходные дни производится мало тестов. В воскресенье сделано 3 872 теста, доля положительных результатов - 8,1%.

Тестирование на Covid-19 на рабочих местах будет добровольным, а не обязательным, как предполагалось ранее. Официальная причина — у населения нет ясности с тем, как будут раздавать антигенные экспресс-тесты на Covid-19. Однако в распоряжении премьер-министра есть информация о том, что закупку, в рамках которой решено заключить договор о поставке антигенных тестов с SIA Ekspress Laboratorija, начали оценивать правоохранительные органы. Впрочем, пресс-секретарь премьера Сандис Сабаев уверяет, что проверки - обычная практика. Пока нет ясности с тем, сможет ли государство компенсировать затраты на антигенные тесты частным работодателям, если тестирование не будет обязательным требованием со стороны государства, а лишь рекомендацией. Все решения еще предстоит принять Кабинету министров.

У въезжающих в Латвию будут требовать лабораторный тест на Covid-19. Во вторник Кабинет министров планирует утвердить правила, предусматривающие, что перед въездом в Латвию прибывающие должны будут делать ПЦР-тест (лабораторный) на Covid-19. Правила планируется ужесточить из-за появления нового вида коронавируса "омикрон".

Рождественские базарчики будут работать в "зеленом режиме". То есть будут открыты для жителей, имеющих ковид-сертификат. Как указали в Министерстве экономики, между торговцами должно быть расстояние не менее трех метров, а сами площади придется оградить, но не массивным забором. Планируется, что Минэкономики не будет регулировать максимально допустимое количество торговцев — этим предстоит заниматься самоуправлениям. На базарчиках можно будет купить также съестное и напитки.

Правительство рассматривает возможность установить срок действия ковид-сертификатов. Это означает, что впереди — массовая ревакцинация. Более всего в бустерной дозе нуждаются жители, сделавшие выбор в пользу однофазной вакцины Janssen, и те, кто привился AstraZeneca в начале кампании вакцинации. Среди госпитализированных c Covid-19 были те, кто привился Pfizer и Moderna, но больше всего — вакцинированных AstraZeneca. Аналогичная ситуация со смертями от Covid-19 вакцинированных пациентов. Еврокомиссия уже рекомендовала ввести срок годности сертификата Covid-19. В Латвии бустерную дозу вакцины получили уже более 60 тысяч человек. В то же время 400 тысяч взрослых вообще не привиты от Covid-19. Среди них — 128 тысяч пожилых людей.

Премьер-министр Кришьянис Кариньш сделал третью прививку от Covid-19. Глава правительства призывает всех, кто сделал прививку давно, получить третью бустерную дозу.

Covid-19 унес в Латвии жизнь трех молодых матерей. Беременные относятся к категории пациентов среднего и высокого риска. При заражении Covid-19 у будущих мам часто развивается более тяжелая форма заболевания. Поскольку вакцинация началась всего девять месяцев назад, многие уже беременные женщины боялись прививаться. Среди тех, кто забеременел недавно, большинство уже привиты.

Суд приговорил мэра Юрмалы Гатиса Труксниса к выплате штрафа за фальсификацию командировки. Ему предстоит заплатить штраф в размере 5000 евро. Согласно обвинению, должностное лицо, чтобы скрыть свое необоснованное отсутствие на работе, преступным образом договорилось с другим лицом о составлении поддельного документа, а именно — приказа о командировке.

"Оранжевое предупреждение": на Латвию надвигается сильнейший за последние годы снегопад. В понедельник вечером и в ночь на вторник в восточной и центральной части страны усилится снегопад. Прогнозируется плохая видимость и заносы на дорогах. В Риге также ожидается метель. Ночью и утром порывы северного и северо-западного ветра усилятся примерно до 20 метров в секунду. Средняя толщина снежного покрова будет выше десять сантиметров. Температура воздуха опустится до -3 градусов, затем будет колебаться около нуля градусов.

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