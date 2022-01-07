Особенности ревакцинации в Латвии. Православные отметили Рождество, в Казахстане — все плохо. 7 января: главное

Обстановка в охваченном протестами Казахстане остается сложной: президент страны Токаев отдал приказ открывать огонь на поражение и заявил, что переговоров с мятежниками не будет. В Латвии обсуждаются подробности введения с 15 февраля срока действия "ковидных" сертификатов. Вакцинация детей по-прежнему идет очень медленно. А православные и староверы по всему миру отметили Рождество. Delfi обобщает главное и рассказывает о других событиях 7 января.

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История дня

Казахстан — что случилось к этому моменту?



Массовые акции протеста начались в Казахстане 2 января. Это произошло после решения правительства повысить цены на газ с 60 до 120 тенге. Протестные акции быстро переросли в массовые беспорядки и столкновения с полицией. 4 января правительственная комиссия объявила о решении снизить цену на газ до 50 тенге. В ночь на 5 января президент Токаев сообщил о введении на территории страны 180-дневного госрегулирования цен на топливо и продукты.

Утром 7 января в Казахстане ввели "критический" уровень террористической опасности

МВД Казахстана назвало число убитых участников беспорядков — по данным министерства, убиты 26 участников беспорядков, еще 18 получили ранения. 3 811 участников протеста задержаны.

Президент Казахстана Токаев приказал открывать огонь по "преступникам" без предупреждения.

Оппозиционер Аблязов назвал себя лидером протестов" в Казахстане. Ранее бывший руководитель "Банк Туран Алем" Мухтар Аблязов бежал в Париж. По его словам, протестующие в Алма-Ате звонят ему с вопросами и спрашивают, что делать.

Страны Европы призывают к защите прав граждан Казахстана.

Из официальных заявлений Казахстана исчезло название столицы страны — Нурсултан. Новый город Астана фактически был переименован в честь бывшего президента страны Нурсултана Назарбаева. Источники сообщают, что бывший президент с семье покинул Казахстан.

К вечеру президент пятницы власти Казахстана заявили о восстановлении порядка, президент Токаев исключил переговоры с мятежниками.

Картина дня

Православные отметили Рождество. Митрополит Рижский и всея Латвии Александр пожелал пожелал верующим строить свою жизнь и отношения с людьми на заповеди любви.

Вчера в Латвии выявлено 1877 новых случаев Covid-19. Скончались 17 пациентов с коронавирусом. Госпитализированы 57 человек с Covid-19, всего в больницах 562 пациента с коронавирусом.

Вакцинацию от Covid-19 в Латвии прошли или начали 70% населения. Из-за этого выросла доля вакцинированных жителей среди тех, у кого обнаруживается коронавирус: более 50% среди ежедневно выявляемых случаев обнаруживаются у вакцинированных людей. А у 5% заболевших коронавирусом сделана и бустерная вакцина.

Работать после 15 февраля можно будет, не получив бустерную дозу вакцины от Covid-19. Требование к сроку действия сертификата распространяется на получение товаров и услуг, а не на трудовые отношения. Из-за этого может возникнуть парадоксальная ситуация: продавец в торговом центре сможет работать, будучи неревакцинированным, а попасть в сам торговый центр смогут только жители, получившие бустерную инъекцию.

Желающим отправиться в поездки рекомендуют получить бустер к началу февраля. 1 февраля во всем Европейском союзе для поездок станут действительны сертификаты со сроком не более девяти месяцев

Те, кто были привиты двумя дозами вакцины от Covid-19, но после этого перенесли заболевание, могут не беспокоиться за срок действия своих сертификатов – сертификатам таких людей не применяются требования к сроку годности. Факт заболевания должен быть подтвержден лабораторно.

Врач рассказала о проблемах с вакцинацией детей 5-11 лет. В одном флаконе детской вакцины от Covid-19 содержится 10 доз вакцины, которые надо использовать за короткое время. Записать на один день 10 детей довольно сложно, заявила в интервью на канале TV3 президент Латвийской ассоциации семейных врачей Сармите Вейде.

В последнее время поменялись симптомы, характерные для Covid-19. Об этом рассказала президент Латвийской ассоциации семейных врачей Сармите Вейде. Раньше пациенты чаще жаловались на потерю обоняния и ощущения вкуса, а сейчас самые распространенные симптомы — головная боль, слабость, насморк.

VID выплатила 33,73 миллиона евро налогоплательщикам, пострадавшим от коронакризиса. По 14 644 заявлениям выплачены зарплатные субсидии в размере 14,46 млн евро, а 19,26 миллионов евро пошли на гранты на обеспечение оборотных средств.

Владельцы небольших магазинов обеспокоены системой депозитной упаковки. Некоторым из них в обязательном порядке придется принимать пустую тару вручную. "Я в магазине продаю колбасу и хлеб, а теперь придется там же рядом принимать и хранить собранные по грязным канавам бутылки, которые будут приносить обмочившиеся бездомные", — возмущен Модрис Зукулс, которому принадлежат три продуктовых магазина за пределами больших городов.В ответ председатель правления Depozīta iepakojuma operators Микс Стуритис заявил, что то, что в депозитные пункты придут бездомные — миф, который не подтверждается.

VID предупреждает о новом способе мошенничества. В электронной переписке преступники выдают себя за почтовых операторов и просят оплатить пошлину.

В Риге начинается строительство двухэтажного магазина Lidl. Новый магазин появится на улице Спорта 2 к-4 и откроется уже в начале следующего года.

Что почитать?

"Мы могли начать все с нуля". История ремонта Мартиньша и Аиленды. Аиленда Булинджа и Мартиньш Лейтиетис родом из небольших городов. Когда-то они жили в Риге, где оба учились и работали, но в какой-то момент они осознали, что в таком большом городе невозможно найти настоящее ощущение дома. В результате молодые люди купили в Лиелварде квартиру без ремонта и решили отремонтировать ее самостоятельно. Что из этого вышло?

Цены на электричество взлетели в космос. Это временно или придется приспосабливаться? Delfi Bizness рассказывает о том, что думают эксперты.

Чем заняться на выходных?

Куда отправиться на выходные: 10 идей для прогулок около моря. Завтра нас ждут выходные и если вам не по нраву гулять по лесным тропам, то самое время организовать себе прогулку вдоль берега моря. Мы собрали для вас несколько идей.

На огрской водонапорной башне зажглась Вифлеемская звезда. В городеОгре, в необычном месте засияла Вифлеемская звезда. Грандиозную декорацию установили на водонапорной башне высотой практически с девятиэтажный дом. Световой объект, созданный Кристапом Штобисом, стал крупнейшим цельным предметом дизайна окружающей среды в странах Балтии в этом году.