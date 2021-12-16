Отказ от ВНЖ за инвестиции, вакцинация детей и латвиец, готовивший теракт. 16 декабря: главное

Латвийский парламент одобрил частичный отказ от выдачи временных ВНЖ иностранцам — за инвестиции получить временное разрешение на проживание в стране, вероятно, больше нельзя будет получить. Стартовала вакцинация детей в возрасте от пяти лет, а министр здравоохранения Даниэль Павлютс сообщил, что после снятия ЧС дополнительные ограничения принимать не планируется. Тем временем врача-иммунолога подозревают в сексуальном использовании своих пациенток. Delfi обобщает главное и рассказывает о других событиях 16 декабря.

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Картина дня



Сейм концептуально поддержал отказ от выдачи временных ВНЖ в обмен на инвестиции. Планируется, что временный ВНЖ не будет выдаваться тем гражданам других стран, которые покупают недвижимость или государственные ценные бумаги. Временный ВНЖ по-прежнему будет доступен иностранцам через инвестирование в общества капитала.

В среду выявлено 934 новых случая Covid-19, скончались 11 человек. 493 заболевших не были вакцинированы или не завершили курс вакцинации, а 441 инфицированный был привит. Все умершие — старше 50 лет, среди них один человек был привит. 10 умерших не были вакцинированы. Двухнедельный кумулятивный показатель на 100 тысяч жителей — 505,1.

Сейм решил усложнить процедуру усыновления детей иностранцами. Поправки к закону о защите прав детей приняты в окончательном чтении. Новая версия закона больше не позволяет усыновление детей в США. Поправки вступят в силу 1 июля 2022 года.

В Рижской думе пройдет голосование о доверии мэру и вице-мэру Риги. По этому поводу пройдет внеочередное заседание столичного муниципалитета. Сбор подписей за выражение недоверия мэру Риги Мартиньшу Стакису и вице-мэру Вилнису Кирсису инициировали оппозиционные депутаты. На заседании планируется обсудить некачественную уборку улиц в столице.

Павлютс рассказал о планах на следующее заседание Кабмина. По словам министра, дополнительные ограничения вводить не планируется. Павлютс заявил, что на следующем заседании будет решено, как Латвия будет жить после снятия режима чрезвычайной ситуации 11 января.

В Латвии стартовала вакцинация от Covid-19 детей от 5 до 11 лет. Вакцинация особенно рекомендована детям с хроническими заболеваниями. Сделать прививку ребенку можно будет у семейного врача или в медучреждении. Вакцинация детей будет проводиться вакциной Pfizer.

Врача-иммунолога подозревают в сексуальном использовании пациенток. Ранее в отношении медика уже было начато следствие, но оно закончилось ничем. Врач продолжает принимать пациентов. Недавно в полицию с заявлениями о неприемлемом поведении медика обратились как минимум две женщины.

В Риге введены новые налоговые льготы на недвижимость. К имеющимся категориям льгот будут добавлены еще пять. Будут также расширены возможности льгот для пенсионеров и людей с ограниченными возможностями, которые проживают в коммунальных квартирах.

Латвиец призывал к терроризму и хотел устроить массовую стрельбу в синагоге. Во время обыска у мужчины были обнаружены экстремистские материалы, которые прославляют терроризм, а также инструкции к подготовке терактов и самодельного оружия. Он также снял видео с призывом совершить теракт в синагоге.

Европа хочет отказаться от природного газа. Это планируется сделать с целью борьбы с изменениями климата. К 2050 году большую часть природного топлива планируется заменить чистыми энергоресурсами. Например, использовать водород вместо природного газа.

"Северный поток-2" в ближайшие полгода запущен не будет. Об этом сообщили в Федеральном сетевом агентстве Германии. Дело в том, что оператор газопровода начал процесс регистрации немецкой дочерней компании, которая будет управлять второй очередью "Северного потока". Поэтому процесс сертификации был прерван. Он будет возобновлен, когда Германия получит необходимые документы. Однако отсчет срока проверки начнется заново.

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"Черные точки" на дорогах Латвии: где, сколько и почему? Латвия по-прежнему занимает второе место в ЕС по количеству ДТП с летальным исходом, а число аварий даже при локдауне не сильно снижается. Журналист Delfi Диана Чучкова изучила три карты "черных точек" в нашей стране, где происходит наибольшее количество опасных ДТП.

Смерть велосипедистки возле Lidl. Что сделали за год магазин, Рижская дума и CSDD? В прошлом году грузовик, который выезжал со стройплощадки Lidl, сбил насмерть велосипедистку. Активисты установили на месте трагедии памятник. Компания Lidl утверждает, что сделала инфраструктуру более безопасной для велосипедистов. А как ситуация обстоит на самом деле? Портал Delfi решил поговорить о проделанном со столичным самоуправлением, Lidl и CSDD.

Где и как отправиться в поход на снегоступах по латвийским болотам? Может показаться удивительным, но эти места любят посещать путешественники и любители природы. А в Латвии есть более 5000 болот! Но для такой прогулки необходима специальная обувь, а также следует соблюдать определенные меры безопасности. Портал Delfi решил разобраться, как отправиться на прогулку по болотам и успешно вернуться домой.