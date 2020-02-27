Передел власти в Риге. Шесть интриг предвыборной гонки

25 апреля пройдут внеочередные выборы в Рижскую думу. Хотя неофициально этого события ждали уже несколько месяцев, ни одна политическая сила по-настоящему к этим выборам оказалась не готова. Delfi рассказывает о главных интригах предстоящей гонки и о том, почему ее исход не поддается точному прогнозированию.

Явка: чей избиратель останется дома?





Явка — первое неизвестное в этом уравнении. По данным опроса компании SKDS, на участки точно готовы прийти 57% избирателей, что приближается к общей активности на последних выборах в Риге. Однако сегодня довольно трудно прогнозировать, электорат какой именно партии захочет исполнить свой гражданский долг. До сих пор высокой дисциплинированностью отличались избиратели "Согласия", но в этот раз из-за отъезда в Брюссель ее многолетнего лидера Нила Ушакова и серии громких коррупционных скандалов в столице способность к мобилизации у этой части электората может быть ниже. К тому же, на общую явку может повлиять то, что 25 апреля по всей стране будет проходить традиционная Большая толока.

Содержание: время легких решений



Хотя муниципальные выборы предполагают, что кандидаты должны говорить исключительно о городском хозяйстве, на практике так никогда не бывает. Скорее всего, и в этот раз латышские национально ориентированные партии (в первую очередь, Национальное объединение, Новая Консервативная партия и "Новое Единство") будут обещать "вернуть Ригу латышам", а их русскоязычные оппоненты (в первую очередь, Русский союз Латвии) построят кампанию вокруг "школьной реформы", решения по которой на самом деле принимаются на правительственном уровне. Общим местом предвыборной кампании, скорее всего, станет борьба с коррупцией и обвинения бывшей коалиции в сложившемся политическом кризисе. Учитывая, что времени на разработку качественной предвыборной программы ни у кого нет, в ходу будут популистские лозунги, яркая визуальная реклама, ставка на свежие лица и критику конкурентов.

СМИ: без традиционной поддержки



Пожалуй, никогда ранее муниципальные выборы в Риге не проходили в условиях такого резкого ослабления СМИ. С момента последних выборов в столице в 2017 году в Латвии был закрыт телеканал LNT, перестала выходить ежедневная деловая газета Dienas bizness, сузилась русскоязычная сетка вещания LTV7. Если неофициальная информация подтвердится и к концу марта будет ликвидирована новостная служба Первого Балтийского канала, то это станет дополнительным стрессовым фактором для участников выборов, особенно тех, кто ориентируется на русскоязычный электорат. Учитывая законодательные ограничения на размещение политической рекламы, у кандидатов в качестве основных каналов коммуникации с электоратом останутся соцсети и встречи вживую во дворах. В отличие от классических телевизионных интервью и рекламных телесюжетов, для таких способов общения характерна непредсказуемость.

Кадровый голод: артисты и общественники



Проблемы с кадрами испытывают практически все политические силы. Кто-то еще стремится найти свежие лица, например, партию "Новое Единство" усилит бывший начальник Госполиции Интс Кюзис, а партию "Честь служить Риге" на выборах будет представлять актер Рижского русского театра Яков Рафальсон. Но, в основном, в списках кандидатов будут представлены те, кто уже успел поработать в Рижской думе. Некоторый элемент новизны могут привнести общественные деятели, которые также собираются пойти на выборы. Еще неизвестно, будет ли это отдельный список или они вольются в какие-то партии. Но, в любом случае, активисты районного масштаба, например, борцы за строительство велодорожек или местные защитники природы, обычно имеют достаточно высокую узнаваемость, что при высоком градусе разочарования общества в профессиональных политиках является серьезной заявкой на мандат.

Политические блоки: слияния и поглощения



Уже понятно, что план коалиционных правительственных партий объединиться для участия в выборах провалился на стадии переговоров. Тем не менее какие-то блоки все же будут возникать. Например, Национальное объединение может пойти одним списком с Объединением регионов, а союз "Для развития Латвии/За!" возьмет в качестве третьего пока непредставленную в парламенте либеральную партию "Прогрессивные".

В целом, политическое поле накануне досрочных выборов можно разделить на три зоны: предложение для латышских националистов (Национальное объединение, Новая консервативная партия, "Новое единство"), предложение для русскоговорящих националистов (Русский союз Латвии, партия "Альтернатива" Александра Мирского) и предложение для умеренно настроенных граждан из обеих языковых групп ("Для развития Латвии/За!/Прогрессивные", "Согласие", "Честь служить Риге", Союз "зеленых" и крестьян). Конкуренция в прагматичном секторе будет наиболее острой, поскольку в Риге это численно самая большая группа электората. Исходя из данных опроса SKDS, "Согласие", "Для развития Латвии/За!", "Честь служить Риге" и СЗК вместе могли бы контролировать больше половины голосов.

Момент истины для "Согласия"



Для партии "Согласие", которая больше десяти лет руководила Рижской думой, предстоящие выборы станут гонкой на выживание. Решение выдвинуть в качестве лидера списка защитника русского образования Константина Чекушина можно рассматривать как эффектный ход с целью провести ребрендинг партии, проявившей пассивность в контексте реформы школ нацменьшинств и находящейся в тени коррупционных скандалов. Однако то обстоятельство, что на остальных местах списка будут доминировать бывшие депутаты Рижской думы, в том числе ушедшие из "Чести служить Риге" (Вячеслав Степаненко, Эйжения Алдермане), исключенные из Новой Консервативной партии (Друвис Клейнс, Имантс Кейшс) и упоминавшиеся в связи с нарушениями в муниципальных структурах (Максим Толстой), говорит о том, что курс "Согласия" остается прежним. Примечательно, что еще летом прошлого года нынешний председатель партии Янис Урбанович утверждал, что никто из действующих депутатов от партии на следующие выборы идти не должен.