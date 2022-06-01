Пережить осень. Латвия готовится к резкому скачку цен

Рост цен на энергоресурсы и рекордная инфляция, подогреваемые войной в Украине, бьют по кошельку каждого жителя Латвии. Но самые большие потрясения ожидают население страны осенью, когда суммы в счетах за коммунальные услуги могут подскочить в два раза. Delfi обобщает последнюю информацию о том, что может ждать жителей Латвии.

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Первый день лета принес много тревожных новостей:

С 1 июня в Риге на 21,4% возрос тариф на водоснабжение и канализацию;

Суммы в счетах за коммунальные услуги осенью могут в столице возрасти вдвое, предупредил глава правления SIA Rīgas namu pārvaldnieks (RNP) Роналдс Нейманис. Не исключено, что только за отопление однокомнатной квартиры придется платить 150 евро в месяц.

Похожие расчеты привела и член правления АО Rīgas siltums Бируте Крузе. Если в прошлом сезоне за отопление квартиры в 50 кв.метров вы платили 70 евро, то в следующем придется платить уже 145 евро — тарифы возрастут вдвое. Rīgas siltums уповает на то, что правительство примет решения, которые снизять нагрузку на населения.

В августе текущий тариф на теплоэнергию в Риге может возрасти вновь — с 74,08 евро за МВтч до 85,99 евро за МВтч.

Еще одна плохая новость от RNP — вероятно, с января будет поднята минимум на 18-20% плата за обслуживание жилья.

В Даугавпилсе с 1 июня повысилась с 0,50 до 0,70 евро стоимость проезда в общественном транспорте. Латгальский город оказался пионером в сфере повышения стоимости проезда. Но рост цен на электричество и топливо ударяет по общественному транспорту по всей стране. Рижская дума неоднократно заявляла, что стоимость проезда и льготы для множества горожан остаются неизменными. Однако и Рига уже вынуждена идти на непропулярные меры и экономить: с 1 сентября бесплатно питаться в столичных детсадах и 5-12-х классах школ будут не все учащиеся, а только дети из нуждающихся и малообеспеченных семей.

Вечером 31 мая стоимость бензина популярной 95-й марки пробила психологическую отметку в 2 евро за литр.

Программа поддержки только готовится



При таком удорожании жизни население будет нуждаться в социальной поддержке. Это понимают и латвийские политики, которые учитывают приближение выборов в 14-й Сейм. Тем не менее, на данный момент принято всего одно решение, призванное смягчить последствия роста цен: в этом году индексация пенсий с учетом инфляции будет проведена на месяц раньше, 1 сентября. Напомним, что 1 октября — день парламентских выборов. Перенос даты еще должен утвердить Сейм, где неизбежно разгорится дискуссия о том, как еще можно помочь пенсионерам. Оппозиция уже подготовила свои предложения.

К 14 июня отраслевые министерства должны представить предложения о всеобъемлющей системе адресных социальных пособий, заявил на прошлой неделе премьер-министр Кришьянис Кариньш ("Новое Единство"). Издать резолюцию с требованием предложений его вынудило то, что до сих пор такие идеи поданы не были. Заявления главы правительства отражают некие направления социальной политики:

Социальная финансовая поддержка будет оказываться домохозяйствам с доходом на одного члена домохозяйства ниже определенного уровня. Каким может быть такой "порог бедности" при экстремальном росте цен — не уточняется. Министр экономики Илзе Индриксоне (Национальное объединение) прогнозирует, что в следующем отопительном сезоне порог, свыше которого предусмотрена компенсация будет выше, чем в минувшем. В некоторых регионах страны число получающих такую поддержку возрастет в четыре раза, допускает министр.

Социальная помощь, вероятно, будет реализована через систему выплат жилищных пособий. При этом будет скорректирован расчет минимального уровня доходов (тот самый "порог бедности"), при котором полагается пособие. Рост затрат на выплату таких пособий, выплачиваемых самоуправлениями, должно было бы взять на себя государство.

Допускается предоставление субсидий торговцам энергоресурсами для поддержания цен на определенном уровне. Со стороны оппозиции уже звучат призывы установить потолок цен на отопление, поскольку многие жители не смогут расплатиться за эту услугу.

Какие меры принимают другие страны Европы?



Страны Европы уже разворачивают программы субсидий, чтобы помочь жителям пережить рост цен на энергоносители. Во многих случаях средства на такие программы планируется получить при помощи повышения налогов для энергетических компаний, прибыль которых увеличилась в результате более высоких цен на топливо.

Правительство Великобритании объявило, что каждая семья в Великобритании получит скидку на оплату счетов за газ и электроэнергию в размере 400 фунтов. Домохозяйства, получающие пособие, также получат единовременную выплату в размере 650 фунтов, а домохозяйства пенсионеров получат дополнительную плату за зимнее топливо в размере 300 фунтов. Также будет единовременная выплата по инвалидности в размере 150 фунтов.

Италия планирует программу субсидий, чтобы помочь семьям сохранить свои счета за топливо на уровне 2021. Люди, зарабатывающие менее 35 тысяч евро в год, получат 200 евро в виде единовременного пособия. В целом Италия рассчитывает потратить около 35 млрд евро на меры по защите потребителей.

Испания снизила НДС на счета за электроэнергию с 21% до 10%. Также временно снижен специальный налог на электроэнергию с 7% до 0,5%. В апреле Еврокомиссия согласовала потолок цен на газ в Португалии и Испании — в среднем на уровне 50 евро за мегаватт-час. Ограничение цен будет действовать в течение одного года и направлено на сокращение вдвое счетов за газ для 40% клиентов в двух странах.

В январе французское правительство вынудило государственного поставщика энергии Électricité de France (EDF) ограничить рост оптовых цен до 4% в течение года, что стоило компании 8,4 млрд евро. В прошлом году Франция уже объявила о единовременном платеже в размере 100 евро 5,8 млн домохозяйств, получающих энергетические ваучеры. С тех пор правительство также снизило налоги на электроэнергию.

Правительство Германии уже ввело субсидии для домохозяйств с низкими доходами и теперь тратит дополнительные 15 млрд евро на топливные субсидии, снижая налоги на бензин и дизельное топливо, предоставляя людям единовременные выплаты в размере 300 евро, а также дополнительные выплаты на содержание детей и скидки на проезд в общественном транспорте.

Правительство Нидерландов потратило 2,7 млрд евро на снижение налогов на энергию, используемую предприятиями и домашними хозяйствами, и планирует направить 150 млн евро на поддержку наиболее уязвимых домохозяйств. Оно также снизило пошлины на бензин и дизельное топливо на 21% до конца года.

В рамках "антиинфляционного щита" правительство Польши объявило о плане снижения НДС на продукты питания, газ и удобрения до 0%. НДС на отопление снизится до 5%, а НДС на бензин и дизельное топливо снизится до 8%. Эти меры рассчитаны на шесть месяцев. Польское правительство также отправляет деньги напрямую семи миллионам домохозяйств, причем некоторые из них имеют право на получение до 306 евро в год.